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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryugu asteroitinden getirilen taşların ilk fotoğrafları yayınlandı

    Japonya'nın Ryugu asteroitinden getirdiği numunelerin ilk fotoğrafları yayınlandı. Asteroit taşlarına ait müthiş fotoğrafları aşağıda görebilirsiniz.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Ryugu asteroitinden getirilen taşların ilk fotoğrafları yayınlandı
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    Hayabusa2'nin Ryugu asterotinden getirdiği numunelerden ilk kez fotoğraflar yayınlandı. Japon uzay ajansı JAXA'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan fotoğraflarda, odun kömürünü andıran Ryugu taşlarını net bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz.

    Numune yakalayıcı A kapsülünden görüntüler:

    Ryugu asteroitinden getirilen taşların ilk fotoğrafları yayınlandı

    Ryugu asteroitinden getirilen taşların ilk fotoğrafları yayınlandı

    Numune yakalayıcı C kapsülünden görüntü

    Ryugu asteroitinden getirilen taşların ilk fotoğrafları yayınlandı

    Paylaşılan fotoğraflarda özellikle de C kapsülündeki yapay objeye dikkat çekilmiş. JAXA kapsülde bu tür bir obje görmeyi beklemiyormuş. Ancak yapılan açıklamaya göre söz konusu yapay objenin, Hayabusa'nın Ryugu'ya iniş yapmadan önce gerçekleştirdiği patlayıcı fırlatma sürecinde alüminyüm kazınması sonucu oluştuğu tahmin ediliyor. JAXA yine de bu durumun kaynağına inmek için ilgili araştırmalara başladıklarını söyledi. 

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    Japon araştırmacılar şu anda Ryugu örnekleri üzerinde çeşitli analizler yapmaya başlamış durumda. Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemi'ndeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Numune kapsülü Dünya'ya indikten sonra bazı açıklamalar yapan Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilen örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini ifade etmişti. Özellikle de yüzeyin altından toplanan örneklerin çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Japonlar yine yaptı: 'Kozmik Elmas' Ryugu'nun örnekleri Dünya'da (VİDEO)"

     JAXA ayrıca örneklerin yakında tüm dünyadan araştırmacılara da açılacağını söyledi. Yani sadece Japon bilim insanları değil uluslararası tüm araştırmacılar asteroit örneklerini inceleme fırsatı yakalayacak. Örneğin daha önce Japonya'nın ilk Hayabusa göreviyle Dünya'ya getirdiği nuımunelerin bir kısmı Türkiye'ye de gönderilmişti.

    JAXA, Hayabusa2'yi 3 Aralık 2014 tarihinde uzaya fırlatmıştı. Yaklaşık üç buçuk yıllık uzun yolculuğun ardından uzay aracı Haziran 2018'de Ryugu'nun yörüngesine başarıyla yerleşti. Sonrasında ise Hayabusa yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Ryugu'yu tüm detaylarıyla inceledi, en iyi iniş bölgelerini belirledi ve birden fazla örnek madde topladı. Bilimsel anlamda inanılmaz verimli bir misyona imza atan Hayabusa'nın, altı yıl içerisinde uzayda tam 5,24 milyar kilometre yol kat ettiği belirtildi.



    http://www.hayabusa2.jaxa.jp/en/topics/20201225_samples/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    7 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    13 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    13 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    15 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    15 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    17 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    19 saat önce
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