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    Anlık Bildirim

    GeForce Now, Rusya pazarından çekilme kararı aldı

    Nvidia tarafından sunulan bulut oyun servisi GeForce Now, Rusya pazarından çekilme kararı aldı. Çekilmenin nedeni tam olarak açıklanmasa da mevcut savaş ortamından kaynaklandığı düşünülüyor.
    GeForce Now, Rusya pazarından çekilme kararı aldı Tam Boyutta Gör
    Eskiden Nvidia GRID olarak bilinen GeForce Now, uzunca bir süredir oyunculara abonelik tabanlı bulut oyun servisi sağlıyor. GeForce Now, kısmen dünya çapında geniş kullanılabilirliği nedeniyle bulut oyunculuğu alanındaki en iddialı çözümlerden birisi konumunda. Ancak, bu geniş erişilebilirlik yakın zamanda önemli bir pazarı kaybedecek: Rusya.

    GeForce Now, Rusya'dan çekiliyor

    Rus medyası tarafından tespit edildiği üzere Nvidia, bu hafta "GFN.ru" açılış sayfasında bir duyuru yayınlamaya başladı. Bu duyuruda firma, Rusya'da GeForce Now için yeni kayıtların 1 Eylül itibariyle sonlandırılacağını belirtiyor. Ülkedeki GeForce Now sunucuları ise 1 Ekim tarihinde kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre abonelikleri 1 Ekim'i aşan mevcut kullanıcılara otomatik olarak para iadesi yapılacak.

    Nvidia, Rusya’dan çekileceğini açıklamış olsa da bunun arkasındaki somut nedeni belirtmiyor. Firma, yayınladığı açıklamada “Mevcut koşullarda, kendimiz için belirlediğimiz, kullanıcılarımızın beklediği ve hak ettiği hizmet kalitesini sağlayamıyoruz.” ifadelerini kullanıyor. Burada bahsedilen “mevcut koşullar” söylemi kuvvetle muhtemeldir ki Rusya’nın devam eden Ukrayna işgaline işaret ediyor. Elbette çekilme kararının arkasında başka nedenler de olabilir.

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    Sebep ne olursa olsun, GeForce Now Rusya'da faaliyetlerini durduran teknoloji hizmetleri listesine katılıyor. Bu sunucu kapatma işlemi Belarus, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan gibi diğerülkeleri de muhtemelen etkileyecek. Nvidia, hizmeti devam ettirmek için bölgede farklı bir ortakla çalışmayı planlayıp planlamadığını henüz belirtmedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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