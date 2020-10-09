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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli uçak motoru projesine HAVELSAN'dan destek

    HAVELSAN’ın yaklaşık 25 yıla varan simülasyon yazılımı teknolojisi, Milli Muharip Uçak projesinden sonra, şimdi de yerli uçak motoru projesi için kullanılacak.
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    Savunma Sanayi
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli uçak motoru projesine HAVELSAN'dan destek
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    HAVELSAN ile Milli Muharip Uçak için özgün bir turbofan jet savaş uçağı motoru geliştirmekle görevlendirilen TR Motor arasında Stratejik İş Birliği Anlaşması imzalandı.

    Anlaşma kapsamında, HAVELSAN’ın sahip olduğu simülasyon yazılımı teknolojisi, Milli Muharip Uçak Projesi'nden sonra uçak için yürütülen motor projesinde de kullanılacak. HAVELSAN, simülasyon ve modelleme teknolojilerinde elde ettiği birikimle TR Motor’un yerli uçak motoru geliştirme sürecine katkı sağlayacak.

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    HAVELSAN’ın daha önce yaptığı projelerden sahip olduğu motor ve platformların plant modelleriyle birlikte motor aviyonikleri konusundaki teknolojik birikimi yerli uçak motoru geliştirme süreçlerinde kullanılacak. Bu kapsamda HAVELSAN, TR Motor personeline eğitim de verecek.

    Şirket, plant ve kontrol modellerinin tasarım ve test doğrulama altyapılarının kurulmasını ve bilgisayar tabanlı tasarım araçlarının geliştirilerek TR Motor’un ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak. TR Motor’un tümleşik sayısal ikiz tabanlı tasarım ve geliştirme sürecine de HAVELSAN destek verecek. HAVELSAN, kendi geliştirdiği bir uçuş kontrol sistemi yazılımının, simülatörün mevcut plant ve motor modeliyle beraber çalıştırılması ve analiz edilmesi süreçlerinde de TR Motor ile birlikte çalışacak.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin İHA'ları yerli uydu terminaline kavuştu"

    Motor aviyonik kontrol ünitelerinin geliştirilmesi ve sertifikasyonu süreçlerinde de HAVELSAN destek sağlayacak. Bu sistemlerde TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi (GİS) kullanılacak. Ağustos ayında TÜBİTAK ile HAVELSAN arasında imzalanan sözleşme ile GİS’in yurt içi ve dışındaki tanıtımı, yaygınlaştırılması, pazarlanması, satışı, eğitimleri, kart destek paketlerinin geliştirilmesi, saha desteği, bakım ve idame faaliyetleri ile ilgili hakları HAVELSAN’a lisanslanmıştı.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-savas-ucaginin-motoru-icin-is-birligi-anlasmasi/1999757 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    seckinar (m. ..) 1 hf. en beğenilen
    Tolga Özbek'i takip edenler bilir; kendisi MMU için gökyüzündeki kurtuluş savaşımız olarak adlandırır bu olayı, ki hakikaten de öyle.

    Bu konuyu sürekli eleştirmek yerine, yapıcı ve üretken olmak gerekmez mi ?

