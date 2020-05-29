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    Ryzen 7 4700G ve Ryzen 5 4400G’nin benchmark sonuçları ortaya çıktı

    Zen 2 mimarisiyle güncellenecek APU kanadında ilk test sonuçları beklentilerin boşa çıkmayacağına işaret ediyor.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 7 4700G ve Ryzen 5 4400G’nin benchmark sonuçları ortaya çıktı
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    AMD, Renoir APU’larıyla birlikte güncel mimarisini APU’larına da taşıyacak. 3. nesil APU’ların ilk test sonucu gün yüzüne çıktı.

    AMD’nin Renoir APU’larıyla birlite hem işlemci hem de APU kanadı Zen 2’ye terfi etmiş olacak. Bu açıdan yeni hızlandırılmış ünitelerden beklenti zaten büyüktü. Son günlerde ortaya çıkan çekirdek sayılarında da güncellemeye gidileceği bilgisi kısıtlı bütçeye sahip oyuncuları umutlandırmıştı.

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    Ryzen 5 4400G selefine ciddi fark atabilir

    Paylaşılan 3DMark Fire Strike sonucuna göre Zen 2 ve çekirdek sayısı artışının faydası büyük. 6 çekirdek 12 izlekle gelecek Ryzen 5 4400G, Fizik testinde  19113 puan alarak 4/8 Ryzen 5 4400G’nin 13200 puanlık skoruna ciddi oranda fark atmış. 4/8 konfigürasyonda gelecek Ryzen 3 4200G'nin skoruna ise yer verilmemiş.

    Ryzen 7 4700G ve Ryzen 5 4400G’nin benchmark sonuçları ortaya çıktı
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    8 çekirdek 16 izlekle gelecek Ryzen 7 4700G’de ise 23 392 puan kayda geçmiş ki bu rakam yeni APU’yu Ryzen 7 3700X ile Ryzen 7 3800X’in arasına konumlandırıyor. Bu açıdan Ryzen 7 4700G fiyatlandırmaya bağlı olarak başta kısıtlı bütçe olsa da sonradan ekran kartı takviyesiyle oldukça etkileyici bir sisteme güç verme potansiyeli taşıyor.

    Ryzen 5 4400G popülerlüğe oynayabilir

    Ek olarak Ryzen 5 4400G’nin skorunun ağabeyine olan yakınlığı nedeniyle, APU’lu sistemlerde Ryzen 5 4400G’nin adını fiyat/performans oranı nedeniyle daha sık duyacağımızı söyleyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000 işlemciler 5 nm+ süreciyle gelebilir: TSMC 5 nm+'de hacimli üretime bu yıl geçebilir"

    GPU tarafında ise AMD Renoir APU’larında mevcut Picasso yongalarına göre CU sayısını kırpacak. Buna karşın Ryzen 5 4400G, 7 nm sayesinde 7 CU birimiyle grafik skorunda 4033 puan alarak 12 nm sürecinden geçen 11 CU barındıran Ryzen 5 3400G ile eşleşmiş. Ryzen 5 4400G’ye nazaran 1 CU daha fazla içeren Ryzen 7 4700G ise 4300 puan almayı başarmış.



    https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-7-4700g-and-ryzen-5-4400g-3dmark-performance-benchmarks-spotted.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ryzenmaster 2 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Apularda cpu+gpu kombinasyonu günümüz şartları düşünülüp dengeli hazırlanmalı. Madem her işlemcine gpu koymuyorsun o zaman bu özel bir seri, zaten apu kavramı başlangıçta çok

    farklı bir düşüncenin ürünüydü, intelin işlemcilerinin yanına görüntü almak için koyulan birimle karşılaştırılmamalı. Bunu almak isteyen kişi, tek çatıda tatmin edici seviyeye

    yakın performans görmek ister. Örneğin günümüz oyunların biraz bakayım desen 8 çekirdekli en tepe işlemciyi alman gerekecek ki en yüksek grafik birimine erişesin. Bu sefer de

    bakıyorsun 8 çekirdek işlemci o grafik birimyle zaten gereksiz, aynı gpu mesela 6 çekirdek ile sun, birbirini tamamlar nitelikte özellikte olsun, çoğu kişinin tercih sebebi

    olur. Yani bir zamanın hayali Apu'yu öylesine pazara sunuyorlar, bunu onlarda bilmemesi mümnkü mü ama giriş orta seviye kart pazarı etkilenir diye yanaşmıyorlar.
    Apularda cpu+gpu kombinasyonu günümüz şartları düşünülüp dengeli hazırlanmalı. Madem her işlemcine gpu koymuyorsun o zaman bu özel bir seri, zaten apu kavramı b...
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    interwap (Volkan ) 25 dk.
    Ryzen 5/7 4xxx serisi Zen 3
    Ryzen 4xxx APUlar Zen2
    Ryzen 4xxx dizüstü yongalar Zen 2

    Böyle mi oluyor?
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    northwood (_ _) 15 dk. interwap
    hocam masasüstü ryzen 3/5/7 farketmeksizin güncel işlemciler zen 2 mimarili, masaüstü mevcut apular zen+ mimarili 12 nm'de

    bu haberdeki yeni gelecekler zen 3 ile gelecek. Bundan sonra son am4 soketli, cezanne apular zen 3 mimarisiyle gelecek Ryzen 3/5/7 5000G olarak adlandırılacak.

    Mobil tarafta 4000H/U APU'ları zen 2mimarili, 3000 serisi zen+
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    Gökay16 (Gökay Sevinç) 32 dk.
    Saf işlem gücünde çok iyi olsada benim içinde hayal kırıklığı yaratan grafik performans ortaya koyan işlemciler olmuş. En azından %30 üzerine koymaları gerekirdi.

