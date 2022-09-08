Disney Plus kısa süreliğine indirime girdi!

Disney’in senede bir gerçekleştirdiği ve önemli yapımların prömiyerine sahne olan Disney+ Day etkinliği bugün düzenleniyor. Arabalar Yollarda, Pinokyo, Mike, Wedding Season, Nat Geo Epik Maceralar gibi önemli yapımlar yayınlandı. Yeni içeriklerin yanı sıra Disney Plus Day şerefine yüzde 30 indirim kampanyası başladı.
Disney+ ilk ay yüzde 30 indirimli
19 Eylül’e kadar Disney Plus’a yeni abone olacak kullanıcılar, ilk ay için 34,99 TL yerine 23,99 TL ödeyecek. Yıllık üyelikte herhangi bir indirim yapılmamış. Kampanyadan yararlanmak için Disney Plus web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Disney Plus fiyatı ne kadar?
- Disney Plus Aylık üyelik: 34,99 TL
- Disney Plus Yıllık üyelik: 349,90 TL
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