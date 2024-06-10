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    AMD Ryzen 9000X3D serisi ile “3D V-Cache” işlemciler daha da iyi olacak

    AMD, geçtiğimiz günlerde Zen 5 mimarisini temel alan yeni Ryzen 9000 serisi işlemcilerini duyurdu. Firma aynı zamanda iyileştirmelerle birlikte Ryzen 9000X3D serisi üzerinde de çalışıyor.
    Ryzen 9000X3D serisi ile “3D V-Cache” işlemciler daha iyi olacak Tam Boyutta Gör
    Bu yılki Computex'te AMD, Zen 5 mimarili 3D V-Cache işlemcileri konusunda bir şey söylemedi ve elini saklamayı tercih etti. Firma bunun yerine Ryzen 9000 serisi altındaki “X” yongalarını tanıttı. AMD'nin kıdemli teknik pazarlama müdürü Donny Woligroski’ye göre firma, yeni Zen 5 çekirdek mimarisiyle güçlendirilmiş yeni nesil Ryzen 9000X3D “3D V-Cache” ailesi için bazı önemli detaylar üzerinde çalışıyor.

    AMD Ryzen 9000X3D işlemcilerden yeni detaylar

    Oyun söz konusu olduğunda AMD’nin 3D V-Cache işlemcileri devasa önbellek miktarlarıyla rakipsiz konumda. Bu nedenle Computex fuarında AMD’nin Zen 5 temelli 3D V-Cache işlemcilerden bir şeyler görmek istiyordu. AMD bu konuda bir şey söylemese de Woligroski, aktif olarak X3D işlemcilerini geliştirdiklerini ve bunların daha iyi olacağını doğruladı.

    Ryzen 9000X3D serisi ile “3D V-Cache” işlemciler daha iyi olacak Tam Boyutta Gör
    Detay verilmemiş olsa da Ryzen 9000X3D CPU serisi için bazı farklılaştırmalar yapılacağı ima ediliyor. Bu, X3D işlemci ailesinin çeşitli 3D V-Cache yapılandırmasıyla gelebileceğine işaret ediyor olabilir. AMD, işlemciler arasındaki farkları daha fazla belirginleştirmek istiyor olabilir. Bir başka varsayım da AMD'nin 3D V-Cache'i APU modelleriyle entegre etmeye çalışabileceği, ancak bu zorlu bir mühendislik gerektirecektir.

    Şu anda ister Ryzen 5 5600X3D, ister Ryzen 9 7950X3D ya da 1GB L3 önbelleğe sahip EPYC 9684X olsun, 3D V-Cache dilimi tek yığında 64MB boyuta sahip. Belki de Ryzen 9000X3D serisinde çift 3D V-Cache yığınları içeren versiyonlar göreceğiz. AMD'nin üçüncü nesil 3D V-cache için elinde ne olursa olsun, muhtemelen yılın ilerleyen dönemlerine kadar Ryzen X3D modelleri hakkında bir şey duymayacağız. AMD, Ryzen 7000 ailesinden neredeyse altı ay sonra Ryzen 7000X3D modellerini piyasaya sürmüştü. Dolayısıyla Ryzen 9000X3D için de muhtemelen 2025’in ilk çeyreğini beklememiz gerekebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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