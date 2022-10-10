Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ruslar deepfake teknolojisini kullanarak Baykar CEO’su ile görüşmeye çalıştı

    Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'a yönelik provakasyonu engellediğini duyurdu. Ruslar, deepfake görüntü kullanarak Haluk Bayraktar'la görüşmeye çalıştı.
    4

    Ruslar deepfake görüntüyle Baykar CEO’sunu kandırmaya çalıştı Tam Boyutta Gör

    Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi, Rusya’nın Türkiye’yi hedef alan provokasyon girişimini ifşa etti. Kurumun resmi Telegram hesabından konuyla ilgili detaylı bir açıklama yayınlandı.

    Ruslar, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal’in deepfake görüntüsünü kullanarak Baykar CEO’su Haluk Bayraktar ile görüşmek istedi. Durumun farkına varan Ukrayna istihbaratı, Baykar sekreteri olarak görüşmeye katıldı. Karşı tarafın görüntüsü oldukça gerçekçi olsa da konuşmasındaki birkaç detaydan Rus olduğu anlaşıldı.

    İstihbarat Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Başbakanı Şmihal kılığına giren kişinin, Ukraynaca dilinde “babyne lito” şeklinde telaffuz edilen kelimenin Rusçadaki “babye leto” telaffuzunu kullandı. Konuşma sırasında karşı tarafın birkaç kez kendini açığa vurduğunu belirten İstihbarat Dairesi, Rus ajanlarının eğitim seviyesinin düşük olduğuna dikkat çekti.

    Görüşmenin sonunda karşı tarafa ifşa oldukları bildirildi ve yargılanacakları bilgisi aktarıldı. Kurum tarafından bu eylemin amacının Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliğini itibarsızlaştırma girişimi olduğu açıklandı. Ruslar daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ukraynalılardan 'silah bırakmalarını' isteyen bir deepfake videosu hazırlamıştı. Bu video, hacklenen bazı Ukraynalı haber sitelerinde yayınlanmıştı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
    MSI KATANA GF66 11UE-814XT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız