AMD Ryzen 9000X3D serisi ile “3D V-Cache” işlemciler daha da iyi olacak

AMD Ryzen 9000X3D işlemcilerden yeni detaylar
Oyun söz konusu olduğunda AMD’nin 3D V-Cache işlemcileri devasa önbellek miktarlarıyla rakipsiz konumda. Bu nedenle Computex fuarında AMD’nin Zen 5 temelli 3D V-Cache işlemcilerden bir şeyler görmek istiyordu. AMD bu konuda bir şey söylemese de Woligroski, aktif olarak X3D işlemcilerini geliştirdiklerini ve bunların daha iyi olacağını doğruladı.
Şu anda ister Ryzen 5 5600X3D, ister Ryzen 9 7950X3D ya da 1GB L3 önbelleğe sahip EPYC 9684X olsun, 3D V-Cache dilimi tek yığında 64MB boyuta sahip. Belki de Ryzen 9000X3D serisinde çift 3D V-Cache yığınları içeren versiyonlar göreceğiz. AMD'nin üçüncü nesil 3D V-cache için elinde ne olursa olsun, muhtemelen yılın ilerleyen dönemlerine kadar Ryzen X3D modelleri hakkında bir şey duymayacağız. AMD, Ryzen 7000 ailesinden neredeyse altı ay sonra Ryzen 7000X3D modellerini piyasaya sürmüştü. Dolayısıyla Ryzen 9000X3D için de muhtemelen 2025’in ilk çeyreğini beklememiz gerekebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.