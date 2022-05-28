PlayStation oyunları film/dizi oluyor: God of War, Horizon ve Gran Turismo | SinemaHaber

SinemaHaber isimli serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz. Ayrıca bu haftadan itibaren son yayına giren yapımları ve yeni yayınlanan fragmanları konuştuğumuz iki yeni bölüm ekledik.

Black Mirror'ın yeni sezonu geliyor | SinemaHaber 1 hf. önce eklendi

Bu haftanın ana konusu God of War, Horizon ve Gran Turismo'nun uyarlama duyuruları. Ayrıca Jack Ma'nın belgeselini de konuştuk. Videoda bahsi geçen fragmanlara da aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz.

Mission Impossible Fragman

Thor Love and Thunder Fragman

Kaçış Fragman

The Umbrella Academy 3. Sezon Fragman

The Gray Man Fragman

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God of War, Horizon ve Gran Turismo film/dizi oluyor