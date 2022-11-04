Büyük firmalar Rusya pazarından çıksa da ülkedeki PC sektörü yüksek talep görüyor

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Rusya'nın Şubat ayı sonlarında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından büyük donanım ve yazılım şirketleri ülkeyi terk etmeye başlamıştı. Yeni raporlara göre bilgisayar bileşenlerinin satışı iki ila dört kat artmış durumda. Artan talep ise ülkede kalan firmalar tarafından karşılanıyor.

Görünüşe göre Ruslar, kendilerinin kurabilecekleri neredeyse tüm bilgisayar parçalarını satın alıyorlar. Ülkede bulunan M.Video-Eldorado, Ozon ve Wildberries gibi büyük perakendecilerin verilerine göre ekran kartları, işlemciler, bellek kitleri, katı hal sürücüleri, sabit sürücüler, anakartlar ve PC kasaları yüksek talep görüyor.

Lenovo, büyüyen pazardan yararlanıyor

Nvidia, Dell, HP ve Asus ülkeye yönelik tüm sevkiyatlarını durdurma kararı almışlardı. Ancak bu firmalardan ürün alan veya kendi özelleştirilmiş tasarımlarını yapan ortakları Rusya’ya bilgisayar bileşenlerini göndermeye devam ediyor. Bu alanda öne çıkan firma ise Lenovo. Firma, Dell ve HP’nin ayrılmasıyla büyüyen Rus pazarından yararlanıyor gibi görünüyor.

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Öte yandan bileşenlerin çoğu eskisinden daha pahalı hale gelirken, bazıları (örn. ekran kartları, SSD'ler) güçlü talebe ve hatta kıtlığa rağmen görece ucuzlamış durumda. Ayrıca, ortaya çıktığı gibi, bazı tedarikçiler parçalarının Rusya'ya sevkiyatını artırmış vaziyette. Ek olarak Rusya PC pazarında yasa dışı olarak ithal edilen bileşenlerin de yaygınlaştığı söyleniyor, bunun göstergesi olarak da uzayan onarım bekleme süreleri işaret ediliyor.

Sonuç olarak, birçok yüksek teknoloji şirketi Rusya'dan ayrılıp artık ürünlerini ülkede satmazken, hala bu pazardan çıkar sağlayanlar var. Tabii ki, bu şirketlerin PC ve bilgisayar bileşenlerinde ülkenin ihtiyacının %100'ünü karşılayıp karşılayamayacağını söylemek zor, ancak yüksek fiyatlarla da olsa ülkedeki yüksek talep, yeni parçaların satın alındığını gösteriyor.

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Rusya’nın bilgisayar bileşenlerine olan talebi artıyor