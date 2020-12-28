İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş Aralık'ta yüzde 10'u buldu

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2020 yılında pandemi nedeniyle birçok sektör küçülürken otomotiv sektörü iç pazarda büyümeyi sürdürdü. Pandemiye rağmen sektörün küçülmemesinde ertelenen talebin, otomotivin bir yatırım aracı olarak görülmesinin ve uygulanan özel faiz kampanyalarının etkili olduğu belirtiliyor.

Kasım ayının başına kadar yüksek satış adetlerini sürdüren sektör, Aralık ayında beklentilerin altında seyretmeye başladı. Talepteki düşüş ikinci el araç satışlarına da yansıdı. Analiz şirketi Cardata'nın verilerine göre, ikinci el araç fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 10 kadar düştü.

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Konuya ilişkin konuşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Talebin düşmesindeki en önemli etkenlerden biri tüketicilerin elindeki dövizi bozdurmaktan vazgeçip ikinci el araç satın alma kararını ertelemesi. Diğer bir sebep olarak ise pandemi kaynaklı psikolojik ve motivasyonel olarak böyle bir süreçte bir yatırım yapmama düşüncesini gösterebiliriz. Bu çerçevede, dövizde ve pandemi koşullarında yaşanan stabil olmayan durum tüketicilerin ikinci el bir araç satın alma kararını 'bekle-gör politikasına' çevirmesine neden oldu" dedi.

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Kasım ayının ortalarından itibaren sıfır kilometre araç satın almaktan vazgeçen tüketicinin, ikinci el aracı da takasta değerlendirmediğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu durumun ikinci el arzında düşüş yaratarak talebin çeşitliliğini azalttığını dile getirdi.

Yalçın, "Ayrıca, uzun zamandır elinde yüksek maliyetli ikinci el araç stoku bulunan esnaf veya satıcı, pandemi koşullarında daha fazla stok maliyeti yüküne dayanamayıp elindeki ikinci el araçları hızlıca satmak için fiyatları düşürdü. İşte bütün bu sebeplerden dolayı ikinci el araç fiyatları, son 1 yıl içerisinde ilk defa düştü. Yaptığımız piyasa analizlerinde ikinci eldeki bu fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6 ila 12 arasında olduğunu gözlemledik. Sıfır kilometre araçlardaki yıl sonu kampanyalarının etkisiyle ikinci el araç fiyatlarındaki bu düşüşün Aralık ayı sonuna kadar kademeli olarak devam edeceğini öngörüyoruz" görüşünü paylaştı.

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