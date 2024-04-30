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    Anlık Bildirim

    Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan yeni fragman

    10 Mayıs'ta vizyona girecek olan Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan son bir fragman daha yayınlandı. Wes Ball'un yönettiği film, son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor.
    Yeni Maymunlar Cehennemi filminden fragman Tam Boyutta Gör
    2010'lu yıllarda çıkan yeni üçlemeyle birlikte daha da popüler hâle gelen Maymunlar Cehennemi serisi, önümüzdeki günlerde yeni bir filmle beyaz perdeye geri dönecek. 10 Mayıs'ta vizyona girecek olan Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes) için meraklı bekleyiş sürerken, filmden son bir fragman daha yayınlandı.

    The Maze Runner filmleriyle tanınan Wes Ball'un imzasını taşıyan Yeni Krallık, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor. Bu yeni film, o üçlemenin doğrudan devamı olmasa da aynı evrende geçiyor ve gerek tonuyla, gerekse karakter tasarımlarıyla o üçlemeyle benzer çizgide ilerliyor.

    Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, 10 Mayıs'ta Vizyona Girecek

    Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ta, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti göreceğiz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkacak.

    Yeni Krallık, genç bir kadın (Freya Allan) ile birlikte hem insanların hem de maymunların kaderini tayin edebilecek bir maceraya atılan Noa adlı maymunu takip ediyor. Bu macerada Noa'nın karşısına çıkan en büyük engel, insanlardan miras kalan teknolojileri kullanarak krallığını daha da güçlendirmek isteyen Proximus Caesar adlı maymun kralı olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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