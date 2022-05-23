Ryzen 7000 işlemciler detaylandı, sonbaharda geliyor

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Computex 2022 fuarının açılışında sahneye çıkan AMD patronu Lisa Su merakla beklenen yeni Ryzen 7000 işlemci ailesini detaylandırdı. Zen 4 mimarisi tabanlı işlemciler sonbahar aylarında piyasada olacak.

Ryzen 7000 serisi neler sunacak?

AMD henüz Ryzen 7000 serisinde hangi modeller olduğunu açıklamadı ancak kısa bir demo gösterisi ve Zen 4 mimarisinin seriye kattığı avantajlara değindi. Ryzen işlemciler artık eskisinden çok daha iyi.

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5nm sürecinde Zen 4 çekirdeğini temel alan işlemcilerde iki adet çekirdek kompleks zarı birleştiriliyor. TSMC’nin 5nm sürecinde üretilen işlemcinin girdi-çıktı kontrol zarı ise 6nm sürecinde geliştirilmiş.

Ryzen 7000 serisi 16 çekirdek ve 32 izlek birimine kadar ölçeklendirilebilecek. Intel Raptor Lake mimarisine karşı AMD’nin 24 çekirdeğe kadar çıkabileceği iddia edilmişti ancak önceki neslin sıralaması bozulmamış. Çekirdekler 5GHz frekansı üzerine çıkabiliyor.

Tek çekirdek uygulamalarda yüzde 15 performans artışı sağlayan işlemciler çift kanal DDR5 bellek, işlemciye özel 28 PCIe hattı, 105-120W TDP değerleri ve zirve noktada 170W enerji tüketimi şeklinde özellikler yer alıyor.

Yapılan demo sunumunda işlemcilerin GhostWire: Tokyo oyunu esnasında 5.5GHz seviyesine kadar çıkabildiği ve içerik üretimi esnasında Core i9-12900K işlemcisinden yüzde 31 daha iyi performans sergilediği ifade ediliyor.

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Ryzen 7000 özellikleri neler?