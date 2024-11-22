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    Rüzgar enerjisiyle çalışan dünyanın ilk karbon yakalama tesisi

    Yıllık 500.000 tona ölçeklendirilmek üzere tasarlanan yüzde 100 rüzgar enerjisiyle çalışan dünyanın ilk doğrudan hava yakalama merkezi Project Concho kuruluyor.
    Rüzgar enerjisiyle çalışan dünyanın ilk karbon yakalama tesisi Tam Boyutta Gör
    Hollanda merkezli Skytree şirketi, karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik devrim niteliğinde bir projeyle ABD'nin Texas eyaletinde sahneye çıkıyor. Project Concho adı verilen bu girişim, tamamen rüzgar enerjisiyle çalışan ve yıllık 500.000 ton karbonu atmosferden çekme kapasitesine sahip olacak dünyanın ilk doğrudan hava yakalama (DAC) tesisi olarak planlanıyor.

    Rüzgar nereye karbon oraya...

    Proje, başlangıçta yılda 30.000 ton karbonu atmosferden çekecek şekilde tasarlandı ve nihai hedef bu kapasiteyi 2028 itibarıyla yarım milyon tona çıkarmak. Yakalanan karbon, tesisin bulunduğu alanda yeraltına depolanacak. Bu, hem çevresel hem de ticari açıdan sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedefleyen yenilikçi bir girişim.

    Projenin finansmanı, Hollanda merkezli Return Carbon ve ABD’li Verified Carbon şirketlerinin ortak girişimiyle sağlanıyor. İkili, karbon kredileri satarak tesisin işletme maliyetlerini karşılamayı planlıyor. Bu krediler, karbon emisyonlarını azaltmak isteyen şirketlere büyük bir fırsat sunuyor.

    Amsterdam merkezli Skytree, projede kullanılacak karbon yakalama makinelerini sağlayacak. 2014 yılında kurulan şirketin teknolojisi, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda astronotların nefesinden çıkan fazla karbondioksiti temizlemek için kullanılan karbon filtrelerinden esinlenerek geliştirildi. Project Concho, Skytree’nin endüstriyel ölçekte karbon yakalama makinesi olan Stratus cihazlarının bir arada çalıştığı bir karbon yakalama merkezi olacak. Bu teknoloji, hem küçük hem de büyük ölçekli uygulamalar için kullanılabiliyor.

    Project Concho, enerji ihtiyacını İspanyol enerji firması Greenalia tarafından inşa edilecek bir rüzgar çiftliğinden karşılayacak. Proje, ABD'deki karbon yakalama projelerinin hızla artış gösterdiği bir dönemde geliyor. Biden-Harris yönetimi, karbon yakalama teknolojilerini desteklemek için geçtiğimiz ay 1.8 milyar dolara kadar fon sağlayacağını duyurmuştu. ABD, bu tür yakalanan ve depolanan metrik ton CO2 başına 180 dolara kadar destek sağlıyor.

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    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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