Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ryzen 7000 işlemciler detaylandı, sonbaharda geliyor

    AMD’nin Zen 4 mimarisini temel alan Ryzen 7000 işlemci serisi sonbahar döneminde piyasaya çıkacak. 16 çekirdeğe kadar ölçeklenebilen işlemciler yüzde 15 daha performanslı. 
    3

    Ryzen 7000
    Tam Boyutta Gör

    Computex 2022 fuarının açılışında sahneye çıkan AMD patronu Lisa Su merakla beklenen yeni Ryzen 7000 işlemci ailesini detaylandırdı. Zen 4 mimarisi tabanlı işlemciler sonbahar aylarında piyasada olacak.

    Ryzen 7000 serisi neler sunacak?

    AMD henüz Ryzen 7000 serisinde hangi modeller olduğunu açıklamadı ancak kısa bir demo gösterisi ve Zen 4 mimarisinin seriye kattığı avantajlara değindi. Ryzen işlemciler artık eskisinden çok daha iyi.

    5nm sürecinde Zen 4 çekirdeğini temel alan işlemcilerde iki adet çekirdek kompleks zarı birleştiriliyor. TSMC’nin 5nm sürecinde üretilen işlemcinin girdi-çıktı kontrol zarı ise 6nm sürecinde geliştirilmiş.

    Ryzen 7000 serisi 16 çekirdek ve 32 izlek birimine kadar ölçeklendirilebilecek. Intel Raptor Lake mimarisine karşı AMD’nin 24 çekirdeğe kadar çıkabileceği iddia edilmişti ancak önceki neslin sıralaması bozulmamış. Çekirdekler 5GHz frekansı üzerine çıkabiliyor.

    Tek çekirdek uygulamalarda yüzde 15 performans artışı sağlayan işlemciler çift kanal DDR5 bellek, işlemciye özel 28 PCIe hattı, 105-120W TDP değerleri ve zirve noktada 170W enerji tüketimi şeklinde özellikler yer alıyor.

    Yapılan demo sunumunda işlemcilerin GhostWire: Tokyo oyunu esnasında 5.5GHz seviyesine kadar çıkabildiği ve içerik üretimi esnasında Core i9-12900K işlemcisinden yüzde 31 daha iyi performans sergilediği ifade ediliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    AirSupport 1 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 1 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M52
    Samsung Galaxy M52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G8 2W8Z5EA
    HP 250 G8 2W8Z5EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız