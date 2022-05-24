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    Marvel'ın yeni Thor filmi Thor Love and Thunder'dan ilk fragman geldi

    Marvel evreninin en çok beklenen filmlerinden biri olan Thor serisinin yeni filmi Thor: Love and Thunder'dan ilk fragman paylaşıldı.                               
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    Thor Love and Thunder'dan ilk fragman geldi

    Disney'in yarattığı Marvel Sinematik Evreni'nin yeni dönemi bildiğiniz gibi Black Widow ile başladı. Bu yeni dönemde en çok merak edilen filmlerden biri de şüphesiz Thor serisinin yeni filmi Thor: Love and Thunder. Geçtiğimiz saatlerde de Thor: Love and Thunder'dan ilk fragman paylaşıldı.

    Videoda özellikle Christian Bale'in karakteri dikkat çekiyor diyebiliriz. Christian Bale, Gorr the God Butcher karakterini oynuyor ve fragmandaki haliyle güzel durduğunu söyleyebiliriz. 

    Thor: Love and Thunder'ın vizyon tarihi ise 8 Temmuz 2022. Filmin şu an için oyuncu kadrosu şöyle: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa Thompson, Chris Pratt, Sean Gunn, Karen Gillan, Matt Damon ve Russell Crowe. Daha önce yapılan açıklamalara göre bu filmi Endgame büyüklüğünde olacak ve Marvel'ın en iyi filmlerinden biri olacak. Umuyoruz ki bu beklentiyi film karşılayabilir.

    Thor Love and Thunder Fragman

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