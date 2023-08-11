Rusya, 47 yıl sonra ilk kez Ay'a gidiyor: Rusya’nın amacı ne?

Tam Boyutta Gör Rusya, 47 yıl sonra ilk kez Ay'ın güney kutbuna mürettebatsız bir uzay aracı gönderdi. Şayet başarılı olursa, bu görev bölgeye inen ilk uzay aracı olarak tarihe geçecek ve birçok ülke veya özel şirket için işaret fişeğini ateşlemiş olacak. Ancak Rusya’nın amacı sadece Ay'ın güney kutbuna ilk kez inen ülke olmak değil.

Rusya, 47 yıl sonra neden Ay’a gidiyor

Tam Boyutta Gör Rusya, Ay'ın güney kutbuna yumuşak iniş yapan ilk ülke olmak amacıyla 47 yıl sonra Ay'a iniş yapan ilk uzay aracını cuma günü başarıyla fırlattı. Sadece bu da değil, Rusya gelişmiş Ay keşif programlarına sahip olan ABD ve Çin ile yarışta geri kalmamak istiyor. Rusya aynı zamanda fırlatılan Luna 25 uzay aracıyla bu bölgede değerli su buzu arayışı içinde olacak.

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Avrupa Uzay Ajansı Ay Keşif Grubu Lideri olan Nico Dettman, su buzu kullanılarak hidrojen ve oksijen üretilebileceğini ve bunun içme suyu, solunabilir hava ve roket yakıtı üretimi için kullanılabileceğini belirtiyor. Bu durum, Ay'ı Güneş Sistemi'nde daha uzak hedeflere ulaşmak için bir atlama taşı haline getirebilir.

1976’dan sonraki ilk Ay görevi

Tam Boyutta Gör Rusya, Luna 25 uzay aracını 10 Ağustos'ta yerel saat ile saat 09:10'da ülkenin doğusundaki Vostochny Kozmodromu'ndan bir Soyuz 2.1b roketiyle başarıyla fırlattı. Bu aynı zamanda Rusya'nın ana fırlatma alanı olan Baykonur Kozmodromu'na ev sahipliği yapan Kazakistan'a olan bağımlılığından uzaklaştığını gösteriyor. Yapımı yirmi yıl süren Luna 25, yaklaşık 1.750 kilogram ağırlığında sabit bir iniş aracıyken 1976'da Ay kayalarını Dünya'ya geri getiren Luna 24 görevinden bu yana Rusya'nın Ay'a ilk iniş denemesi konumunda.

Uzay aracının Ay etrafında 100 kilometrelik bir yörüngeye ulaşması yaklaşık beş gün sürecek. Uzay aracının Ay'ın güney kutbuna yaklaşık 500 kilometre mesafedeki 100 kilometre genişliğindeki Boguslawsky kraterine 21 Ağustos'ta iniş yapması planlanıyor. Aslında burada bir nevi yarış da var. Zira Hindistan'ın Chandrayaan-3 aracı da 23 Ağustos'ta bölgeye inmeyi deneyecek. Çin, 2026'da bölgeye bir keşif aracı göndermeyi planlarken, NASA'nın 1972'deki Apollo 17'den bu yana ilk kez insanları Ay'a geri götürmeyi amaçlayan Artemis programı da güney kutbuna odaklanıyor. Artemis'in bir parçası olarak, birkaç ABD şirketi önümüzdeki yıllarda oraya iniş yapmayı deneyecek.

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