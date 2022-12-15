Thor: Love and Thunder Disney+'ta yayınlandı

Thor: Love and Thunder Disney+'ta
Thor serisinin yeni filmi olan Thor: Love and Thunder geçtiğimiz günlerde Disney'in video akış platformu olan Disney Plus'ta yayınlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Sean Gunn, Karen Gillan, Matt Damon ve Russell Crowe bulunuyor.
Filmin yönetmenliğini Taika Waititi üstleniyor ve filmin süresi 1 saat 58 dakika. Şu anda IMDb puanı ise 6.3. Disney Plus'a buradaki sayfaya giderek abone olabilirsiniz. Aylık abonelik şu anda 64,99 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...