Ryzen 7 4700G ve Ryzen 5 4400G’nin benchmark sonuçları ortaya çıktı

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AMD, Renoir APU’larıyla birlikte güncel mimarisini APU’larına da taşıyacak. 3. nesil APU’ların ilk test sonucu gün yüzüne çıktı.

AMD’nin Renoir APU’larıyla birlite hem işlemci hem de APU kanadı Zen 2’ye terfi etmiş olacak. Bu açıdan yeni hızlandırılmış ünitelerden beklenti zaten büyüktü. Son günlerde ortaya çıkan çekirdek sayılarında da güncellemeye gidileceği bilgisi kısıtlı bütçeye sahip oyuncuları umutlandırmıştı.

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Ryzen 5 4400G selefine ciddi fark atabilir

Paylaşılan 3DMark Fire Strike sonucuna göre Zen 2 ve çekirdek sayısı artışının faydası büyük. 6 çekirdek 12 izlekle gelecek Ryzen 5 4400G, Fizik testinde 19113 puan alarak 4/8 Ryzen 5 4400G’nin 13200 puanlık skoruna ciddi oranda fark atmış. 4/8 konfigürasyonda gelecek Ryzen 3 4200G'nin skoruna ise yer verilmemiş.

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8 çekirdek 16 izlekle gelecek Ryzen 7 4700G’de ise 23 392 puan kayda geçmiş ki bu rakam yeni APU’yu Ryzen 7 3700X ile Ryzen 7 3800X’in arasına konumlandırıyor. Bu açıdan Ryzen 7 4700G fiyatlandırmaya bağlı olarak başta kısıtlı bütçe olsa da sonradan ekran kartı takviyesiyle oldukça etkileyici bir sisteme güç verme potansiyeli taşıyor.

Ryzen 5 4400G popülerlüğe oynayabilir

Ek olarak Ryzen 5 4400G’nin skorunun ağabeyine olan yakınlığı nedeniyle, APU’lu sistemlerde Ryzen 5 4400G’nin adını fiyat/performans oranı nedeniyle daha sık duyacağımızı söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000 işlemciler 5 nm+ süreciyle gelebilir: TSMC 5 nm+'de hacimli üretime bu yıl geçebilir"

GPU tarafında ise AMD Renoir APU’larında mevcut Picasso yongalarına göre CU sayısını kırpacak. Buna karşın Ryzen 5 4400G, 7 nm sayesinde 7 CU birimiyle grafik skorunda 4033 puan alarak 12 nm sürecinden geçen 11 CU barındıran Ryzen 5 3400G ile eşleşmiş. Ryzen 5 4400G’ye nazaran 1 CU daha fazla içeren Ryzen 7 4700G ise 4300 puan almayı başarmış.

https://www.guru3d.com/news-story/ryzen-7-4700g-and-ryzen-5-4400g-3dmark-performance-benchmarks-spotted.html

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