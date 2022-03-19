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    Rusya'da binlerce dolarlık ekran kartı çalındı

    Ekran kartı fiyatlarının yükselmesi sebebiyle artan hırsızlık vakalarına Rusya'dan bir yenisi daha eklendi. Rus perakende şirketi Wildberries'in deposundan 20 adet Nvidia RTX 3070 Ti modeli çalındı.
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    Rusya'da binlerce dolarlık ekran kartı çalındı

    Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmesi sebebiyle AMD, Intel ve NVIDIA gibi birçok teknoloji devi ülkeye olan ürün sevkiyatlarını durdurdu. Kısıtlamaların ardından ülkede ekran kartı dahil olmak üzere PC bileşenlerinde yaşanan stok sıkıntısı artış gösterirken, Rus perakende şirketi Wildberries’in bazı depo çalışanları tarafından 38 bin dolar değerinde 20 adet Nvidia RTX 3070 Ti modeli çalındı.

    Ülkede ekran kartı fiyatları yükseliyor

    Günümüzde madencilik ve stok sıkıntıları sebebiyle MSRP fiyatlarından çok daha pahalı bir fiyata satılan ekran kartları, her ne kadar düşüş eğiliminde olsa da Rusya'da artan kısıtlamalar sebebiyle büyük bir değer kazanmış durumda. Çalınan kartların her birinin 200.000 ruble (1931 dolar) değerinde olduğunu bildiren VideoCardz, kameralara yakalanan hırsızların videosunu paylaştı.

    Soyguncuların elde ettikleri kartları yerel bir rehine dükkanına satarken iş yeri sahibinin polise haber vermesi sonucunda yakalandığı bildirilirken, ülkede ekran kartlarına olan erişim daha da zorlaşacak gibi gözüküyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 3 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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