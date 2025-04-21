Google, interaktif dünyalar yaratabilen yapay zekası Genie 2'nin yapabileceklerini sergiledi

Tam Boyutta Gör Son dönemde Gemini 2.5, Veo 2, Agentspace gibi dikkat çekici projelerle yapay zeka alanında daha da iddialı hâle gelen Google, aralık ayında Genie 2 adını taşıyan yeni yapay zekasını tanıtmıştı. Genie 2, 3D ortamlarda interaktif dünyalar yaratabiliyor olmasıyla epey ilgi çekmişti. Çünkü bu, tamamen yapay zeka ile yaratılmış simülasyonların ve oyunların gerçeğe dönüşmesinin ilk adımı olarak görülüyordu.

O ilk duyuru ile hem teknoloji meraklılarını hem de oyun sektörünü epey heyecanlandıran Gogole, dün Genie 2'yi daha kapsamlı şekilde tanıttı. ABD'nin meşhur 60 Minutes programına katılan Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, epey umutlu oldukları bu yapay zeka ile neler yapılabileceğini sergiledi.

Genie 2, Robotların Eğitilmesi İçin de Kullanılabilir

Üretken bir difüzyon modeli olan Genie 2, kullanıcının komutlarını ve sanal dünya içindeki hareketlerini analiz ederek buna reaksiyon veren 3D ortamlar yaratabiliyor. Diğer yandan kendisine verilen görselden hareketle o görselin dünyasını kendince hayal edip içinde hareket edilebilen interaktif bir ortama dönüştürebiliyor. Nitekim 60 Minutes tarafından paylaşılan videoda da Genie 2'nin bu özelliği sergileniyor. Üstelik Genie 2 simüle edilmiş bir sahnenin parçalarını oyuncunun görüş alanından çıktıktan sonra da hatırlamaya devam ediyor ve bu ögeler tekrar görünür hâle geldiğinde doğru bir şekilde yeniden oluşturabiliyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 21 Nisan 2025 23 sa. önce eklendi

Genie 2'nin kullanım alanları söz konusu oolduğunda ilk aşamada oyun sektörü öne çıkıyor olsa da aslında bu yapay zeka pek çok alanda devrim yaratma potansiyeline sahip. Bunun başında robotların eğitimi geliyor. İnsansı robotlara entegre edilecek yapay zekaların gerçek dünyada nasıl hareket edeceklerini öğrenmeleri için Genie 2 ve benzeri yapay zekalar ile yaratılmış 3D dünyalar bir test ortamı olarak kullanılabilir. Yine aynı şekilde MetaVerse benzeri sanal evrenlerin yaratılması ve kişiselleştirilmesi için de bu tarz üretken yapay zekalar son derece kullanışlı olabilir.

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Google, interaktif dünyalar yaratabilen yapay zekasını sergiledi