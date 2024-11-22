Rüzgar enerjisiyle çalışan dünyanın ilk karbon yakalama tesisi

Rüzgar nereye karbon oraya...
Proje, başlangıçta yılda 30.000 ton karbonu atmosferden çekecek şekilde tasarlandı ve nihai hedef bu kapasiteyi 2028 itibarıyla yarım milyon tona çıkarmak. Yakalanan karbon, tesisin bulunduğu alanda yeraltına depolanacak. Bu, hem çevresel hem de ticari açıdan sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedefleyen yenilikçi bir girişim.
Projenin finansmanı, Hollanda merkezli Return Carbon ve ABD’li Verified Carbon şirketlerinin ortak girişimiyle sağlanıyor. İkili, karbon kredileri satarak tesisin işletme maliyetlerini karşılamayı planlıyor. Bu krediler, karbon emisyonlarını azaltmak isteyen şirketlere büyük bir fırsat sunuyor.
Amsterdam merkezli Skytree, projede kullanılacak karbon yakalama makinelerini sağlayacak. 2014 yılında kurulan şirketin teknolojisi, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda astronotların nefesinden çıkan fazla karbondioksiti temizlemek için kullanılan karbon filtrelerinden esinlenerek geliştirildi. Project Concho, Skytree’nin endüstriyel ölçekte karbon yakalama makinesi olan Stratus cihazlarının bir arada çalıştığı bir karbon yakalama merkezi olacak. Bu teknoloji, hem küçük hem de büyük ölçekli uygulamalar için kullanılabiliyor.
Project Concho, enerji ihtiyacını İspanyol enerji firması Greenalia tarafından inşa edilecek bir rüzgar çiftliğinden karşılayacak. Proje, ABD'deki karbon yakalama projelerinin hızla artış gösterdiği bir dönemde geliyor. Biden-Harris yönetimi, karbon yakalama teknolojilerini desteklemek için geçtiğimiz ay 1.8 milyar dolara kadar fon sağlayacağını duyurmuştu. ABD, bu tür yakalanan ve depolanan metrik ton CO2 başına 180 dolara kadar destek sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.