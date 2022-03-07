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Rusya-Ukrayna savaşı, insanların hayatını etkilediği gibi teknoloji dünyasını da derinden etkiliyor. Ambargolar nedeniyle pek çok ünlü teknoloji şirketi Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu. Bunun yanı sıra Rus şirketlerin diğer ülkelerdeki operasyonları askıya alındı. Bu durumdan en çok etkilenen Rus teknoloji şirketi Yandex oldu. Yandex, konuyla ilgili bir açıklama yaparak finansal çöküşle karşı karşıya olabileceğini ifade etti.

Rusların Google’a rakip olarak geliştirdiği Yandex, resmi olarak Hollanda merkezli bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Ancak bu durum ambargolardan kaçışına yardımcı olmadı. Amerikan Nasdaq Borsası, Yandex hisse senetlerinin alım satımını durdurdu.

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Hisse sahipleri geri ödeme talep ederse Yandex büyük kriz yaşayacak

Şirketten yapılan açıklamada Yandex’in mevcut jeopolitik durumlardan kaynaklı olarak finansal zorluk içinde bulunduğunu kabul ederek, hissedarları temerrüt riski konusunda resmen uyardı. Hisselerin uzun süre işlemlere kapalı kalmasından kaynaklı olarak yatırımcılar tam geri ödeme ve faiz talep etme hakkında sahipler. Yatırımcılar 1,25 milyar dolarlık hisseye sahip. Yandex’in açıklamasına göre tahvil sahiplerinin geri ödeme talep etmesi halinde şirket borçlarını ödeyebilecek yeterli kaynağa sahip değil.

Yandex, şu anda servislerini sunmada maddi bir engel olmadığını ancak ekonomik gelişmelerden kaynaklı olarak olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. Ayakta kalabilmek için acil durum planlaması yapmaya başladığını ifade ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ve ambargoların sürekliliğine göre Yandex’in ayakta kalıp kalamayacağı belli olacak.

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Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Yandex zor günler geçiriyor