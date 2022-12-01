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    Dizüstü bilgisayar için dünyanın ilk 600Hz paneli tanıtıldı

    Çin merkezli ekran üreticisi BOE, oyuncu dizüstüleri için dünyanın ilk 600Hz panelini tanıttı. 2022 Dünya Görüntü Endüstrisi Konferansı’nda sergilenen panel, geleceğe ışık tutuyor.
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    Dizüstü bilgisayar için dünyanın ilk 600Hz paneli tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ocak ayında dünyanın ilk 500Hz oyuncu monitörünü duyuran Çin merkezli panel üreticisi BOE, bu alanda yatırımlarını sürdürüyor. Şimdi de panel devi, yakın zamanda düzenlenen 2022 Dünya Görüntü Endüstrisi Konferansı’nda dizüstü bilgisayarlar için 600Hz ekran panellerini tanıttı.

    Dünyanın ilk 600Hz dizüstü ekranı

    Etkinlik sırasında Nvidia RTX ekran kartlı bir dizüstü modelinde sergilenen yeni panelin, henüz ayrıntıları bilinmiyor. Ancak söz konusu rakamların gerçekten inanılmaz göründünü söyleyebiliriz. Bununla birlikte BOE, 600Hz panele sahip dizüstü bilgisayarların fiyatlandırması veya çıkış tarihleri ​​hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı.

    Ayrıca yeni panelin tanıtım amaçlı tasarlanmış bir prototip olduğunu unutmamak gerek. Zira şimdiye kadar hiçbir şirket mevcut dizüstü bilgisayarlar için 500 Hz sınırını aşamadı.

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    Ayrıca sunum sırasında BOE, 34 inç ve 86 inç boyutlarında mini LED arka aydınlatmalı yeni ekranlarını da gösterdi. Bunlar arasından 34 inçlik model HDR1000 sertifikası ve 100.000:1'lik ultra yüksek bir kontrast sunarken, 86 inçlik panel ise 4K çözünürlük ve 1500 nit tepe parlaklığı ile dikkat çekiyor.

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    D
    DoubleDragon 2 saat önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 4 saat önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 1 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 2 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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