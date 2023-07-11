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    Deadpool 3’ten heyecanlandıran ilk fotoğraf paylaşıldı

    Serinin hayranları tarafından merakla beklenen Deadpool 3’ten heyecanlandıran ilk fotoğraf geldi. Paylaşılan fotoğrafta Deadpool ve Wolverine karakterleri yan yana olarak görünüyor.
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    Deadpool 3’ten heyecanlandıran ilk fotoğraf paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Deadpool 3 için artık önümüzde çok uzun bir süre kalmadı. Filmin çekimleri sırasında ise ilk kare kısa bir süre önce paylaşıldı. Karakterleri canlandıran Ryan Reynolds ve Hugh Jackman, yaptıkları Instagram paylaşımında Deadpool 3'teki süper kahraman çiftinin kostümleriyle yan yana yürüdüğünü gösteren bir fotoğraf yayınladı.

    Deadpool 3’ten ilk fotoğraf

    Burada özellikle ilgi çeken şey, Wolverine'in X-Men çizgi romanlarındaki karakter tasarımıyla ünlenen sarı ve mavi kostümü. Karakteri yirmi yılı aşkın bir süredir canlandırmasına rağmen, Jackman'ın Wolverine'i çizgi romanlardaki ikonik sarı renkli kostümünde hiç görmemiştik. Hugh Jackman hayranlarına, yakında vizyona girecek olan "Deadpool 3 "te Wolverine rolüyle geri dönüşünün, süper kahramanı öldürerek film serisine son veren 2017 yapımı "Logan” ile ters düşmeyeceğini söz vermişti. Paylaşılan bu görsel de Jackman’ın sözünü doğruluyor gibi görünüyor.

    "Deadpool 3" şu anda halen yapım aşamasında ve filmin yönetmenlik koltuğunda "Free Guy" ve "The Adam Project" filmlerini yöneten Shawn Levy oturuyor. Filmin konusu hakkında fazla bir şey bilinmiyor ama Deadpool'un Fox'un yapımcılığını üstlendiği ilk iki filmden sonra ilk kez Marvel Sinematik Evreni'ne katılması nedeniyle çoklu evrenle ilgili olduğu açık.

    Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Vanessa olarak geri dönen Morena Baccarin, Negasonic Teenage Warhead olarak geri dönen Brianna Hildebrand ve "The Crown" yıldızı Emma Corrin ile "Succession" yıldızı Matthew Macfadyen yer alıyor. Jennifer Garner'ın da tekrar Elektra rolüyle 2003 yapımı "Daredevil" filminden ve 2005 yapımı kendi filminden sonra geri dönüyor.

    Deadpool 3'ün vizyon tarihi şu anda 3 Mayıs 2024, ancak SAG-AFTRA'nın grev çağrısı yapması halinde filmin prodüksiyonu büyük olasılıkla etkilenecek. Hollywood'daki oyuncuları temsil eden birlik geçtiğimiz günlerde stüdyolara verdiği süreyi 12 Temmuz'a kadar ertelemişti.

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    mk148a 4 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 5 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 6 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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