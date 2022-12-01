Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ocak ayında dünyanın ilk 500Hz oyuncu monitörünü duyuran Çin merkezli panel üreticisi BOE, bu alanda yatırımlarını sürdürüyor. Şimdi de panel devi, yakın zamanda düzenlenen 2022 Dünya Görüntü Endüstrisi Konferansı’nda dizüstü bilgisayarlar için 600Hz ekran panellerini tanıttı.

Dünyanın ilk 600Hz dizüstü ekranı

Etkinlik sırasında Nvidia RTX ekran kartlı bir dizüstü modelinde sergilenen yeni panelin, henüz ayrıntıları bilinmiyor. Ancak söz konusu rakamların gerçekten inanılmaz göründünü söyleyebiliriz. Bununla birlikte BOE, 600Hz panele sahip dizüstü bilgisayarların fiyatlandırması veya çıkış tarihleri ​​hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Ayrıca yeni panelin tanıtım amaçlı tasarlanmış bir prototip olduğunu unutmamak gerek. Zira şimdiye kadar hiçbir şirket mevcut dizüstü bilgisayarlar için 500 Hz sınırını aşamadı.

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Ayrıca sunum sırasında BOE, 34 inç ve 86 inç boyutlarında mini LED arka aydınlatmalı yeni ekranlarını da gösterdi. Bunlar arasından 34 inçlik model HDR1000 sertifikası ve 100.000:1'lik ultra yüksek bir kontrast sunarken, 86 inçlik panel ise 4K çözünürlük ve 1500 nit tepe parlaklığı ile dikkat çekiyor.

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Dizüstü bilgisayar için dünyanın ilk 600Hz paneli tanıtıldı