Tam Boyutta Gör Rusya, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) üzerine çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dijital ruble yasa tasarısını onaylamıştı. Rusya’nın CBDC hamleleri sürerken, Rusya milletvekilinden de konuyla ilgili açıklamalar geldi. Milletvekili Anatoly Aksakov, CBDC’lerin yakında özel bankaların konumunu devralacağını aktardı.

Rusya parlamentosunun alt kolu Duma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de onayladığı dijital ruble yasa tasarısını onayladı. Bu kapsamda birkaç Rus bankası da harekete geçti. Bankalar, pilot çalışmaların sürdüğü dijital rublenin ortaya çıkartacağı etkilerden endişe duyuyor.

Rusya’da dijital varlıklar, Bitcoin madenciliği ve CBDC konuları sıcaklığını korurken, atılan adımlar da dikkatle takip ediliyor. Sektördeki ilerlemeler, Asya da oluşan inovasyon ortamıyla birlikte hareket ediyor.

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Rusya Parlamentosu Finans Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, dijital rublenin benimsenmesinin yaratacağı etkiyle birlikte geleneksel bankacılığın tarihe karışacağını ifade etti. Milletvekili, öngörüsünü yerel haber ajansı RIA ile paylaştı. Aksakov’un odağında yer alan blockchain, bankacılık platformlarının önemini günden güne ortadan kaldırabilir.

Diğer taraftan Rusya, CBDC üzerine çalışamlarını geçtiğimiz ay başlatmıştı. Dijital rublenin ilerleyişi bankaları tedirgin etti. Rusya Bankalar Birliği, dijital ruble platformuna erişim sağladıkları için tazminat alıp alınmayacağının netleşmesini talep etti.

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Rusya milletvekilinden CBDC ile ilgili çarpıcı açıklamalar!