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    S.T.A.L.K.E.R. 2, ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek; ilk gün Xbox Game Pass'e eklenecek

    Oyun dünyasının beklenen oyunlarından biri olan S.T.A.L.K.E.R. 2'nin 4K ve ışın izleme özelliği ile geleceği doğrulandı. Ayrıca oyun ilk günden Xbox Game Pass sistemine eklenecek.
    1 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    S.T.A.L.K.E.R. 2, ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek; ilk gün Xbox Game Pass'e eklenecek
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini GSC Game World'ün yaptığı birinci şahıs bakış açısına sahip olan korku oyunu S.T.A.L.K.E.R. 2'den yeni ayrıntılar paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar S.T.A.L.K.E.R. 2'nin oyun içi görüntülerinin olduğu bir video paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Battlefield 6'tan yeni bilgiler sızdı: 128 kişilik haritalar ve daha fazlası"

    İlk oyunu 2007 yılında yayınlanan S.T.A.L.K.E.R.'ın devam oyunu geçtiğimiz yıllarda duyurulmuştu ancak ilk videosunu bu yılın ortalarında görmüştük. Geçtiğimiz günlerde de Xbox Wire blogunda oyunun geliştirme sürecine dair bir güncelleme yapıldı. Güncellemede oyunun gelişim sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiği söylendi.

    Ayrıca oyunun Xbox Series X ve S'te ışın izleme desteği sunacağı, Xbox Series X'te ise 4K çözünürlük desteği sunacağı açıklandı. Son olarak oyunun çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine ekleneceği de onaylandı. S.T.A.L.K.E.R. 2'nin grafiksel açıdan sınırları zorlayacağını düşünebiliriz.

    S.T.A.L.K.E.R. 2'nin net bir yayın tarihi bilinmiyor ancak 2021 yılında Xbox Series ve PC için yayınlanması bekleniyor. 



    https://www.ign.com/articles/stalker-2-xbox-game-pass-ray-tracing-4k Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    13 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    K Krone 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne vardı eski nesile de çıkarsaydınız 😒 Düşük çözünürlükle oynamaya razıydım.
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    Adoring 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Benim için efsane olan bir oyun geliyor inş buda güzel olur.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Metro exodusun daha iyi bir şey çıkarsa ortaya efsane olur
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