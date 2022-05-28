PlayStation oyunları film/dizi oluyor: God of War, Horizon ve Gran Turismo | SinemaHaber

SinemaHaber isimli serimizle bu hafta da karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi haftanın öne çıkan sinema haberlerini ve son dönemde izlenebilecek yapımları konuşuyoruz. Ayrıca bu haftadan itibaren son yayına giren yapımları ve yeni yayınlanan fragmanları konuştuğumuz iki yeni bölüm ekledik.
Bu haftanın ana konusu God of War, Horizon ve Gran Turismo'nun uyarlama duyuruları. Ayrıca Jack Ma'nın belgeselini de konuştuk. Videoda bahsi geçen fragmanlara da aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz.
The Umbrella Academy 3. Sezon FragmanBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.