Spider-Man 3'ün çekimleri tamamlandı! Yeni bir görsel yayınlandı

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Disney ve Sony'nin ortaklaşa hazırladığı başrolünde Tom Holland'ın olduğu Spider-Man serisinin yeni filmi Spider-Man 3'ün çekimleri bitti ve setten bir fotoğraf paylaşıldı.

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Hem geçtiğimiz günlerde Tom Holland hem de filmin dublör koordinatörü George Cottle, geçtiğimiz saatlerde filmin çekimlerinin bittiğini duyurdu. Ayrıca çekimlerin bitmesi şerefine de Jacob Batalon, Zendaya ve Tom Holland'ın yer aldığı bir görsel paylaşıldı. Görsele baktığımızda ise yine Spider-Man'in bir dövüşten çıktığını görebiliyoruz. Haberin girişindeki görsel bahsi geçen görsel.

Bu film ile birlikte Tom Holland'ın Spider-Man için olan sözleşmesi bitiyor. Tom Holland devam etmek istediğini belirtmişti ve büyük bir ihtimalle Disney de sözleşmeyi yenileyecek.

Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak. Konuk olması beklenen isimlerin tamamı şöyle: Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church. Bunlardan Benedict Cumberbatch,Jamie Foxx ve Alfred Molina resmi olarak onaylandı.

https://www.gamesradar.com/spider-man-3-wraps-filming-as-new-set-picture-revealed/

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