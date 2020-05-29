Federal Havacılık Dairesi, SpaceX’e Starship prototipini uçurma iznini resmen verdi

Tam Boyutta Gör

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Starship isimli uzay aracıyla ilgili sevindirici bir haber aldı. Şirketin yapmış olduğu başvuruları değerlendiren Federal Havacılık Dairesi (FAA), Starship prototipleri ile yörünge altı test uçuşları yapılmasına sonunda izin verdi.

SpaceX’in geleceğinde hayati rol oynaması beklenen Starship, bilindiği üzere NASA’nın Artemis Programı kapsamında Ay’a insan indirmek üzere kullanılacak potansiyel araçlar arasına girmişti. Elon Musk’ın en büyük hayallerinin başında gelen Mars’ın kolonileştirilmesi planlarının en önemli parçalarından biri yine Starship.

İlginizi Çekebilir

SpaceX, Starship’in yüksek irtifa testini yakında gerçekleştirecek

SN4, yakında sıçrayacak !

Peki FAA’nın SpaceX’e verdiği izin ne anlama geliyor? “Yeniden kullanılabilir fırlatma araçları” yetkisi kapsamında verilen izin, şirketin Starship uzay aracını fırlatıp tekrar kullanmak üzere yeryüzüne geri indirmesi anlamına geliyor. Aslında SpaceX, FAA’nın vermiş olduğu resmi izinden önce de benzer denemeler yapıyordu ancak bunları Starship’in basit hali diyebileceğimiz Starhopper test aracıyla gerçekleştiriyordu. SpaceX, Starhopper uzay aracını Starship’e güç verecek Raptor motorlarının yeteneklerini görmek için kullanıyor ve aracı belli bir mesafeye kadar fırlatarak (ya da sıçratarak) yere indiriyordu.

Tam Boyutta Gör

Daha önce Mk1 ve SN1-2-3 olmak üzere toplamda dört adet prototip Starship deneyen SpaceX’in sadece SN2 prototipi tabi tutulan testi başarıyla geçmiş, diğerleri ise infilak ederek ya da parçalanarak kullanılmaz hale gelmişti. Şirketin beşinci prototipi SN4 için ise işler iyi gidiyor gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Boeing, 13 bin kişiyi işten çıkarma planlarının arifesinde 737 MAX üretimine yeniden başladı"

Basınç testlerini başarıyla geçen SN4, üzerinde bulunan tek Raptor motoruyla yapılan statik ateşleme testlerini de tamamlayarak önemli bir yol kat etti. SpaceX’in bundan sonraki yapacağı denemede aynı Starhopper’da olduğu gibi bu kez orijinal boyutlardaki SN4 prototipini sıçratacak. Yerden 500 feet yükseğe çıkacak araç, testi geçerse bu sefer birden fazla Raptor motoruyla sınava girecek.

Oldukça yoğun günler geçiren SpaceX, aynı zamanda ABD topraklarından uzaya yeniden insan gönderme görevinin heyecanını yaşıyor. Şirket, Crew Dragon uzay aracının icra edeceği görev için Cumartesi gününü iple çekiyor. Hatırlanacağı üzere Çarşamba günü yapılması planlanan ilk Crew Dragon denemesi, hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmişti.

https://techcrunch.com/2020/05/28/spacex-gets-faa-permission-to-fly-its-starship-spacecraft-prototype/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.