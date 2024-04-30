Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'tan yeni fragman

Tam Boyutta Gör 2010'lu yıllarda çıkan yeni üçlemeyle birlikte daha da popüler hâle gelen Maymunlar Cehennemi serisi, önümüzdeki günlerde yeni bir filmle beyaz perdeye geri dönecek. 10 Mayıs'ta vizyona girecek olan Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes) için meraklı bekleyiş sürerken, filmden son bir fragman daha yayınlandı.

The Maze Runner filmleriyle tanınan Wes Ball'un imzasını taşıyan Yeni Krallık, War for the Planet of the Apes ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçiyor. Bu yeni film, o üçlemenin doğrudan devamı olmasa da aynı evrende geçiyor ve gerek tonuyla, gerekse karakter tasarımlarıyla o üçlemeyle benzer çizgide ilerliyor.

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Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık, 10 Mayıs'ta Vizyona Girecek

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ta, bilişsel gelişimleri iyiyden iyiye ilerlemiş, artık kendi Bronz Çağı'na girmek üzere olan bir maymun medeniyeti göreceğiz. Bu sürede bilişsel kabiliyetleri geriye giderken sayıları da hızla azalan insanlar ise bu yeni medeniyette köleleştirilmiş, ikinci seviye varlıklar olarak karşımıza çıkacak.

Yeni Krallık, genç bir kadın (Freya Allan) ile birlikte hem insanların hem de maymunların kaderini tayin edebilecek bir maceraya atılan Noa adlı maymunu takip ediyor. Bu macerada Noa'nın karşısına çıkan en büyük engel, insanlardan miras kalan teknolojileri kullanarak krallığını daha da güçlendirmek isteyen Proximus Caesar adlı maymun kralı olacak.

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