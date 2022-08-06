Sevilen yerli film Ölümlü Dünya'nın devam filmi geliyor: Disney+'ta yayınlanacak

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Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit'in senaryosunu yazdığı 2018 yılında yayınlanan Ölümlü Dünya filmini sevenler için güzel haber geldi.

Ölümlü Dünya 2 Geliyor

Türkiye'deki dizi ve sinema sektörü ile ilgili birçok bilgiyi önceden aktaran Birsen Altuntaş geçtiğimiz saatlerde güzel bir haber daha verdi. Ölümlü Dünya filminin devam filmi için Disney Plus ile anlaşıldı. Ölümlü Dünya 2, 2023'te Disney Plus'ta yayınlanacak.

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Birsan Altuntaş'ın haberine göre yeni film için çekimler 2023 Nisan - Mayıs gibi başlayacak. Yayın tarihi ise 2023 sonbahar. Habere göre Feyyaz Yiğit ve Ali Atay dahil tüm ekip dönecek. Ne yazık ki konusuna dair bir detay bulunmuyor. Ayrıca haberin Disney tarafından resmi bir şekilde onaylanmadığını da belirtelim ancak büyük bir ihtimalle doğru. Disney+'a buradaki bağlantıyı ziyaret ederek üye olabilirsiniz.

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