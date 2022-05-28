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    PlayStation oyunları film/dizi oluyor: God of War, Horizon ve Gran Turismo | SinemaHaber

    SinemaHaber programımının bu haftaki bölümünde PlayStation'ın popüler oyunlarının film ve diziye uyarlanmasını konuşuyoruz. God of War, Horizon ve Gran Turismo uyarlamaları duyuruldu.
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    SinemaHaber isimli serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz. Ayrıca bu haftadan itibaren son yayına giren yapımları ve yeni yayınlanan fragmanları konuştuğumuz iki yeni bölüm ekledik.

    Bu haftanın ana konusu God of War, Horizon ve Gran Turismo'nun uyarlama duyuruları. Ayrıca Jack Ma'nın belgeselini de konuştuk. Videoda bahsi geçen fragmanlara da aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz.

    Mission Impossible Fragman

    Thor Love and Thunder Fragman

    Kaçış Fragman

    The Umbrella Academy 3. Sezon Fragman

    The Gray Man Fragman

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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