Rusya, 47 yıl sonra ilk kez Ay'a gidiyor: Rusya’nın amacı ne?

Avrupa Uzay Ajansı Ay Keşif Grubu Lideri olan Nico Dettman, su buzu kullanılarak hidrojen ve oksijen üretilebileceğini ve bunun içme suyu, solunabilir hava ve roket yakıtı üretimi için kullanılabileceğini belirtiyor. Bu durum, Ay'ı Güneş Sistemi'nde daha uzak hedeflere ulaşmak için bir atlama taşı haline getirebilir.
1976’dan sonraki ilk Ay görevi
Uzay aracının Ay etrafında 100 kilometrelik bir yörüngeye ulaşması yaklaşık beş gün sürecek. Uzay aracının Ay'ın güney kutbuna yaklaşık 500 kilometre mesafedeki 100 kilometre genişliğindeki Boguslawsky kraterine 21 Ağustos'ta iniş yapması planlanıyor. Aslında burada bir nevi yarış da var. Zira Hindistan'ın Chandrayaan-3 aracı da 23 Ağustos'ta bölgeye inmeyi deneyecek. Çin, 2026'da bölgeye bir keşif aracı göndermeyi planlarken, NASA'nın 1972'deki Apollo 17'den bu yana ilk kez insanları Ay'a geri götürmeyi amaçlayan Artemis programı da güney kutbuna odaklanıyor. Artemis'in bir parçası olarak, birkaç ABD şirketi önümüzdeki yıllarda oraya iniş yapmayı deneyecek.