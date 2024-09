Yeni kısıtlamalara Çin’den ilk tepki: “Memnun olmadık”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Hollanda hükümetinin ASML'nin gelişmiş litografi araçları üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararı Çin tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı. ASML, bu kontrol kararının ardından işlerinde bir değişiklik beklemediğini, Çinli kuruluşlara yapılan satışların etkilenmeyeceğini belirtse de Çin hükümeti duruma tepkisini gecikmeden dile getirdi.

Çin son gelişmelerden memnun değil

Çin hükümeti, yaptığı açıklamada ABD'nin küresel hegemonya arayışıyla müttefik ülkeleri baskı altında tutarak yarı iletkenler ve ilgili ekipmanlar üzerindeki ihracat kontrol önlemlerini sıkılaştırmaya zorladığını savundu. Açıklamada, “Çin, bu duruma kararlılıkla karşı çıkmaktadır” ifadesi yer aldı. Bu yeni ihracat kontrolleri, Çin’in gelişmiş yonga üretim araçlarına erişimini sınırlamayı amaçlayan ABD’nin küresel stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Hollanda, geçtiğimiz hafta ASML'nin Twinscan NXT:1970i ve 1980i DUV litografi sistemlerinin ihracatında lisans zorunluluğu getirdiğini duyurdu. Her ne kadar bu araçlar DUV serisinin en yeni modelleri olmasa da, argon florür (ArF) lazer teknolojisiyle 38nm çözünürlüğe sahip bu sistemler, 7nm sınıfı teknolojiler ve daha ince yapılar için wafer işlemeye uygun olarak tasarlandı. Çoklu desenleme teknikleri kullanılarak, bu araçlar Çin’in SMIC firması tarafından 7nm, hatta 5nm veya 3nm sınıfı çip üretiminde kullanılabilir; ancak bu süreçlerin düşük verimlilik ve yüksek maliyetlerle sonuçlanması muhtemel.

ASML, bu araçlarda kullanılan teknolojinin ABD kaynaklı olması nedeniyle Çin’e ihracat yapmak için ABD’den lisans almak zorunda. Hollanda hükümeti bu ihracatların kontrolünü ele alsa da, ASML lisans sürecinde önemli bir değişiklik beklemiyor.

Reuters’a göre Çin hükümeti, Hollanda’yı ihracat kontrollerini suistimal etmemesi konusunda uyararak, bu kararın Hollandalı ve Çinli yarı iletken şirketleri arasındaki iş birliğini tehlikeye atabileceğini belirtti. Çin, bu tür sınırlamaların her iki tarafın da çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı. Çin, her ne kadar yapılanın adaletsiz olduğunu her defasında söylese de geldiğimiz noktada dünyanın en büyük çip üretim ekipmanı tedarikçisi ASML'nin en gelişmiş litografi sistemlerinin Çin’e ihraç edilmesi etkili bir şekilde durdurulmuş durumda.

