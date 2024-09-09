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    Yeni kısıtlamalara Çin’den ilk tepki: “Memnun olmadık”

    Hem ABD hem de Hollanda, Çin’e yönelik yeni yarı iletken kısıtlamalarını açıkladı. Çin ise ASML’nin çip üretim araçlarına yönelik Hollanda’nın kısıtlaması için “memnun olmadık” açıklaması yaptı.
    Yeni kısıtlamalara Çin’den ilk tepki: “Memnun olmadık” Tam Boyutta Gör
    Hollanda hükümetinin ASML'nin gelişmiş litografi araçları üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararı Çin tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı. ASML, bu kontrol kararının ardından işlerinde bir değişiklik beklemediğini, Çinli kuruluşlara yapılan satışların etkilenmeyeceğini belirtse de Çin hükümeti duruma tepkisini gecikmeden dile getirdi.

    Çin son gelişmelerden memnun değil

    Çin hükümeti, yaptığı açıklamada ABD'nin küresel hegemonya arayışıyla müttefik ülkeleri baskı altında tutarak yarı iletkenler ve ilgili ekipmanlar üzerindeki ihracat kontrol önlemlerini sıkılaştırmaya zorladığını savundu. Açıklamada, “Çin, bu duruma kararlılıkla karşı çıkmaktadır” ifadesi yer aldı. Bu yeni ihracat kontrolleri, Çin’in gelişmiş yonga üretim araçlarına erişimini sınırlamayı amaçlayan ABD’nin küresel stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

    Hollanda, geçtiğimiz hafta ASML'nin Twinscan NXT:1970i ve 1980i DUV litografi sistemlerinin ihracatında lisans zorunluluğu getirdiğini duyurdu. Her ne kadar bu araçlar DUV serisinin en yeni modelleri olmasa da, argon florür (ArF) lazer teknolojisiyle 38nm çözünürlüğe sahip bu sistemler, 7nm sınıfı teknolojiler ve daha ince yapılar için wafer işlemeye uygun olarak tasarlandı. Çoklu desenleme teknikleri kullanılarak, bu araçlar Çin’in SMIC firması tarafından 7nm, hatta 5nm veya 3nm sınıfı çip üretiminde kullanılabilir; ancak bu süreçlerin düşük verimlilik ve yüksek maliyetlerle sonuçlanması muhtemel.

    ASML, bu araçlarda kullanılan teknolojinin ABD kaynaklı olması nedeniyle Çin’e ihracat yapmak için ABD’den lisans almak zorunda. Hollanda hükümeti bu ihracatların kontrolünü ele alsa da, ASML lisans sürecinde önemli bir değişiklik beklemiyor.

    Reuters’a göre Çin hükümeti, Hollanda’yı ihracat kontrollerini suistimal etmemesi konusunda uyararak, bu kararın Hollandalı ve Çinli yarı iletken şirketleri arasındaki iş birliğini tehlikeye atabileceğini belirtti. Çin, bu tür sınırlamaların her iki tarafın da çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı. Çin, her ne kadar yapılanın adaletsiz olduğunu her defasında söylese de geldiğimiz noktada dünyanın en büyük çip üretim ekipmanı tedarikçisi ASML'nin en gelişmiş litografi sistemlerinin Çin’e ihraç edilmesi etkili bir şekilde durdurulmuş durumda.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/china-vexed-at-expansion-of-asml-chip-tool-export-controls-reveals-ministry-statement https://www.reuters.com/technology/china-says-dissatisfied-with-new-dutch-export-controls-asml-chipmaking-tools-2024-09-08/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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