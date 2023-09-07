Rusya milletvekilinden CBDC ile ilgili çarpıcı açıklamalar!

Rusya parlamentosunun alt kolu Duma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de onayladığı dijital ruble yasa tasarısını onayladı. Bu kapsamda birkaç Rus bankası da harekete geçti. Bankalar, pilot çalışmaların sürdüğü dijital rublenin ortaya çıkartacağı etkilerden endişe duyuyor.
Rusya’da dijital varlıklar, Bitcoin madenciliği ve CBDC konuları sıcaklığını korurken, atılan adımlar da dikkatle takip ediliyor. Sektördeki ilerlemeler, Asya da oluşan inovasyon ortamıyla birlikte hareket ediyor.
Rusya Parlamentosu Finans Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, dijital rublenin benimsenmesinin yaratacağı etkiyle birlikte geleneksel bankacılığın tarihe karışacağını ifade etti. Milletvekili, öngörüsünü yerel haber ajansı RIA ile paylaştı. Aksakov’un odağında yer alan blockchain, bankacılık platformlarının önemini günden güne ortadan kaldırabilir.
Diğer taraftan Rusya, CBDC üzerine çalışamlarını geçtiğimiz ay başlatmıştı. Dijital rublenin ilerleyişi bankaları tedirgin etti. Rusya Bankalar Birliği, dijital ruble platformuna erişim sağladıkları için tazminat alıp alınmayacağının netleşmesini talep etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.