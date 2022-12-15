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    Thor: Love and Thunder Disney+'ta yayınlandı

    Disney'in sinemadaki Marvel evreninin son filmlerinden birisi olan Thor: Love and Thunder, Disney Plus üzerinden geçtiğimiz gün yayınlandı. Thor: Love and Thunder şu anda sadece Disney+'ta yayında.
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    Thor: Love and Thunder Disney+'ta yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Disney'in yarattığı Marvel Sinematik Evreni'nin yeni döneminde en merak edilen filmlerden biri olan Thor: Love and Thunder, geçtiğimiz aylarda sinemalarda vizyona girmişti. Şimdi ise sinemada izleyemeyenler veya yeniden izlemek isteyenler için güzel bir haber var.

    Thor: Love and Thunder Disney+'ta

    Thor serisinin yeni filmi olan Thor: Love and Thunder geçtiğimiz günlerde Disney'in video akış platformu olan Disney Plus'ta yayınlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Sean Gunn, Karen Gillan, Matt Damon ve Russell Crowe bulunuyor. 

    Filmin yönetmenliğini Taika Waititi üstleniyor ve filmin süresi 1 saat 58 dakika. Şu anda IMDb puanı ise 6.3. Disney Plus'a buradaki sayfaya giderek abone olabilirsiniz. Aylık abonelik şu anda 64,99 TL.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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