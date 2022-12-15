Thor: Love and Thunder Disney+'ta yayınlandı

Tam Boyutta Gör Disney'in yarattığı Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde en merak edilen filmlerden biri olan Thor: Love and Thunder, geçtiğimiz aylarda sinemalarda vizyona girmişti. Şimdi ise sinemada izleyemeyenler veya yeniden izlemek isteyenler için güzel bir haber var.

Thor: Love and Thunder Disney+'ta

Thor serisinin yeni filmi olan Thor: Love and Thunder geçtiğimiz günlerde Disney'in video akış platformu olan Disney Plus'ta yayınlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Sean Gunn, Karen Gillan, Matt Damon ve Russell Crowe bulunuyor.

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Filmin yönetmenliğini Taika Waititi üstleniyor ve filmin süresi 1 saat 58 dakika. Şu anda IMDb puanı ise 6.3. Disney Plus'a buradaki sayfaya giderek abone olabilirsiniz. Aylık abonelik şu anda 64,99 TL.

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