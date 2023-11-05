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    Anlık Bildirim

    Küresel ısınma hedefleri için 2030'a kadar yenilenebilir enerji üç kat artmak zorunda

    Paris İklim Anlaşması'nda konulan 1.5 derece ısınma hedefini tutturabilmek için 2030'a kadar yenilenebilir enerjiye 1.3 trilyon dolar yatırım yapılarak 11.000 GW kapasite eklenmesi gerekiyor.
    2030'a kadar yenilenebilir enerji üç kat artmak zorunda Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Yenilenebilir Eneerji Ajansı (IRENA)'nın yayınladığı son rapora göre Paris İklim Anlaşması uyarınca konulan 1.5 derece ısınma hedefini tutturabilmek için 2030'a kadar yenilenebilir enerjiye 1.3 trilyon dolar yatırım yapılması gerekiyor. Bu rakam 2022'deki 486 milyar doların üç katına tekabül ediyor. 

    Toplamda 11.000 GW'lık yenilenebilir enerji kurulumun 2030'a kadar tamamlanması gerekiyor. Rapordaki tahminlere göre yeni eklenecek kapasitenin %90'ını güneş ve rüzgar enerjisi oluşturacak. Güneş enerjisi kapasitenin 5.400 GW'a ulaşması gerekiyor. 2022 sonundaki kapasitenin üzerine 4.345 GW'lık ek kapasite eklenmesi anlamına geliyor. Ancak raporda şu anki mevcut haliyle hedefe ulaşmanın zor olduğu, yatırımların hızlandırılması gerektiği belirtildi.

    Yenilenebilir enerjinin oranı %46'ya çıkmalı

    Global karbondioksit emisyonlarının 2022'deki 36.8 gigatondan 2030 yılında 23 gigatona düşmesi gerektiği ifade edildi. Bunu başarmak için 2021'de %10 olan değişken yenilenebilir enerji kapasitesinin (güneş ve rüzgar) 2030'da %46'ya çıkması gerektiği söylendi.

    Rüzgar enerjisi için 3.500 GW hedefi belirlendi. Bunun 3.040 GW'ı kara, 500 GW'ı deniz üstü santraller olacak. 2022'deki mevcut kurumlara ilave 2.141 GW kurulum yapılması gerekiyor. Hidroelektrik kapasitesi ise 2022'deki seviyesinin %17 üzerine çıkarak 1.465 GW'a ulaşmak zorunda.

    IRENA, farklı ülke ve bölgelerin yenilenebilir enerji ekleme kapasitelerinin kalkınma hızı, sahip oldukları kaynakların potensiyeli, yatırım engelleri gibi faktörlerden etkilenebileceğini kabul ediyor. Aynı zamanda enerji verimliliği ve kapsamlı elektrifikasyon çalışmalarının da önemini vurguluyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2023/11/01/global-pv-must-grow-to-5400-gw-by-2030-to-limit-global-warming/ https://www.enerjigunlugu.net/yenilenebilire-yatirim-2030a-kadar-1300-milyar-dolara-ulasmali-56308h.htm
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 5 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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