Yeni kısıtlamalara Çin’den ilk tepki: “Memnun olmadık”

Çin son gelişmelerden memnun değil
Çin hükümeti, yaptığı açıklamada ABD'nin küresel hegemonya arayışıyla müttefik ülkeleri baskı altında tutarak yarı iletkenler ve ilgili ekipmanlar üzerindeki ihracat kontrol önlemlerini sıkılaştırmaya zorladığını savundu. Açıklamada, “Çin, bu duruma kararlılıkla karşı çıkmaktadır” ifadesi yer aldı. Bu yeni ihracat kontrolleri, Çin’in gelişmiş yonga üretim araçlarına erişimini sınırlamayı amaçlayan ABD’nin küresel stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Hollanda, geçtiğimiz hafta ASML'nin Twinscan NXT:1970i ve 1980i DUV litografi sistemlerinin ihracatında lisans zorunluluğu getirdiğini duyurdu. Her ne kadar bu araçlar DUV serisinin en yeni modelleri olmasa da, argon florür (ArF) lazer teknolojisiyle 38nm çözünürlüğe sahip bu sistemler, 7nm sınıfı teknolojiler ve daha ince yapılar için wafer işlemeye uygun olarak tasarlandı. Çoklu desenleme teknikleri kullanılarak, bu araçlar Çin’in SMIC firması tarafından 7nm, hatta 5nm veya 3nm sınıfı çip üretiminde kullanılabilir; ancak bu süreçlerin düşük verimlilik ve yüksek maliyetlerle sonuçlanması muhtemel.
ASML, bu araçlarda kullanılan teknolojinin ABD kaynaklı olması nedeniyle Çin’e ihracat yapmak için ABD’den lisans almak zorunda. Hollanda hükümeti bu ihracatların kontrolünü ele alsa da, ASML lisans sürecinde önemli bir değişiklik beklemiyor.
Reuters’a göre Çin hükümeti, Hollanda’yı ihracat kontrollerini suistimal etmemesi konusunda uyararak, bu kararın Hollandalı ve Çinli yarı iletken şirketleri arasındaki iş birliğini tehlikeye atabileceğini belirtti. Çin, bu tür sınırlamaların her iki tarafın da çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı. Çin, her ne kadar yapılanın adaletsiz olduğunu her defasında söylese de geldiğimiz noktada dünyanın en büyük çip üretim ekipmanı tedarikçisi ASML'nin en gelişmiş litografi sistemlerinin Çin’e ihraç edilmesi etkili bir şekilde durdurulmuş durumda.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/china-vexed-at-expansion-of-asml-chip-tool-export-controls-reveals-ministry-statement https://www.reuters.com/technology/china-says-dissatisfied-with-new-dutch-export-controls-asml-chipmaking-tools-2024-09-08/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.