Disney Plus platformuna özel Recep İvedik 7 erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Türk sinema tarihinin en çok izlenen serisi ve en çok izlenen filmi unvanını elinde bulunduran Recep İvedik, bilindiği üzere yedinci filmi için Disney Plus ile el sıkışmıştı. Recep İvedik 7 kısa süre önce Disney Plus platformunda erişime açıldı.

Recep İvedik 7 neler anlatıyor?

Recep İvedik 7 filminde şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan kahramanımız, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

Recep İvedik 7 fragman yayınlandı mı? 1 hf. önce eklendi

Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın yaptığı filmde Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor.

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