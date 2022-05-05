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    Ferrari, eşsiz modeli SP48 Unica'yı tanıttı: Sadece 1 adet üretilecek

    İtalyan üretici, özel üretim serisine SP48 Unica ile devam ediyor. F8 Tributo temelleri üzerine geliştirilen Ferrari SP48 Unica, tasarım noktasında farklı modellerden aldığı esintileri de harmanlıyor.
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    Sadece 1 adet üretilecek Ferrari SP48 Unica tanıtıldı
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    Ferrari, Omologata ve BR20 gibi eşsiz modellerine yeni SP48 Unica'yı da ekledi. Ancak diğerlerinin aksine Ferrari SP48 Unica'nın kalbinde V12 değil V8 ünite bulunuyor. Tasarımıyla büyük beğeni toplayan model, F8 Tributo'yu temel alıyor.

    Baştan sona tüm geliştirme sürecine dahil olan özel bir müşteri için geliştirilen SP48 Unica, markanın 48. özel projesi olduğu için bu ismi almış. Mekanik olarak F8'in ruhunu taşısa da tasarım olarak büyük bir değişim söz konusu. Prosedürel modelleme teknikleri ve 3D prototipleme kullanılarak tasarlanan ön bölümde farlar ve tampon dahilinde bambaşka bir görünüm elde edilmiş.

    Ön tasarımın dışında yeni jantlar, daha aşağıya konumlandırılan yan hava girişleri ve arkada cam olmayışı, SP48 Unica'nın göze çarpan tasarım unsurları arasında. Buna ek olarak, F8'deki yuvarlak stopların aksine dört parça ince LED stop kullanılmış olması da dikkat çekiyor. Arka kanatla tavan hattının bulunduğu noktada da ince bir ışık şeridi bulunurken, alt bölümde de yuvarlak egzoz uçları ve büyük bir arka difüzör bulunuyor.

    Mekanik güncellemeler hakkında bilgi verilmemiş. Bu kapsamda F8 Tributo'daki 3.9 litre çift turbo V8 ünitenin doğrudan alındığını düşünebiliriz. Söz konusu motor, donör araç üzerinde 710 beygir güç ve 770 Nm tork üretiyor. Bu da otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede tamamlamasını sağlıyor. 0-200 km/s süresi 7.8 saniye olan modelin azami hızı da 340 km/s.

    Ferrari SP48 Unica'nın fiyatı da belli değil ancak eşsiz bir otomobilden bahdesiyoruz. F8 Tributo'nun 280 bin dolar olduğunu düşünürsek, Roma esintileri de taşıyan model için çok daha yüksek bir fiyat biçildiğini düşünmek yanlış olmaz.

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