Tam Boyutta Gör Eskiden Nvidia GRID olarak bilinen GeForce Now, uzunca bir süredir oyunculara abonelik tabanlı bulut oyun servisi sağlıyor. GeForce Now, kısmen dünya çapında geniş kullanılabilirliği nedeniyle bulut oyunculuğu alanındaki en iddialı çözümlerden birisi konumunda. Ancak, bu geniş erişilebilirlik yakın zamanda önemli bir pazarı kaybedecek: Rusya.

GeForce Now, Rusya'dan çekiliyor

Rus medyası tarafından tespit edildiği üzere Nvidia, bu hafta "GFN.ru" açılış sayfasında bir duyuru yayınlamaya başladı. Bu duyuruda firma, Rusya'da GeForce Now için yeni kayıtların 1 Eylül itibariyle sonlandırılacağını belirtiyor. Ülkedeki GeForce Now sunucuları ise 1 Ekim tarihinde kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre abonelikleri 1 Ekim'i aşan mevcut kullanıcılara otomatik olarak para iadesi yapılacak.

Nvidia, Rusya’dan çekileceğini açıklamış olsa da bunun arkasındaki somut nedeni belirtmiyor. Firma, yayınladığı açıklamada “Mevcut koşullarda, kendimiz için belirlediğimiz, kullanıcılarımızın beklediği ve hak ettiği hizmet kalitesini sağlayamıyoruz.” ifadelerini kullanıyor. Burada bahsedilen “mevcut koşullar” söylemi kuvvetle muhtemeldir ki Rusya’nın devam eden Ukrayna işgaline işaret ediyor. Elbette çekilme kararının arkasında başka nedenler de olabilir.

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Sebep ne olursa olsun, GeForce Now Rusya'da faaliyetlerini durduran teknoloji hizmetleri listesine katılıyor. Bu sunucu kapatma işlemi Belarus, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan gibi diğerülkeleri de muhtemelen etkileyecek. Nvidia, hizmeti devam ettirmek için bölgede farklı bir ortakla çalışmayı planlayıp planlamadığını henüz belirtmedi.

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GeForce Now, Rusya pazarından çekilme kararı aldı