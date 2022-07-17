Rusya'dan kritik karar: Kripto ile yapılan ödemeler yasaklanıyor

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Rusya, dijital varlıkların bir ödeme şekli olarak kullanılmasına yasak getirmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda kripto para birimlerinin yasaklanması için çağrıda bulunan Rusya Merkez Bankası’nın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para birimi ve NFT'ler gibi dijital varlıkların mal ve hizmetler için kullanılmasını yasaklayan bir yasa tasarısını imzaladı.

10 gün sonra yürürlüğe girecek

Coindesk'in bildirdiğine göre 8 Temmuz 2022'de Rusya Meclisi tarafından onaylanan yeni yasa, 2020'de kripto para birimlerinin Rus ödemelerini kolaylaştırmak için kullanılmasını engelleyen bir önceki Rus yasasına eklenecek. Bununla birlikte kripto ile yapılan ödemeleri yasa dışı hale getirecek yeni yasa ayrıca, kripto borsalarının ve sağlayıcılarının bir ödeme şekli olarak yorumlanabilecek dijital transferleri de reddetmesini şart koşuyor.

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Daha öncesinde kripto paralara yasak getirmeyi planlayan Rusya, ülkedeki Maliye Bakanlığı'nın kriptonun gelişimini savunması sebebiyle kararından vazgeçmişti. Bununla birlikte yeni yasanın 10 gün içerisinde yürürlüğe girmesi beklenirken Decrypt, ülke vatandaşlarının Bitcoin'e yatırım yapmaya ve madenciliğe devam edebileceğini bildirdi.

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