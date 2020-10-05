Ryan Reynolds'ın yeni fantastik/macera filmi Free Guy'dan ilginç fragman

Tam Boyutta Gör

Ryan Reynold'ın merakla beklenen yeni filmi Free Guy'dan bugün ikinci bir fragman paylaşıldı. İlginç konusuyla dikkat çeken Free Guy'ın iki buçuk dakika uzunluğundaki yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Free Guy: Ryan Reynolds'lı ilginç aksiyon/macera filminden ilk fragman yayınlandı

Free Guy filminde Ryan Reynolds, şiddet dolu bir açık dünya oyununda NPC (non-player character) olduğunu fark eden Guy isimli bir banka memurunu canlandırıyor. Filmdeki video oyunun ismi Free City ve oyunun yapımcısının yakında Free City'yi kullanımdan kaldırma planı var. Bu durumun farkına varan Guy, dışarıdan bir oyuncuyla güçlerini birleştirerek yapımcıya karşı ilginç bir mücadele verecek.

Free Guy filmi için genel anlamıyla Matrix ve Truman Show'un Grand Theft Auto serisiyle buluşması gibi benzerlik kurulabilir. Başrol oyuncusu Ryan Reynolds, Free Guy'ın kendisi için özel bir yeri olduğunu ve bugüne kadar çekmekten en çok keyif aldığı film olduğunu söylemişti. Reynolds ayrıca Free Guy filminin Back to the Future üçlemesinin modern bir versiyonu gibi olduğunu söyledi.

Free Guy'ın yönetmenlik koltuğunda ünlü film yapımcısı Shawn Levy oturuyor. Filmin senaryosunu ise Matt Liebermann ve Zak Penn kalema almış. Free Guy'da Ryan Reynolds'a Taika Waititi, Joe Keery, Jodie Comer ve Channing Tatum gibi isimler eşlik edecek.

20th Century Stüdyoları tarafından hazırlanan Free Guy bir değişiklik olmazsa 11 Aralık 2020'de vizyona girecek. Ancak pandemi nedeniyle ertelenme ihtimali var.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.