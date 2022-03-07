Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Yandex zor günler geçiriyor

Rusya-Ukrayna savaşı, insanların hayatını etkilediği gibi teknoloji dünyasını da derinden etkiliyor. Ambargolar nedeniyle pek çok ünlü teknoloji şirketi Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu. Bunun yanı sıra Rus şirketlerin diğer ülkelerdeki operasyonları askıya alındı. Bu durumdan en çok etkilenen Rus teknoloji şirketi Yandex oldu. Yandex, konuyla ilgili bir açıklama yaparak finansal çöküşle karşı karşıya olabileceğini ifade etti.
Rusların Google’a rakip olarak geliştirdiği Yandex, resmi olarak Hollanda merkezli bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Ancak bu durum ambargolardan kaçışına yardımcı olmadı. Amerikan Nasdaq Borsası, Yandex hisse senetlerinin alım satımını durdurdu.
Hisse sahipleri geri ödeme talep ederse Yandex büyük kriz yaşayacak
Şirketten yapılan açıklamada Yandex’in mevcut jeopolitik durumlardan kaynaklı olarak finansal zorluk içinde bulunduğunu kabul ederek, hissedarları temerrüt riski konusunda resmen uyardı. Hisselerin uzun süre işlemlere kapalı kalmasından kaynaklı olarak yatırımcılar tam geri ödeme ve faiz talep etme hakkında sahipler. Yatırımcılar 1,25 milyar dolarlık hisseye sahip. Yandex’in açıklamasına göre tahvil sahiplerinin geri ödeme talep etmesi halinde şirket borçlarını ödeyebilecek yeterli kaynağa sahip değil.
Yandex, şu anda servislerini sunmada maddi bir engel olmadığını ancak ekonomik gelişmelerden kaynaklı olarak olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. Ayakta kalabilmek için acil durum planlaması yapmaya başladığını ifade ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ve ambargoların sürekliliğine göre Yandex’in ayakta kalıp kalamayacağı belli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..