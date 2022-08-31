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    Rus e-ticaret şirketi Ozon, Türkiye'de ofis açacağını duyurdu

    Rusyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Ozon, Türkiye'deki satıcıların Rusya'ya ürün satışını kolaylaştırmak için Türkiye'ye ofis açacak ve platforma Türkçe dilini ekleyecek.
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    Rus e-ticaret şirketi Ozon, Türkiye'de ofis açacağını duyurdu
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    Rusya’nın yüksek hacimli e-ticaret sitelerinden Ozon, Türkiye pazarına giriş yapacağını duyurdu. Ozon, Türkiye’de ofis açacak ve Türkiye’deki ürünleri Rusya’daki müşterilere 6-8 gün içinde ulaştıracak.

    Şirketten yapılan açıklamada İstanbul’da ofis açılacağı belirtilerek, “Şimdi üst yönetim, İstanbul'da Türkçe bilen ve yerel tüketici sektörünün özelliklerini bilen uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturuyor ve sonbaharda aktif çalışmalara başlamayı planlıyor. Yeni lojistik hizmeti teslimat süresini neredeyse 2 kat azaltacak. Montajsız teslimat süresi 6-8 gün arasında olacak. Hızlı teslimat, Rus alıcılar için Türk mallarının çekiciliğini artıracaktır.” ifadelerine yer verildi.

    Ozon, Türk satıcıların Rusya’da gördüğü ilginin arttığını belirtiyor. Türkiye’den Rusya’ya satılan ürün sayısı, 2022 ilk yarısında geçen yıla göre üç kat arttı. Satıcı sayısı ise iki kat yükseldi. Ozon, platforma Türkçe desteğini ekleyecek ve Türk satıcıların Rusya’ya ürün satışını kolaylaştıracak.

    Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş nedeniyle küresel markaların Rusya’ya ambargo uygulamasının ardından Rus hükümeti, paralel ithalat sistemini teşvik etmeye başladı. Rusya dışında piyasaya sunulan ürünleri, marka sahibinden izin alınmadan ithal edilebiliyor.

    Ozon, 2020 yılında Nasdaq’ta halka arz edilmiş ve 1 milyar dolar yatırım almıştı. Ozon geçen yıl 6 milyar dolar ciro elde etti.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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