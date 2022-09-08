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    Disney Plus kısa süreliğine indirime girdi!

    Disney Plus platformu için yılın en büyük etkinliği olan Disney+ Day etkinliği başladı. Bu etkinliğin şerefine Disney+ platformunda yüzde 30 indirim kampanyası başladı. 
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    Disney Plus kısa süreliğine indirime girdi! Disney Plus kaç TL?
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    Disney’in senede bir gerçekleştirdiği ve önemli yapımların prömiyerine sahne olan Disney+ Day etkinliği bugün düzenleniyor. Arabalar Yollarda, Pinokyo, Mike, Wedding Season, Nat Geo Epik Maceralar gibi önemli yapımlar yayınlandı. Yeni içeriklerin yanı sıra Disney Plus Day şerefine yüzde 30 indirim kampanyası başladı.

    Disney+ ilk ay yüzde 30 indirimli

    19 Eylül’e kadar Disney Plus’a yeni abone olacak kullanıcılar, ilk ay için 34,99 TL yerine 23,99 TL ödeyecek. Yıllık üyelikte herhangi bir indirim yapılmamış. Kampanyadan yararlanmak için Disney Plus web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Disney Plus fiyatı ne kadar?

    • Disney Plus Aylık üyelik: 34,99 TL
    • Disney Plus Yıllık üyelik: 349,90 TL
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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 1 saat önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 20 saat önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 1 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 3 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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    2921 kez okundu.
    15 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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