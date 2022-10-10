Ruslar deepfake teknolojisini kullanarak Baykar CEO’su ile görüşmeye çalıştı

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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi, Rusya’nın Türkiye’yi hedef alan provokasyon girişimini ifşa etti. Kurumun resmi Telegram hesabından konuyla ilgili detaylı bir açıklama yayınlandı.

Ruslar, Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal’in deepfake görüntüsünü kullanarak Baykar CEO’su Haluk Bayraktar ile görüşmek istedi. Durumun farkına varan Ukrayna istihbaratı, Baykar sekreteri olarak görüşmeye katıldı. Karşı tarafın görüntüsü oldukça gerçekçi olsa da konuşmasındaki birkaç detaydan Rus olduğu anlaşıldı.

İstihbarat Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Başbakanı Şmihal kılığına giren kişinin, Ukraynaca dilinde “babyne lito” şeklinde telaffuz edilen kelimenin Rusçadaki “babye leto” telaffuzunu kullandı. Konuşma sırasında karşı tarafın birkaç kez kendini açığa vurduğunu belirten İstihbarat Dairesi, Rus ajanlarının eğitim seviyesinin düşük olduğuna dikkat çekti.

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Görüşmenin sonunda karşı tarafa ifşa oldukları bildirildi ve yargılanacakları bilgisi aktarıldı. Kurum tarafından bu eylemin amacının Ukrayna ve Türkiye arasındaki iş birliğini itibarsızlaştırma girişimi olduğu açıklandı. Ruslar daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ukraynalılardan 'silah bırakmalarını' isteyen bir deepfake videosu hazırlamıştı. Bu video, hacklenen bazı Ukraynalı haber sitelerinde yayınlanmıştı.

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Ruslar deepfake görüntüyle Baykar CEO’sunu kandırmaya çalıştı