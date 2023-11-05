Küresel ısınma hedefleri için 2030'a kadar yenilenebilir enerji üç kat artmak zorunda

Tam Boyutta Gör Uluslararası Yenilenebilir Eneerji Ajansı (IRENA)'nın yayınladığı son rapora göre Paris İklim Anlaşması uyarınca konulan 1.5 derece ısınma hedefini tutturabilmek için 2030'a kadar yenilenebilir enerjiye 1.3 trilyon dolar yatırım yapılması gerekiyor. Bu rakam 2022'deki 486 milyar doların üç katına tekabül ediyor.

Toplamda 11.000 GW'lık yenilenebilir enerji kurulumun 2030'a kadar tamamlanması gerekiyor. Rapordaki tahminlere göre yeni eklenecek kapasitenin %90'ını güneş ve rüzgar enerjisi oluşturacak. Güneş enerjisi kapasitenin 5.400 GW'a ulaşması gerekiyor. 2022 sonundaki kapasitenin üzerine 4.345 GW'lık ek kapasite eklenmesi anlamına geliyor. Ancak raporda şu anki mevcut haliyle hedefe ulaşmanın zor olduğu, yatırımların hızlandırılması gerektiği belirtildi.

Yenilenebilir enerjinin oranı %46'ya çıkmalı

Global karbondioksit emisyonlarının 2022'deki 36.8 gigatondan 2030 yılında 23 gigatona düşmesi gerektiği ifade edildi. Bunu başarmak için 2021'de %10 olan değişken yenilenebilir enerji kapasitesinin (güneş ve rüzgar) 2030'da %46'ya çıkması gerektiği söylendi.

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Rüzgar enerjisi için 3.500 GW hedefi belirlendi. Bunun 3.040 GW'ı kara, 500 GW'ı deniz üstü santraller olacak. 2022'deki mevcut kurumlara ilave 2.141 GW kurulum yapılması gerekiyor. Hidroelektrik kapasitesi ise 2022'deki seviyesinin %17 üzerine çıkarak 1.465 GW'a ulaşmak zorunda.

IRENA, farklı ülke ve bölgelerin yenilenebilir enerji ekleme kapasitelerinin kalkınma hızı, sahip oldukları kaynakların potensiyeli, yatırım engelleri gibi faktörlerden etkilenebileceğini kabul ediyor. Aynı zamanda enerji verimliliği ve kapsamlı elektrifikasyon çalışmalarının da önemini vurguluyor.

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