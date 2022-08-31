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Rusya’nın yüksek hacimli e-ticaret sitelerinden Ozon, Türkiye pazarına giriş yapacağını duyurdu. Ozon, Türkiye’de ofis açacak ve Türkiye’deki ürünleri Rusya’daki müşterilere 6-8 gün içinde ulaştıracak.

Şirketten yapılan açıklamada İstanbul’da ofis açılacağı belirtilerek, “Şimdi üst yönetim, İstanbul'da Türkçe bilen ve yerel tüketici sektörünün özelliklerini bilen uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturuyor ve sonbaharda aktif çalışmalara başlamayı planlıyor. Yeni lojistik hizmeti teslimat süresini neredeyse 2 kat azaltacak. Montajsız teslimat süresi 6-8 gün arasında olacak. Hızlı teslimat, Rus alıcılar için Türk mallarının çekiciliğini artıracaktır.” ifadelerine yer verildi.

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Ozon, Türk satıcıların Rusya’da gördüğü ilginin arttığını belirtiyor. Türkiye’den Rusya’ya satılan ürün sayısı, 2022 ilk yarısında geçen yıla göre üç kat arttı. Satıcı sayısı ise iki kat yükseldi. Ozon, platforma Türkçe desteğini ekleyecek ve Türk satıcıların Rusya’ya ürün satışını kolaylaştıracak.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş nedeniyle küresel markaların Rusya’ya ambargo uygulamasının ardından Rus hükümeti, paralel ithalat sistemini teşvik etmeye başladı. Rusya dışında piyasaya sunulan ürünleri, marka sahibinden izin alınmadan ithal edilebiliyor.

Ozon, 2020 yılında Nasdaq’ta halka arz edilmiş ve 1 milyar dolar yatırım almıştı. Ozon geçen yıl 6 milyar dolar ciro elde etti.

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Rus e-ticaret şirketi Ozon, Türkiye'de ofis açacağını duyurdu