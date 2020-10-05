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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryan Reynolds'ın yeni fantastik/macera filmi Free Guy'dan ilginç fragman

    Ryan Reynolds'ın, bir açık dünya oyununda NPC olduğunu fark eden bir karakteri canlandırdığı Free Guy filmi önümüzdeki Aralık ayında sinemaseverlerle buluşacak.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Ryan Reynolds'ın yeni fantastik/macera filmi Free Guy'dan ilginç fragman
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    Ryan Reynold'ın merakla beklenen yeni filmi Free Guy'dan bugün ikinci bir fragman paylaşıldı. İlginç konusuyla dikkat çeken Free Guy'ın iki buçuk dakika uzunluğundaki yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Free Guy: Ryan Reynolds'lı ilginç aksiyon/macera filminden ilk fragman yayınlandı

    Free Guy filminde Ryan Reynolds, şiddet dolu bir açık dünya oyununda NPC (non-player character) olduğunu fark eden Guy isimli bir banka memurunu canlandırıyor. Filmdeki video oyunun ismi Free City ve oyunun yapımcısının yakında Free City'yi kullanımdan kaldırma planı var. Bu durumun farkına varan Guy, dışarıdan bir oyuncuyla güçlerini birleştirerek yapımcıya karşı ilginç bir mücadele verecek.

    Free Guy filmi için genel anlamıyla Matrix ve Truman Show'un Grand Theft Auto serisiyle buluşması gibi benzerlik kurulabilir. Başrol oyuncusu Ryan Reynolds, Free Guy'ın kendisi için özel bir yeri olduğunu ve bugüne kadar çekmekten en çok keyif aldığı film olduğunu söylemişti. Reynolds ayrıca Free Guy filminin Back to the Future üçlemesinin modern bir versiyonu gibi olduğunu söyledi.

    Free Guy'ın yönetmenlik koltuğunda ünlü film yapımcısı Shawn Levy oturuyor. Filmin senaryosunu ise Matt Liebermann ve Zak Penn kalema almış. Free Guy'da Ryan Reynolds'a Taika WaititiJoe KeeryJodie Comer ve Channing Tatum gibi isimler eşlik edecek.

    20th Century Stüdyoları tarafından hazırlanan Free Guy bir değişiklik olmazsa 11 Aralık 2020'de vizyona girecek. Ancak pandemi nedeniyle ertelenme ihtimali var.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Editörün Seçimi Yorum
    Absürt komedi havası var. Beğendim.
    Yorumu gör »     Mugetsuga
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mugetsuga 2 hf. en beğenilen editörün seçimi
    Absürt komedi havası var. Beğendim.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 20 sa.
    Güzel fragman .
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    nightdrive (Osman Aga) 2 hf.
    wreck it ralph serisi var animasyon bu da onun live action’u sanırım.eğlenceli gözüküyor.çerezlik izlenir.
    Yanıtla +2
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf.
    Tam dönemin filmi :) Fragman süper. Bütün gta'cılar zaten kesin izler.
    Yanıtla +1
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    Mugetsuga 2 hf. en beğenilen editörün seçimi
    Absürt komedi havası var. Beğendim.
    Yanıtla +6
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