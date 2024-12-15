Ryan Reynolds ve Hugh Jackman birlikte yeni bir proje hazırlıyorlar

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşan Deadpool & Wolverine, Marvel'ın son dönemde çıkardığı en başarılı işlerden biri oldu. İzleyicilerden genel olarak geçer not alan film, gişede de epey başarılı oldu. Bu başarı hikâyesinin ortaya çıkmasını ise Ryan Reynolds ile Hugh Jackman arasındaki dostluk sağladı.

Normalde Logan ile birlikte Wolverine karakterine veda etmiş olan Jackman, yılladır sosyal medya üzerinden tatlı sert bir atışma içersinde olduğu Ryan Reynolds'ın isteğini kırmadı ve Deadpool & Wolverine'de rol amayı kabul etti. Neticede ortaya hem başarı yakalayan bir film, hem de izleyicilerin sevdiği bir ikili çıktı.

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Ryan Reynolds ve Hugh Jackman, Boy Band'de Birlikte Rol Alacak

Bu ikilinin Marvel evreninde yeniden bir araya gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Ama ondan bağımsız olarak Hugh Jackman ve Ryan Reynolds'ı yeniden bir arada görmek için uzun süre beklememiz gerekmeyecek gibi görünüyor. Çünkü ikili şimdiden yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlamış oldu.

Söz konusu bu proje, Ryan Reynolds'ın aynı zamanda yapımcısı da olduğu Boy Band olacak. Film, bir dönem epey popüler olan bir boy band'in üyelerinin yıllar sonra yetişkin adamlar olarak yeniden bir araya gelmesini konu alacak. Deadpool & Wolverine'in yönetmeni olan Shawn Levy de projenin yapımcıları arasında yer alacak.

Boy Band'in ne zaman çekileceği henüz açıklanmadı ama bunun yakın bir gelecekte gerçekleşmesi bekleniyor. Çünkü Ryan Reynolds şimdiden senaryonun ikinci taslağı üzerinde çalışmaya başlamış bile.

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Ryan Reynolds ve Hugh Jackman yeniden bir araya geliyor