    Ama yinede AMD yi giriş sınıfı 5300XT ekran kartlarını satıp para kazanmak isteyeceği için suçlayamıyorum. Sonuçta VEGA çekirdekleri h265 codec desteği ile 4K videoları izleme ve işlemede üzerine düşen görevi rahatlıkla yerine getiriyor. İntel in photoshop veya premier de veremediği desteği verip kullanıcıya avantaj sağlıyor. Üstüne üstlük AMD nin masaüstü video kayıt programı mükemmel çalışıyor. Ses ve görüntüde çok temiz sonuçlar alıyorsunuz. Sanırım APU lar sırf oyun oynamayan insanların temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yapılıyor.
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    Bloodin 44 dk.
    APU'ların amacı nedir? Ekran kartına yatırım yapmadan iyi kötü bir grafik deneyimi sunmak değil midir? O halde 4700G diye 8 çekirdekli ve işlemci performansı olarak bir önceki lider olan 3400G'den işlem gücü olarak çok ileriye giden ama benchmark sonuçlarına göre grafik performansı olarak zerre ilerleme kaydetmemiş, hatta bir tık geriye düşmüş bir APU çıkarmanın mantığı nedir? 4400G ise bir önceki nesli olan 3400G'den %10 civarı geride kalıyor grafik performansında... @ryzenmaster arkadaşımızın belirttiği gibi, artık APU'yu öylesine sunuyorlar pazara.

    Aynı Intel'in AMD tarafından ateşlenmesi gibi şimdi de AMD'nin Intel tarafından ateşlendiğini göreceğiz büyük ihtimalle. Çünkü Intel mobil tarafta bu yıl sonunda gelecek olan, yeni nesil XE grafik birimine sahip, DDR5 bellek destekli Tiger Lake işlemcileri ile dahili grafik biriminde Ice Lake'deki Iris Plus G7 ekran kartlarını ikiye katlamayı düşünüyor. Intel'in verdiği benchmarklarda da G7'yi ikiye katladığı görülüyor. Iris Plus G7 ise halihazırda mobil taraftaki dahili AMD Vega (Ryzen 4000 serisi) ekran kartlarına çok yakın bir performans gösteriyor zaten. Yani tarihinde ilk kez Intel'in AMD'yi dahili grafik biriminde yendiğine şahit olacağız, tabi geçen yılın aşırı pahalı Hades Canyon (Örn; i7-8809G) işlemcileri işin dışında bırakıyoruz ki zaten Hades Canyon'da da AMD'nin ürettiği dahili grafik birimi kullanılıyordu :)

    AMD ise bırak yarışmayı, 2021 yazından sonra çıkacak olan Ryzen 5000 serisinde dahi Vega grafik birimlerini kullanıp 2022'de RDNA2 grafik birimine geçeceğini açıkladı. Bence AMD açısından bu önemli bir hezimet olacak çünkü güçlü dahili ekran kartı, yani APU mantığını ortaya koyan ve geliştiren, bugüne kadar liderliği elinde tutan hep AMD idi. Sonuçta Intel'in öne geçtiği durumlarda fahiş fiyatlar çektiğini düşünürsek dahili XE grafikli ve DDR5 destekli Tiger Lake işlemciler ve bunu barındıran dizüstüler ucuz olmayacaktır. Yine de bu durum üzücü bir biçimde AMD'nin Ryzen ile yakaladığı başarı sonucunda rehavete kapılmaya başladığının bir göstergesi olarak algılanabilir. Ya da Intel'in rekabeti canlı tutmasının biz kullanıcıya yarayacağı şeklinde de algılanabilir. Bana sorarsanız her ikisi birden... :)
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    Timeguard (HASAN T) 36 dk. Bloodin
    3d mark performansı ile apu ların oyun performansı tam 1:1 olmuyor intel 3dmarkta ki başarıyı oyuna yansıtamıyor.



    Amd aynı zamanda dahili gpu da ürettiğinden önde başladığı apu serüveninde kısa bir dönem geride kalsada çok rahatsız olmaz ekonomik 2. Gpu lu ürünleri oluşturabilme potansiyeli var akabinde yetişecek muhtemelen geçecektir.





    Ddr5'li laptopları zaten kısa vadede göremeyeceğiz gibi intel biraz daha önden giriş yapsada taşınabilir sınıfında ddr5'e.
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    FoBç (Fırat Orak) 2 sa. yeni yorumcu
    Evet yapılan testler beklentileri karşılıyor ve işlemci fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor ...
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    ryzenmaster 2 sa. yeni yorumcu en beğenilen
    Apularda cpu+gpu kombinasyonu günümüz şartları düşünülüp dengeli hazırlanmalı. Madem her işlemcine gpu koymuyorsun o zaman bu özel bir seri, zaten apu kavramı başlangıçta çok

    farklı bir düşüncenin ürünüydü, intelin işlemcilerinin yanına görüntü almak için koyulan birimle karşılaştırılmamalı. Bunu almak isteyen kişi, tek çatıda tatmin edici seviyeye

    yakın performans görmek ister. Örneğin günümüz oyunların biraz bakayım desen 8 çekirdekli en tepe işlemciyi alman gerekecek ki en yüksek grafik birimine erişesin. Bu sefer de

    bakıyorsun 8 çekirdek işlemci o grafik birimyle zaten gereksiz, aynı gpu mesela 6 çekirdek ile sun, birbirini tamamlar nitelikte özellikte olsun, çoğu kişinin tercih sebebi

    olur. Yani bir zamanın hayali Apu'yu öylesine pazara sunuyorlar, bunu onlarda bilmemesi mümnkü mü ama giriş orta seviye kart pazarı etkilenir diye yanaşmıyorlar.
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