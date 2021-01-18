S.T.A.L.K.E.R. 2, ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek; ilk gün Xbox Game Pass'e eklenecek

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini GSC Game World'ün yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan korku oyunu S.T.A.L.K.E.R. 2'den yeni ayrıntılar paylaşıldı.

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S.T.A.L.K.E.R. 2'nin oyun içi görüntülerinin olduğu bir video paylaşıldı

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İlk oyunu 2007 yılında yayınlanan S.T.A.L.K.E.R.'ın devam oyunu geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu ancak ilk videosunu bu yılın ortalarında görmüştük. Geçtiğimiz günlerde de Xbox Wire blogunda oyunun geliştirme sürecine dair bir güncelleme yapıldı. Güncellemede oyunun gelişim sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiği söylendi.

Ayrıca oyunun Xbox Series X ve S'te ışın izleme desteği sunacağı, Xbox Series X'te ise 4K çözünürlük desteği sunacağı açıklandı. Son olarak oyunun çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine ekleneceği de onaylandı. S.T.A.L.K.E.R. 2'nin grafiksel açıdan sınırları zorlayacağını düşünebiliriz.

S.T.A.L.K.E.R. 2'nin net bir yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında Xbox Series ve PC için yayınlanması bekleniyor.

https://www.ign.com/articles/stalker-2-xbox-game-pass-ray-tracing-4k

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