    Evet, stabil, güçlü bir motor yapmak çok çok zor. Bu nedenle, MMU yapıldığında belki uzun zaman ithal motorlarla uçacak, ama yerli üretim girişimlerini de acımasızca eleştirmemek gerekli diye düşünüyorum.
    Tolga Özbek'i takip edenler bilir; kendisi MMU için gökyüzündeki kurtuluş savaşımız olarak adlandırır bu olayı, ki hakikaten de öyle. Bu konuyu sürekli...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Ciddiye almayın diyenler. Sizi mi ciddiye alalım yani?
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    berk768 1 hf. (düzenlendi)
    Hay maşallahhh,TFX geliyor. Uçağı kötülemek için gelenlerin ortak özelliği, Yerli Uçağı anlayacak kapasiteleri olmayışı.
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Seçim çalışması olmasın ne demek arkadaş ya?
    Bu bir parti ve yöneticileri politikacı.
    Önce yapacak sonra "yaptım bak" deyip oy isteyecek.
    Bundan doğal ne olabilir ki başka?
    Bazen bu insanların neyin kafasını yaşadığını gerçekten anlayamıyorum.
    Yanıtla
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    WB 1 hf.
    Once prototip gibi bi heykelelini yapsalardi, biz o sekilde calismaya alisigiz son 80 yildir
    Yanıtla +3
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Ciddiye almayın diyenler. Sizi mi ciddiye alalım yani?
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 1 hf. ilkerinanç
    Buna benzer yorumlar Atak, Anka, Bayraktar TB2, Vestel Karayel, Akıncı, Aksungur, Hürkuş, Gökbey, Arma, Kobra, Ural, Kirpi, Ejder Yalçın, Milgem, Tulpar, UMTAS, OMTAS, MAM-L, Cirit, SOM, TEBER, HGK, KGK, LGK, Hisar A ve O, Atmaca, İ Sınıfı Fırkateyn, MPT-76, MPT-55 vs vs daha sayılacak onlarca hayata geçmiş projemiz için de atılıyordu. Cidden soruyorum, bıkmadınız mı? Cehaletinizden mi yazıyorsunuz bunları yoksa hırsınızdan, siyasi tarafgirliğinizin gözlerinizi kör etmesinden mi bu körlemesine karşıtlığınız?
    Yanıtla +2
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    Source (Barış ) 1 hf.
    Türkiye nin savunma sanayi projeleri arasında en önemli proje MMU dur bana göre, inşallah havada görmek nasip olur.
    Yanıtla +7
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    hakanhan68 1 hf.
    inşallah yaparlar .seçim çalışması olmasında
    1 Yanıt Yanıtla
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    Gt95 (hakan dinler) 1 hf. hakanhan68
    iha siha lar da seçim çalışmasıydı ne oldu biz bedava süt su demiyoruz imamoğlu gibi yanlız
    1 Yanıt Yanıtla
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    berk768 1 hf. (düzenlendi)
    Hay maşallahhh,TFX geliyor. Uçağı kötülemek için gelenlerin ortak özelliği, Yerli Uçağı anlayacak kapasiteleri olmayışı.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    seckinar (m. ..) 1 hf. en beğenilen
    Tolga Özbek'i takip edenler bilir; kendisi MMU için gökyüzündeki kurtuluş savaşımız olarak adlandırır bu olayı, ki hakikaten de öyle.

    Bu konuyu sürekli eleştirmek yerine, yapıcı ve üretken olmak gerekmez mi ?

    Evet, stabil, güçlü bir motor yapmak çok çok zor. Bu nedenle, MMU yapıldığında belki uzun zaman ithal motorlarla uçacak, ama yerli üretim girişimlerini de acımasızca eleştirmemek gerekli diye düşünüyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    Yanfo (Yavuz ) 1 hf. seckinar
    Uzun bir süreç gerektireceği ve seçimlere yetişemeyeceği için çok ümidim yok maalesef.
    İnşallah yanılırım ve propaganda amacı/yatırımı dışında, milli menfaatler çerçevesinde yatırım yapılarak başarıya ulaşılır.
    1 Yanıt Yanıtla
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    mokoko_TR 1 hf. seckinar
    motor çok cok zor deil ts1400 yapıldı ,bu sene sonu gökbey ile ilk havalanamsını yapacak bu motor geliştirileriek mmu nın motoru olacak birçok yabancı mühendis de çalışıyor bu projede bu memleketin %30 vatan haini durmak yok çalışmaya devam
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 hf.
    ahahahahahahahaha tabi yahu tabi tabi, aynen öyledir eminim. =D
    Yanıtla +2
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    emre1393 (Emre K......) 1 hf.
    kaynağı aa olan hiç bir haberi ciddiye almıyorum artık
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    venomboy_85 1 hf. emre1393
    Konumuz: Kaynak nedir?

    Örnekle açıklayalım.
    Haber Kaynağı: Havelsan resmi twitter hesabıdır.
    AA: Haberi yapan yayın organıdır.

    Başka Emre?
    Yanıtla +5
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 hf.
    Ciddiye almayın artık şunları
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    Gt95 (hakan dinler) 1 hf. Normandia_06
    heykelcileri ciddiye almıyorum artık
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    3109 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    milli muharip uçak, tr motor ve
    4 etiket daha yerli uçak motoru havelsan iş birliği Bilim ve Teknoloji
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