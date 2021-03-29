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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spider-Man 3'ün çekimleri tamamlandı! Yeni bir görsel yayınlandı

    Marvel Sinematik Evreni'nde geçen Spider-Man serisinin üçüncü filmi olan Spider-Man: No Way Home'un çekimlerinin tamamlandığı açıklandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    29 Mart 2021, 22:00 (31 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Spider-Man 3'ün çekimleri tamamlandı! Yeni bir görsel yayınlandı
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    Disney ve Sony'nin ortaklaşa hazırladığı başrolünde Tom Holland'ın olduğu Spider-Man serisinin yeni filmi Spider-Man 3'ün çekimleri bitti ve setten bir fotoğraf paylaşıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Godzilla vs. Kong inceleme puanları paylaşıldı: "Tam bir görsel şölen""

    Hem geçtiğimiz günlerde Tom Holland hem de filmin dublör koordinatörü George Cottle, geçtiğimiz saatlerde filmin çekimlerinin bittiğini duyurdu. Ayrıca çekimlerin bitmesi şerefine de Jacob Batalon, Zendaya ve Tom Holland'ın yer aldığı bir görsel paylaşıldı. Görsele baktığımızda ise yine Spider-Man'in bir dövüşten çıktığını görebiliyoruz. Haberin girişindeki görsel bahsi geçen görsel.

    Bu film ile birlikte Tom Holland'ın Spider-Man için olan sözleşmesi bitiyor. Tom Holland devam etmek istediğini belirtmişti ve büyük bir ihtimalle Disney de sözleşmeyi yenileyecek.

    Spider-Man 3, 17 Aralık 2021'de yayınlanacak. Konuk olması beklenen isimlerin tamamı şöyle: Jamie Foxx, Benedict CumberbatchTobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church. Bunlardan Benedict Cumberbatch,Jamie Foxx ve Alfred Molina resmi olarak onaylandı.



    https://www.gamesradar.com/spider-man-3-wraps-filming-as-new-set-picture-revealed/
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    MEGA1178 10 saat önce

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    musty578 1 gün önce

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