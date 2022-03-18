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    AMD FSR 2.0 teknolojisini duyurdu: Görsel kalite ve performans yükseliyor

    Günümüz ekran kartı sektörünün önemli bir parçası haline gelen çözünürlük ölçeklendirme teknolojileri arasında rekabet kızışıyor. AMD, FSR 1.0'a kıyasla büyük geliştirmeler sunacak FSR 2.0'ı duyurdu.
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    AMD, FSR 2.0 teknolojisini duyurdu: İşte detaylar
    Tam Boyutta Gör

    Ekran kartı sektöründe FidelityFX Super Resolution (FSR) ölçeklendirme teknolojisi ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran AMD, bugün gerçekleştirilen etkinlikte FSR 2.0’ı duyurdu.

    Birçok ekran kartı tarafından desteklenecek

    Temporal Upscaling algoritmasına geçiş yapan ve minimum görüntü kalitesi kaybıyla performansı artırmayı amaçlayan FSR 2.0, AMD’nin iddialarına göre orijinal çözünürlükten bile daha iyi görüntüler sunacak. Şirket, Nvidia DLSS ve Intel XeSS’e kıyasla herhangi bir yapay zeka algoritmasına ihtiyaç duymayan teknolojinin ilk test videosunu paylaştı.  

    Paylaşılan videoda farklı kalite seçenekleri ile yerel 4K ve FSR 1.0 ile karşılaştırılan FSR 2.0’ın, daha keskin ve net görüntüler sunduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte videoda herhangi bir FPS değerine yer vermeyen şirket, 23 Mart tarihinde düzenlenecek 2022 Oyun Geliştiricileri Konferası'nda FSR 2.0 hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacak. 

    AMD tarafından herhangi bir donanım kısıtlaması bulunmayan ve birçok ekran kartına destek sunacak yeni teknolojinin 2022’nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 1 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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