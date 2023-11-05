Küresel ısınma hedefleri için 2030'a kadar yenilenebilir enerji üç kat artmak zorunda

Toplamda 11.000 GW'lık yenilenebilir enerji kurulumun 2030'a kadar tamamlanması gerekiyor. Rapordaki tahminlere göre yeni eklenecek kapasitenin %90'ını güneş ve rüzgar enerjisi oluşturacak. Güneş enerjisi kapasitenin 5.400 GW'a ulaşması gerekiyor. 2022 sonundaki kapasitenin üzerine 4.345 GW'lık ek kapasite eklenmesi anlamına geliyor. Ancak raporda şu anki mevcut haliyle hedefe ulaşmanın zor olduğu, yatırımların hızlandırılması gerektiği belirtildi.
Yenilenebilir enerjinin oranı %46'ya çıkmalı
Global karbondioksit emisyonlarının 2022'deki 36.8 gigatondan 2030 yılında 23 gigatona düşmesi gerektiği ifade edildi. Bunu başarmak için 2021'de %10 olan değişken yenilenebilir enerji kapasitesinin (güneş ve rüzgar) 2030'da %46'ya çıkması gerektiği söylendi.
Rüzgar enerjisi için 3.500 GW hedefi belirlendi. Bunun 3.040 GW'ı kara, 500 GW'ı deniz üstü santraller olacak. 2022'deki mevcut kurumlara ilave 2.141 GW kurulum yapılması gerekiyor. Hidroelektrik kapasitesi ise 2022'deki seviyesinin %17 üzerine çıkarak 1.465 GW'a ulaşmak zorunda.
IRENA, farklı ülke ve bölgelerin yenilenebilir enerji ekleme kapasitelerinin kalkınma hızı, sahip oldukları kaynakların potensiyeli, yatırım engelleri gibi faktörlerden etkilenebileceğini kabul ediyor. Aynı zamanda enerji verimliliği ve kapsamlı elektrifikasyon çalışmalarının da önemini vurguluyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2023/11/01/global-pv-must-grow-to-5400-gw-by-2030-to-limit-global-warming/ https://www.enerjigunlugu.net/yenilenebilire-yatirim-2030a-kadar-1300-milyar-dolara-ulasmali-56308h.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.