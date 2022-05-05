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    Yeni Tesla Model S ve X'lerin döndürülebilir ekran özelliği ortaya çıktı

    Larry Li isimli bir Tesla kullanıcısı, nisanın son haftasında teslim alınan bir Model S'te ekran döndürme özelliğinin bulunduğunu gösteren bir video paylaştı. İşte detaylar:
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    Yeni Tesla Model S/X'ler döndürülebilir ekran özelliğiyle geliyor
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    Tesla, elektrikli modellerinin bilgi-eğlence sistemi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Gelen haberlere göre şimdi de yenilenen Tesla Model S ve Model X'ler için döndürülebilir ekran özelliği devrede.

    Twitter'da Larry Li isimli bir kullanıcının paylaştığı video vasıtasıyla döner ekran özelliğini yenilenen Tesla Model S üzerinde görebiliyoruz. Merkezdeki büyük dokunmatik ekran, arkasındaki motorize sistem sayesinde tek tuşla sürücüye veya ön yolcuya doğru döndürülebiliyor. Bu sayede daha iyi bir görüş açısı sağlanıyor.

    Larry Li, Tesla modellerine otomatik açılan ön kaput gibi özellikler eklemesiyle biliniyor. Dolayısıyla bu özelliğin de araca kendisi tarafından eklenmiş olma ihtimaline yönelik pek çok yorum yapılmış. Ancak Electrek'in haberinde döner ekranın yeni Tesla Model S/X'e eklenen yeni bir özellik olduğuna dikkat çekilmiş. Özelliğin hangi modellerde bulunduğu henüz net değil ancak Li'nin videosundaki modelin nisanın son haftasında üretildiği belirtiliyor.

    Bunun yanı sıra, Tayvan'da çekildiği belirtilen görüntüler de Larry Li'nin çektiği videoyu destekler nitelikte. Yenilenen Tesla Model S'in sergilendiği bu fotoğraflarda da merkezdeki ekranın sürücüye dönük olduğunu görebiliyoruz.

    Ekran döndürme özelliği Tesla kaynaklı olmasa da kullanıcılar arasında popüler olan bir mod. Şimdi aynı özelliğin fabrika çıkışlı olarak gelecek ve ekrandan kontrol edilecek olması elbette kullanıcıları sevindirecektir.

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    C
    Command-01 5 gün önce

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    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 1 hafta önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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