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    Togg'un Avalanche temelli kripto cüzdanı tanıtıldı

    CES 2023'te Togg'un Avalanche kripto cüzdanı tanıtıldı. Cüzdan ile dijital varlıkların ödeme ve transfer işlemleri yapılabilecek. Ayrıca Togg ekranlarında NFT özelliği bulunacak.
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    Togg'un Avalanche temelli kripto cüzdanı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Togg, ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023’te Avalanche üzerine inşa edilen kripto cüzdanını tanıttı. Cüzdanın müşterilere sunacağı özellikler açıklandı.

    Togg'un kripto cüzdanı ne işe yarayacak?

    Avalanche blockchain ağı üzerine kurulan dijital varlık cüzdanı, kullanıcılarına güvenlik sağlayacak ve hareket halindeyken dijital varlıklara erişim imkanı sunacak. Ödeme, bilgi saklama ve IoT işlemleri için kullanılacak. Kullanıcılar kripto cüzdanındaki kripto varlıkları saklayabilecek veya transfer edebilecek. Şarj istasyonu ücreti, aracın bakım ücreti, marketlerden alışveriş ücretleri gibi ödemeler bu cüzdandan tahsil edilecek.

    Servis kayıtları blokzincirde saklanacak

    Togg'un blokzincir üzerindeki tedarik zinciri projesi de kullanıcıların cihazların servis geçmişine, değişen parçalarına ve ulaşım geçmişine kolaylıkla erişmelerini sağlayacak. Bu sayede de kullanıcılar cihazlarının bakım ve onarımı konusunda daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlayacak.

    Yerli girişimci Emin Gün Sirer tarafından hayata geçirilen AVA Labs çatısı altında geliştirilen Avalanche, AVAX’ı temel alan bir blokchain ağıdır. Hızlı ve geliştirmeye açık ağ mimarisi ile dikkat çeken Avalanche, kısa sürede büyük ilgi gördü. Avalanche ağının kripto parası olan AVAX, hacim açısından günümüzün en büyük 18. kripto para birimi konumunda yer alıyor.

    Togg'un Avalanche temelli kripto cüzdanı tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Araç ekranlarında NFT pazaryeri bulunacak

    Togg’un araç içi ekranlarında bir NFT pazaryerinin olacağı duyuruldu. Kullanıcılar Togg NFT pazaryeri aracılığıyla NFT’lerini görüntüleyebilecek ve çeşitli yerlerde kullanabilecek. Sanat Modu adındaki özellik ile NFT’ler kullanıcı ekranında sergilenecek. Ayrıca Türkiye'nin 100. yılına özel olarak hazırlanacak ve Togg'un ön siparişinden önce açık artırmaya sunulacak 2023 adet NFT'yi satın alanlara Togg'un önsiparişinde sıralama önceliği tanınacak.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Togg akıllı cihazlarını üçüncü yaşam alanı olarak tanımladıklarını belirterek şunları söyledi:

    “Kullanıcıyı merkeze alarak, akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında, herkes için açık ve erişilebilir bir ekosistem oluşturmak için çalışıyoruz. Birbirinden bağımsız ekosistemleri birbirine bağlamak ve kesintisiz akıllı yaşam çözümleri üretmek üzere blokzinciri teknolojisi üzerindeki çalışmalarımızı, ülkemizin ve dünyanın en iyileriyle iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda stratejik ortağımız Ava Labs’ın blok zinciri üzerine geliştirdiğimiz ürünümüz dijital varlık cüzdanıyla, kullanıcıların mobilite deneyimini başka bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Mobilite ekosisteminin bir sınırı yok, biz nereye kadar götürürsek oraya gidecek.”

    Ava Labs'ın Kurucusu ve CEO'su Emin Gün Sirer, “Togg, geçen yıl blockchain girişimlerinin yeri  olarak Avalanche'ı seçerek mükemmel bir öngörü gösterdi. Şimdi de akıllı mobiliteyi dönüştürme konusundaki cesur vizyonunu gerçekleştirme yolunda bir büyük adım daha attı” dedi.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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