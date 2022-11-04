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    Büyük firmalar Rusya pazarından çıksa da ülkedeki PC sektörü yüksek talep görüyor

    Rusya’nın Ukrayna işgalinden sonra dev teknoloji firmaları ülke pazarından çıkmıştı. Görünen o ki, bilgisayar parçalarına olan artan talep, fırsatçı firmalar tarafından karşılanıyor.
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    Rusya’nın bilgisayar bileşenlerine olan talebi artıyor Tam Boyutta Gör

    Rusya'nın Şubat ayı sonlarında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından büyük donanım ve yazılım şirketleri ülkeyi terk etmeye başlamıştı. Yeni raporlara göre bilgisayar bileşenlerinin satışı iki ila dört kat artmış durumda. Artan talep ise ülkede kalan firmalar tarafından karşılanıyor.

    Görünüşe göre Ruslar, kendilerinin kurabilecekleri neredeyse tüm bilgisayar parçalarını satın alıyorlar. Ülkede bulunan M.Video-Eldorado, Ozon ve Wildberries gibi büyük perakendecilerin verilerine göre ekran kartları, işlemciler, bellek kitleri, katı hal sürücüleri, sabit sürücüler, anakartlar ve PC kasaları yüksek talep görüyor.

    Lenovo, büyüyen pazardan yararlanıyor

    Nvidia, Dell, HP ve Asus ülkeye yönelik tüm sevkiyatlarını durdurma kararı almışlardı. Ancak bu firmalardan ürün alan veya kendi özelleştirilmiş tasarımlarını yapan ortakları Rusya’ya bilgisayar bileşenlerini göndermeye devam ediyor. Bu alanda öne çıkan firma ise Lenovo. Firma, Dell ve HP’nin ayrılmasıyla büyüyen Rus pazarından yararlanıyor gibi görünüyor.

    Rusya’nın bilgisayar bileşenlerine olan talebi artıyor Tam Boyutta Gör

    Öte yandan bileşenlerin çoğu eskisinden daha pahalı hale gelirken, bazıları (örn. ekran kartları, SSD'ler) güçlü talebe ve hatta kıtlığa rağmen görece ucuzlamış durumda.  Ayrıca, ortaya çıktığı gibi, bazı tedarikçiler parçalarının Rusya'ya sevkiyatını artırmış vaziyette. Ek olarak Rusya PC pazarında yasa dışı olarak ithal edilen bileşenlerin de yaygınlaştığı söyleniyor, bunun göstergesi olarak da uzayan onarım bekleme süreleri işaret ediliyor.

    Sonuç olarak, birçok yüksek teknoloji şirketi Rusya'dan ayrılıp artık ürünlerini ülkede satmazken, hala bu pazardan çıkar sağlayanlar var. Tabii ki, bu şirketlerin PC ve bilgisayar bileşenlerinde ülkenin ihtiyacının %100'ünü karşılayıp karşılayamayacağını söylemek zor, ancak yüksek fiyatlarla da olsa ülkedeki yüksek talep, yeni parçaların satın alındığını gösteriyor.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 5 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 20 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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