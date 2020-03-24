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    Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs aşısı için harekete geçildi"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüse karşı aşı geliştirmek için harekete geçildiğini duyurdu. Bu konuda umut veren her bilimsel çaba desteklenecek.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Sağlık Bakanı Koca:
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    Uzmanlar tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirmek için çalışmalara devam ediyor. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da yeni bir açıklama geldi.

    Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüse (COVID-19) karşı aşı geliştirmek için çalışmalara başlandığını duyurdu.

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    Sağlık Bakanı’nın açıklamasında “Bakanlığımızın aşı enstitüsü, bilim dünyamızın COVID-19’a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır” ifadeleri yer aldı.

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    Uzmanlardan koronavirüs aşısıyla ilgili pek çok farklı açıklama geliyor. Konuyla ilgili son açıklamalardan biri de aşı için acele edilmemesi ve aşının kullanımına başlanmadan önce geçmesi gereken test süresinin 1 yılın üzerinde olması gerektiği yönündeydi. Bu konunun detaylarını da buradaki haberimizden okuyabilirsiniz.

    Çin'den getirilen ilaçlar 40 ile dağıtıldı

    Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Çin'den tedavi sürecinde faydalı olduğu düşünülen bazı ilaçlar getirildiğini duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada söz konusu ilaçların ambulans uçaklar vasıtasıyla 40 ile dağıtıldığı ve yoğun bakımdaki hastaların tedavisinde kullanılacağı ifade edildi.



    https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1242447547479797762 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    İrfan Galip Bey 1 dk. yeni yorumcu
    Özel laboratuvarlar zaten çalışmalara başlamıştı. Doğru düzgün destek görecekler mi göreceğiz.

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    Musty3535123 6 dk.
    tırı vırıyı bırakın, önce Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü nü neden kapattılar onu açıklasınlar ? benim kör halkım aşı çalışmalarına başladılar desin rahat uyusun, mission completed.
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    Led Zeppelin 44 dk.
    Hastalığı atlattıktan sonra bağışıklığın kalmadığı, sürekli mutasyona uğrayacak bir patojen için aşı fikri hem kısa hem de uzun vadede pek umut verici durmuyor. Grip aşıları gibi her yıl kombinlenebilecek bir şey çıkarsa ortaya ona bir şey diyemem.
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    Askaparta 1 sa.
    Yaygın her hastalıkta aşı çalışması yapılmalı. Hayvan hastalıklarında yerli aşı uygulaması yıllardır başarılı şekilde devam ediyor.
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    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Her zaman kobay ( hayvanlara denilse de anlasilacaktir :/ ) Turkiye olmustur simdi ise kitlesel olacak. Bakalim 6 aylik surede kitlesel etkiler nasil olacak ? Baska ulkelerde saglikli ve birkac kisiye yapilirken bizde direk kronik olanlara .... Riske Turkiye girsin diyorlar... Birsey olursa haber veririsiniz...
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    cnr.kh (caner kahraman) 2 sa.
    Dünya 3 ay önce harekete geçti. Bu işi çözemedikçe sene sonunda kalan 3-5 kişiye yaparlar gibi geliyor.
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