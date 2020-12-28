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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş Aralık'ta yüzde 10'u buldu

    Analiz şirketi Cardata, ikinci el araç fiyatlarının son 1 yıl içerisinde ilk defa düştüğünü ve bu fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6 ila 12 arasında olduğunu gözlemlediklerini belirtti.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İkinci el araç fiyatlarındaki düşüş Aralık'ta yüzde 10'u buldu
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    2020 yılında pandemi nedeniyle birçok sektör küçülürken otomotiv sektörü iç pazarda büyümeyi sürdürdü. Pandemiye rağmen sektörün küçülmemesinde ertelenen talebin, otomotivin bir yatırım aracı olarak görülmesinin ve uygulanan özel faiz kampanyalarının etkili olduğu belirtiliyor.

    Kasım ayının başına kadar yüksek satış adetlerini sürdüren sektör, Aralık ayında beklentilerin altında seyretmeye başladı. Talepteki düşüş ikinci el araç satışlarına da yansıdı. Analiz şirketi Cardata'nın verilerine göre, ikinci el araç fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 10 kadar düştü.

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    Konuya ilişkin konuşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Talebin düşmesindeki en önemli etkenlerden biri tüketicilerin elindeki dövizi bozdurmaktan vazgeçip ikinci el araç satın alma kararını ertelemesi. Diğer bir sebep olarak ise pandemi kaynaklı psikolojik ve motivasyonel olarak böyle bir süreçte bir yatırım yapmama düşüncesini gösterebiliriz. Bu çerçevede, dövizde ve pandemi koşullarında yaşanan stabil olmayan durum tüketicilerin ikinci el bir araç satın alma kararını 'bekle-gör politikasına' çevirmesine neden oldu" dedi.

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    Kasım ayının ortalarından itibaren sıfır kilometre araç satın almaktan vazgeçen tüketicinin, ikinci el aracı da takasta değerlendirmediğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu durumun ikinci el arzında düşüş yaratarak talebin çeşitliliğini azalttığını dile getirdi.

    Yalçın, "Ayrıca, uzun zamandır elinde yüksek maliyetli ikinci el araç stoku bulunan esnaf veya satıcı, pandemi koşullarında daha fazla stok maliyeti yüküne dayanamayıp elindeki ikinci el araçları hızlıca satmak için fiyatları düşürdü. İşte bütün bu sebeplerden dolayı ikinci el araç fiyatları, son 1 yıl içerisinde ilk defa düştü. Yaptığımız piyasa analizlerinde ikinci eldeki bu fiyat düşüşlerinin ortalama yüzde 6 ila 12 arasında olduğunu gözlemledik. Sıfır kilometre araçlardaki yıl sonu kampanyalarının etkisiyle ikinci el araç fiyatlarındaki bu düşüşün Aralık ayı sonuna kadar kademeli olarak devam edeceğini öngörüyoruz" görüşünü paylaştı.



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    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    6 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Giuliano Terraneo (Mümtaz Mümtaz) 25 sn. ( Mesaj Silindi )
    Abi ben esime 2012 micra aldim agustosta 77bin tlye. Bir sene once de tiguan 71e sattim. Saka olmali
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    mvn_ (burak demirci) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kan emici galerici ve al-satçılar bin beter olsun.
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    tolgatmc (Tolga Atmaca) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Herkes heybesinden konuşuyıor. Sarı sitede fiyatlar aynı düşmemiş düşmüyor da. %90 artan bir fiyat %5 düşünce sevinirsiniz anca. Kredi açıklamalarından dolayı fiyat artışı durdu kış dönemi piyasa yavaşladı hepsi bu maalesef. Her halta balon patladı diyip içi boş yorum yapmayın. Yazın herkes bekle bekle dedi alacağım aracı 3 ay bekledim 30k fazlaya aldım Eylülde. Şimdi ise aldığımdan 20 k daha fazla
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    scherzz 17 dk. ( Mesaj Silindi ) tolgatmc
    Sizle aynı mantık ile bakarsak bir aya aldığınızdan 0 k fazla, üç aya aldığınızdan -15 k ( ! ) fazla olabilir.
    Balon patladı mı gerçekten bilmem, sönmeye başladığı kesin. döviz, kur , vergi veya başka bi hükümet politikası yeniden son bir kuvvetle şişirmezse de sönmeye devam edecek gibi görünüyor.
    geçen sene araç almış biri olarak söylüyorum. İnşallah patlar, aldığımız fiyatlardan ucuza satarız ki yenisini alabilelim. Doğru düzgün arabalara binebilelim.
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    MrKattchup 32 dk. ( Mesaj Silindi )
    Asıl balon kredileri ödeyemediklerinde patlayacak, 0 arabayı cebinde para olmadan üstüne 50 koyar satarım diyenler önümüzdeki aylarda can havliyle satacak.
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    HayNur (Hayrullah Sen) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu balonun er geç patlayacagi belliydi ama bu sürede fırsatçılar cebini çoktan doldurdu
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    BekirHan (Bekir Han) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Daha dur bakalım bu birşey değil. Şu an fırsatçı şişirmesi oranlar düştü daha. Ardından gerçekte olması gerektiği fiyata düşecek inşallah...

    Tiksiniyorum fırsatçılardan. Dün favorilerimdeki alelade bir aracın fiyatının tek seferde 40.000TL düştüğünü gördüm. 40.000TL diyorum bak 5,10 değil. Demek ki o dönem gaza gelip alsak dayıoğlu bize aradan 40k geçirecekti hayrına...
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