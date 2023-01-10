Tam Boyutta Gör Son dönemde birçok ülke merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çalışmaları ile yakından ilgileniyor. Rusya da bu ülkeler arasında yer alıyor. Çıkan haberlere göre; Rusya dijital ruble çalışmalarını hızlandırmış durumda.

Son dönemde kripto varlıklar konusunda ılımlı politikalar izleyen Rusya, dijital ruble çalışmalarını hızlandırmış durumda. Merkez bankası açıklamasına göre, hedefleme teknolojisine sahip dijital ruble, kamu harcamalarının verimliliğini artıracak. Rusya, Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak devam eden yaptırımların ortasında bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) kullanarak, sınır ötesi ödeme sistemi geliştirmeye başlayacak.

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Kommersant tarafından yayınlanan yeni bir habere göre; Rusya’nın dijital rublesi ile ilerleme planlarının 2023’ün ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor. Bunun yanında Rusya merkez bankasının iki olası sınır ötesi yerleşim modeli üzerinde çalışmasını görecek.

Ayrıca belirtmek gerekirse önerilen ilk model, çeşitli ülkelerin CBDC sistemlerini entegre etmek için Rusya ile ayrı ikili anlaşmalara girdiğini görüyor. Anlaşma, ülkeler arasındaki varlıkların dönüştürülmesi ve transferinin anlaşmaların kurallarına uygun olmasını sağlamak için yapılacak.

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Rusya dijital ruble ile uluslararası ödemelere başlayacak