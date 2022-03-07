Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Yandex zor günler geçiriyor

    Google'a rakip olarak geliştirilen Rus teknoloji devi Yandex, Rusya-Ukrayna savaşından ciddi ölçüde etkilenmiş durumda. Şirketin hisselerinin durdurulmasından dolayı Yandex'i finansal çöküş bekliyor.
    8

    Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle Yandex zor günler geçiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Rusya-Ukrayna savaşı, insanların hayatını etkilediği gibi teknoloji dünyasını da derinden etkiliyor. Ambargolar nedeniyle pek çok ünlü teknoloji şirketi Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu. Bunun yanı sıra Rus şirketlerin diğer ülkelerdeki operasyonları askıya alındı. Bu durumdan en çok etkilenen Rus teknoloji şirketi Yandex oldu. Yandex, konuyla ilgili bir açıklama yaparak finansal çöküşle karşı karşıya olabileceğini ifade etti.

    Rusların Google’a rakip olarak geliştirdiği Yandex, resmi olarak Hollanda merkezli bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Ancak bu durum ambargolardan kaçışına yardımcı olmadı. Amerikan Nasdaq Borsası, Yandex hisse senetlerinin alım satımını durdurdu.

    Hisse sahipleri geri ödeme talep ederse Yandex büyük kriz yaşayacak

    Şirketten yapılan açıklamada Yandex’in mevcut jeopolitik durumlardan kaynaklı olarak finansal zorluk içinde bulunduğunu kabul ederek, hissedarları temerrüt riski konusunda resmen uyardı. Hisselerin uzun süre işlemlere kapalı kalmasından kaynaklı olarak yatırımcılar tam geri ödeme ve faiz talep etme hakkında sahipler. Yatırımcılar 1,25 milyar dolarlık hisseye sahip. Yandex’in açıklamasına göre tahvil sahiplerinin geri ödeme talep etmesi halinde şirket borçlarını ödeyebilecek yeterli kaynağa sahip değil.

    Yandex, şu anda servislerini sunmada maddi bir engel olmadığını ancak ekonomik gelişmelerden kaynaklı olarak olumsuz etkilenebileceğini belirtiyor. Ayakta kalabilmek için acil durum planlaması yapmaya başladığını ifade ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ve ambargoların sürekliliğine göre Yandex’in ayakta kalıp kalamayacağı belli olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 1 gün önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 4 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 4 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 4 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 5 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 Ultra 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C350.5000-4C00E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız