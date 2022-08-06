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    Anlık Bildirim

    Sevilen yerli film Ölümlü Dünya'nın devam filmi geliyor: Disney+'ta yayınlanacak

    2018 yılında yayınlanan ve bir hayli sevilen Ölümlü DÜnya filminin devam filmi geliyor. Çıkan söylentilere göre film Disney Plus'ta yayınlanacak.                   
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    Ölümlü DÜnya 2 geliyor: Disney Plus'ta yayınlanacak
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    Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in senaryosunu yazdığı 2018 yılında yayınlanan Ölümlü Dünya filmini sevenler için güzel haber geldi.

    Ölümlü Dünya 2 Geliyor

    Türkiye'deki dizi ve sinema sektörü ile ilgili birçok bilgiyi önceden aktaran Birsen Altuntaş geçtiğimiz saatlerde güzel bir haber daha verdi. Ölümlü Dünya filminin devam filmi için Disney Plus ile anlaşıldı. Ölümlü Dünya 2, 2023'te Disney Plus'ta yayınlanacak.

    Birsan Altuntaş'ın haberine göre yeni film için çekimler 2023 Nisan - Mayıs gibi başlayacak. Yayın tarihi ise 2023 sonbahar. Habere göre Feyyaz Yiğit ve Ali Atay dahil tüm ekip dönecek. Ne yazık ki konusuna dair bir detay bulunmuyor. Ayrıca haberin Disney tarafından resmi bir şekilde onaylanmadığını da belirtelim ancak büyük bir ihtimalle doğru. Disney+'a buradaki bağlantıyı ziyaret ederek üye olabilirsiniz.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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