Rüzgar enerjisiyle çalışan dünyanın ilk karbon yakalama tesisi

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Tam Boyutta Gör Hollanda merkezli Skytree şirketi, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik devrim niteliğinde bir projeyle ABD'nin Texas eyaletinde sahneye çıkıyor. Project Concho adı verilen bu girişim, tamamen rüzgar enerjisiyle çalışan ve yıllık 500.000 ton karbonu atmosferden çekme kapasitesine sahip olacak dünyanın ilk doğrudan hava yakalama (DAC) tesisi olarak planlanıyor.

Rüzgar nereye karbon oraya...

Proje, başlangıçta yılda 30.000 ton karbonu atmosferden çekecek şekilde tasarlandı ve nihai hedef bu kapasiteyi 2028 itibarıyla yarım milyon tona çıkarmak. Yakalanan karbon, tesisin bulunduğu alanda yeraltına depolanacak. Bu, hem çevresel hem de ticari açıdan sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedefleyen yenilikçi bir girişim.

Projenin finansmanı, Hollanda merkezli Return Carbon ve ABD’li Verified Carbon şirketlerinin ortak girişimiyle sağlanıyor. İkili, karbon kredileri satarak tesisin işletme maliyetlerini karşılamayı planlıyor. Bu krediler, karbon emisyonlarını azaltmak isteyen şirketlere büyük bir fırsat sunuyor.

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Amsterdam merkezli Skytree, projede kullanılacak karbon yakalama makinelerini sağlayacak. 2014 yılında kurulan şirketin teknolojisi, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda astronotların nefesinden çıkan fazla karbondioksiti temizlemek için kullanılan karbon filtrelerinden esinlenerek geliştirildi. Project Concho, Skytree’nin endüstriyel ölçekte karbon yakalama makinesi olan Stratus cihazlarının bir arada çalıştığı bir karbon yakalama merkezi olacak. Bu teknoloji, hem küçük hem de büyük ölçekli uygulamalar için kullanılabiliyor.

Project Concho, enerji ihtiyacını İspanyol enerji firması Greenalia tarafından inşa edilecek bir rüzgar çiftliğinden karşılayacak. Proje, ABD'deki karbon yakalama projelerinin hızla artış gösterdiği bir dönemde geliyor. Biden-Harris yönetimi, karbon yakalama teknolojilerini desteklemek için geçtiğimiz ay 1.8 milyar dolara kadar fon sağlayacağını duyurmuştu. ABD, bu tür yakalanan ve depolanan metrik ton CO2 başına 180 dolara kadar destek sağlıyor.

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