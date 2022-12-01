Dizüstü bilgisayar için dünyanın ilk 600Hz paneli tanıtıldı

Dünyanın ilk 600Hz dizüstü ekranı
Etkinlik sırasında Nvidia RTX ekran kartlı bir dizüstü modelinde sergilenen yeni panelin, henüz ayrıntıları bilinmiyor. Ancak söz konusu rakamların gerçekten inanılmaz göründünü söyleyebiliriz. Bununla birlikte BOE, 600Hz panele sahip dizüstü bilgisayarların fiyatlandırması veya çıkış tarihleri hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Ayrıca yeni panelin tanıtım amaçlı tasarlanmış bir prototip olduğunu unutmamak gerek. Zira şimdiye kadar hiçbir şirket mevcut dizüstü bilgisayarlar için 500 Hz sınırını aşamadı.
[bkzdh=156302[
Ayrıca sunum sırasında BOE, 34 inç ve 86 inç boyutlarında mini LED arka aydınlatmalı yeni ekranlarını da gösterdi. Bunlar arasından 34 inçlik model HDR1000 sertifikası ve 100.000:1'lik ultra yüksek bir kontrast sunarken, 86 inçlik panel ise 4K çözünürlük ve 1500 nit tepe parlaklığı ile dikkat çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam