AMD Ryzen 9000X3D serisi ile “3D V-Cache” işlemciler daha da iyi olacak

Tam Boyutta Gör Bu yılki Computex'te AMD, Zen 5 mimarili 3D V-Cache işlemcileri konusunda bir şey söylemedi ve elini saklamayı tercih etti. Firma bunun yerine Ryzen 9000 serisi altındaki “X” yongalarını tanıttı. AMD'nin kıdemli teknik pazarlama müdürü Donny Woligroski’ye göre firma, yeni Zen 5 çekirdek mimarisiyle güçlendirilmiş yeni nesil Ryzen 9000X3D “3D V-Cache” ailesi için bazı önemli detaylar üzerinde çalışıyor.

AMD Ryzen 9000X3D işlemcilerden yeni detaylar

Oyun söz konusu olduğunda AMD’nin 3D V-Cache işlemcileri devasa önbellek miktarlarıyla rakipsiz konumda. Bu nedenle Computex fuarında AMD’nin Zen 5 temelli 3D V-Cache işlemcilerden bir şeyler görmek istiyordu. AMD bu konuda bir şey söylemese de Woligroski, aktif olarak X3D işlemcilerini geliştirdiklerini ve bunların daha iyi olacağını doğruladı.

Tam Boyutta Gör Detay verilmemiş olsa da Ryzen 9000X3D CPU serisi için bazı farklılaştırmalar yapılacağı ima ediliyor. Bu, X3D işlemci ailesinin çeşitli 3D V-Cache yapılandırmasıyla gelebileceğine işaret ediyor olabilir. AMD, işlemciler arasındaki farkları daha fazla belirginleştirmek istiyor olabilir. Bir başka varsayım da AMD'nin 3D V-Cache'i APU modelleriyle entegre etmeye çalışabileceği, ancak bu zorlu bir mühendislik gerektirecektir.

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Şu anda ister Ryzen 5 5600X3D, ister Ryzen 9 7950X3D ya da 1GB L3 önbelleğe sahip EPYC 9684X olsun, 3D V-Cache dilimi tek yığında 64MB boyuta sahip. Belki de Ryzen 9000X3D serisinde çift 3D V-Cache yığınları içeren versiyonlar göreceğiz. AMD'nin üçüncü nesil 3D V-cache için elinde ne olursa olsun, muhtemelen yılın ilerleyen dönemlerine kadar Ryzen X3D modelleri hakkında bir şey duymayacağız. AMD, Ryzen 7000 ailesinden neredeyse altı ay sonra Ryzen 7000X3D modellerini piyasaya sürmüştü. Dolayısıyla Ryzen 9000X3D için de muhtemelen 2025’in ilk çeyreğini beklememiz gerekebilir.

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Ryzen 9000X3D serisi ile “3D V-Cache” işlemciler daha iyi olacak