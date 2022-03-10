Sony, PlayStation'ın Rusya'daki tüm konsol ve oyun satışlarını durdurdu

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Bildiğiniz üzere şu anda Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş bulunuyor. Bu savaş sebebiyle de birçok şirketten Rusya'ya ambargo uygulandı. Geçtiğimiz saatlerde de oyun dünyasının önemli markalarından Sony'den de benzer bir hamle geldi.

Tüm Konsol ve Oyun Satışları Durduruldu

Geçtiğimiz günlerde Rusya'daki Gran Turismo 7 satışlarını durduran Sony, şimdi bu ambargosu büyüttü. Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Sony, Rusya'daki tüm konsol satışlarını ve oyun satışlarını durdurdu. Açıklamada şu cümle kullanıldı: "Sony Interactive Entertainment (SIE) da barış çağrısı için küresel topluluğa katılıyor.".

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Bu açıklamayla birlikte Sony, daha öncesinde açıklama yapan Epic Games, CD Projekt Red, EA, Microsoft, Take-Two, Activision Blizzard ve Ubisof'a katılmış oldu. İlerleyen süreçte daha fazla ambargoyu da göreceğiz gibi duruyor.

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PlayStation'ın Rusya'daki tüm konsol ve oyun satışları durduruldu