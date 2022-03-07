Rusya’ya sosyal ambargo hız kesmiyor

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Rusya’nın Ukrayna’yı sivil kaıyplara rağmen işgal etmeye devam etmesi ile başlayan ambargo süreci tüm hızıyla devam ediyor. Batılı internet devleri birer birer Rusya’dan çekilmeye başladı. Sosyal medya ile başlayan protestolar ödeme ve içerik platformlarına da sıçradı.

Netflix, PayPal ve TikTok’tan Rusya hamlesi

Netflix daha önce Rusya’da başladığı prodüksiyonların tamamını durdurma kararı almıştı. Şimdi ise içerik hizmetini de durdurdu. Yani Rus kullanıcılar Netflix platformuna erişemeyecek. Netflix’in Rusya’da 1 milyon civarında abonesi olduğu tahmin ediliyor.

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Diğer bir internet devi olan PayPal da şiddet içeren askeri saldırganlık nedeniyle Rusya’daki tüm servislerini durdurduğunu açıkladı. Daha önce yeni kullanıcı kabulünü durdurmuştu. Rus kullanıcılar belirli bir süre içerisinde hesaplarındaki paraları çekmek zorunda.

Son olarak dev sosyal ağ TikTok yeni video yükleme ve canlı yayınları durdurduğunu açıkladı. Rusya’nın sahte haber yayanlara hapis cezası ön gören yeni kanununa istinaden bu kararın alındığı beirtiliyor. Kullanıcılar mevcut videoları izleme ve birbirine mesaj atabilme özelliklerini ise kullanmaya devam edebilecekler. Rusya’yı adeta tecrit eden bu uygulamaların Rus vatandaşlarına haksızlık olduğunu söyleyenler de var.

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Netflix, PayPal ve TikTok; Rusya operasyonlarını durdurdu