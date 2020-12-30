Ryugu asteroitinden getirilen taşların ilk fotoğrafları yayınlandı

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Hayabusa2'nin Ryugu asterotinden getirdiği numunelerden ilk kez fotoğraflar yayınlandı. Japon uzay ajansı JAXA'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan fotoğraflarda, odun kömürünü andıran Ryugu taşlarını net bir şekilde görme fırsatı yakalıyoruz.

Numune yakalayıcı A kapsülünden görüntüler:

Numune yakalayıcı C kapsülünden görüntü

Paylaşılan fotoğraflarda özellikle de C kapsülündeki yapay objeye dikkat çekilmiş. JAXA kapsülde bu tür bir obje görmeyi beklemiyormuş. Ancak yapılan açıklamaya göre söz konusu yapay objenin, Hayabusa'nın Ryugu'ya iniş yapmadan önce gerçekleştirdiği patlayıcı fırlatma sürecinde alüminyüm kazınması sonucu oluştuğu tahmin ediliyor. JAXA yine de bu durumun kaynağına inmek için ilgili araştırmalara başladıklarını söyledi.

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Japon araştırmacılar şu anda Ryugu örnekleri üzerinde çeşitli analizler yapmaya başlamış durumda. Yaklaşık 6 milyar yaşında olan Ryugu'nun Güneş Sistemi'ndeki yaşamın yapı taşları olan organik materyaller içerdiği düşünülüyor. Numune kapsülü Dünya'ya indikten sonra bazı açıklamalar yapan Japon bilim insanları, Ryugu'dan getirilen örneklerin Güneş Sistemi'nin oluşumuna ve evrimine dair çok önemli bilgiler verebileceğini ifade etmişti. Özellikle de yüzeyin altından toplanan örneklerin çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Japonlar yine yaptı: 'Kozmik Elmas' Ryugu'nun örnekleri Dünya'da (VİDEO)"

JAXA ayrıca örneklerin yakında tüm dünyadan araştırmacılara da açılacağını söyledi. Yani sadece Japon bilim insanları değil uluslararası tüm araştırmacılar asteroit örneklerini inceleme fırsatı yakalayacak. Örneğin daha önce Japonya'nın ilk Hayabusa göreviyle Dünya'ya getirdiği nuımunelerin bir kısmı Türkiye'ye de gönderilmişti.

JAXA, Hayabusa2'yi 3 Aralık 2014 tarihinde uzaya fırlatmıştı. Yaklaşık üç buçuk yıllık uzun yolculuğun ardından uzay aracı Haziran 2018'de Ryugu'nun yörüngesine başarıyla yerleşti. Sonrasında ise Hayabusa yaklaşık bir buçuk yıl boyunca Ryugu'yu tüm detaylarıyla inceledi, en iyi iniş bölgelerini belirledi ve birden fazla örnek madde topladı. Bilimsel anlamda inanılmaz verimli bir misyona imza atan Hayabusa'nın, altı yıl içerisinde uzayda tam 5,24 milyar kilometre yol kat ettiği belirtildi.

http://www.hayabusa2.jaxa.jp/en/topics/20201225_samples/

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