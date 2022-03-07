Rusya’ya sosyal ambargo hız kesmiyor

Rusya’nın Ukrayna’yı sivil kaıyplara rağmen işgal etmeye devam etmesi ile başlayan ambargo süreci tüm hızıyla devam ediyor. Batılı internet devleri birer birer Rusya’dan çekilmeye başladı. Sosyal medya ile başlayan protestolar ödeme ve içerik platformlarına da sıçradı.
Netflix, PayPal ve TikTok’tan Rusya hamlesi
Netflix daha önce Rusya’da başladığı prodüksiyonların tamamını durdurma kararı almıştı. Şimdi ise içerik hizmetini de durdurdu. Yani Rus kullanıcılar Netflix platformuna erişemeyecek. Netflix’in Rusya’da 1 milyon civarında abonesi olduğu tahmin ediliyor.
Diğer bir internet devi olan PayPal da şiddet içeren askeri saldırganlık nedeniyle Rusya’daki tüm servislerini durdurduğunu açıkladı. Daha önce yeni kullanıcı kabulünü durdurmuştu. Rus kullanıcılar belirli bir süre içerisinde hesaplarındaki paraları çekmek zorunda.
Son olarak dev sosyal ağ TikTok yeni video yükleme ve canlı yayınları durdurduğunu açıkladı. Rusya’nın sahte haber yayanlara hapis cezası ön gören yeni kanununa istinaden bu kararın alındığı beirtiliyor. Kullanıcılar mevcut videoları izleme ve birbirine mesaj atabilme özelliklerini ise kullanmaya devam edebilecekler. Rusya’yı adeta tecrit eden bu uygulamaların Rus vatandaşlarına haksızlık olduğunu söyleyenler de var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..