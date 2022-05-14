Bilim insanları ilk kez Ay toprağında bitki yetiştirmeyi başardı

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Bilim insanları, insanlık tarihinde bir ilke imza attı. NASA'nın Apollo görevleri sırasında Ay yüzeyinden toplanan örnekler üzerinde araştırmalar yapan Florida Üniversitesi araştırmacıları, Ay toprağında tohum filizlendirmeyi başardı.

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Ay regolitine ekilen tohumların neredeyse tamamı filizlendi

Florida Üniversitesi araştırmacıları, bitkilerin Ay toprağında başarılı bir şekilde filizlenip büyüyebileceğini gösterdi. Araştırmacılar, kültür hücrelerini kap olarak kullandı ve bunların her birine bir gram ay yüzeyinden toplanan regoliti koydular. Sonrasında bir besin solüsyonu ekleyerek birkaç tane fare kulağı teresi (Arabidopsis thaliana) tohumu yerleştirdiler. Tohumları, simüle edilmiş Mars toprağı, aşırı ortamlardan gelen topraklar ve ay toprağını taklit eden bir madde de dahil olmak üzere bir kontrol grubunun parçası olarak diğer toprak türlerine de ektiler.

Ay regolitine ekilen tohumların neredeyse tamamı filizlendi. Ancak bitkiler sonunda kontrol grubunda yetişenlere göre bazı farklılıklar gösterdi. Ay regolitine ekilen bitkiler, diğerlerine göre daha yavaş büyüdü ve daha küçüktü. Bu durumu Florida Üniversitesi’nden Stephen Elardo "Ay topraklarında bitkilerin büyümesini desteklemek için gereken çok fazla besin yok." sözleriyle açıkladı.

Yapılan araştırma Ay yüzeyinde bitki yetiştirmenin ne kadar zorlu bir süreç olduğunu gösterdi. Çünkü Ay regolitindeki bitkilerin gelişim hızı çok daha yavaş. Ayrıca yapılan genetik araştırmalar Ay regolitinde gelişen bitkilerin stres altında olduğunu da gösterdi.

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