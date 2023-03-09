AMD, ikinci nesil 3D V-Cache detaylarını paylaştı: Mühendislik harikası

- AMD, 2. Nesil 3D V-Cache'te bant genişliğini yüzde 25 artırdı
- AMD, kalıp boyutunu küçültürken yoğunluğu artırmayı başarmış
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AMD, 2. Nesil 3D V-Cache'te bant genişliğini yüzde 25 artırdı
AMD, Ryzen 7000X3D serisindeki chiplet tasarımını korurken CCD (Core Chiplet Die) için 5nm, IO kalıbı için 6nm ve V-Cache için ise 7nm süreçlerini kullandığını açıkladı. Dolayısıyla AMD, bir kez daha V-Cache için 7nm üretim süreçlerini kullanmış oldu. Ancak buna rağmen firma V-Cache belleklerin zar alanını küçültürkentransistör miktarını korumayı başarmış ve bant genişliğini de yüzde 25 (2,5 TB/sn) oranında artırmış durumda. Dolayısıyla burada ciddi bir mühendislik başarı yatıyor diyebiliriz. AMD, ikinci nesil 3D V-Cache’e geçerken Intel halen rakip bir teknoloji geliştirmiş değil. Dolayısıyla bu durum AMD’yi hem oyunlarda hem de gecikmeye duyarlı iş alanlarında oldukça öne çıkarıyor.
AMD’nin birinci nesil 3D V-Cache’i 7nm Zen 3 CCD (işlem kalıbı/çekirdekler) yongasının üstünde bulunan 7nm L3 SRAM yongalarını kullanıyordu. AMD, ikinci nesilde 7nm SRAM’lere bağlı kalırken Zen 4 ile birlikte CCD’nin bulunduğu yongayı 5nm’de üretmeye başladı. Dolayısıyla bir boyut uyuşmazlığı ortaya çıkmış oldu.
AMD, kalıp boyutunu küçültürken yoğunluğu artırmayı başarmış
|DH
|2. nesil 3D V-Cache
|1. nesil 3D V-Cache
|Zen 4 CCD
|Zen 3 CCD
|Üretim süreci
|7nm
|7nm
|5nm
|7nm
|Boyut
|36mm^2
|41mm^2
|66.3 mm^2
|80.7mm^2
|Transistör
|~4.7 Billion
|4.7 Billion
|6.57 Billion
|4.15 Billion
|Transistör yoğunluğu (mm2)
|~130.6 Million
|~114.6 Million
|~99 Million
|~51.4 Million
AMD, bu boyut farklılığını çözmek için 7nm SRAM kalıbını önceki nesildeki 41mm2 boyutundan 36mm2 boyutuna küçülttü. Ancak AMD, kalıbı küçültürken 4,7 milyar transistör sayısını koruyarak yoğunluğu önemli ölçüde artırmayı başardı. Ek olarak AMD, Zen 4 CCD’nin de boyutunu pratikte düşürmüş olmasına rağmen çekirdek kalıbındaki transistör yoğunluğunu da neredeyse iki kat artırmayı başarmış vaziyette. Üstteki tablodan transistör, çekirdek yoğunluğu ve alanlarını karşılaştırabilirsiniz.
Örneğin Ryzen 9 7950X3D’de iki adet CCD bulunuyor ve bir tanesinde 3D bellekler yer alıyor. 3D belleklerin bulunduğu yonganın saat hızı tek çekirdekte 5.25 GHz, çok çekirdekte 4.85 GHz, voltaj ise 1.152v. 3D bulunmayan diğer yonganın saat hızlı ise sırasıyla 5.75 GHz ve 5.3 Ghz. Bu yonga için uygulanan voltaj ise 1.384v.
Sonuç olarak AMD, Zen 4 ile ikinci nesil 3D V-Cache’i bir araya getirebilmek ve performansı önceki nesle oranla daha da artırmak için tasarımdaki gereksiz veya verimsiz alanları atmış, bazı bileşenlerin boyutunu küçültmüş. L3 önbelleğin kapasitesini tek yongada 96 MB’a yükselten AMD bant genişliğini de 2,5 TB/s’ye yükseltmiş.Kaynakça https://www.tomshardware.com/news/amd-shares-new-second-gen-3d-v-cache-chiplet-details-up-to-25-tbs https://www.techspot.com/news/97818-amd-explains-how-new-3d-v-cache-improves.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez