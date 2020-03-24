Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs aşısı için harekete geçildi"

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Uzmanlar tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirmek için çalışmalara devam ediyor. Bu konuda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan da yeni bir açıklama geldi.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüse (COVID-19) karşı aşı geliştirmek için çalışmalara başlandığını duyurdu.

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Sağlık Bakanı’nın açıklamasında “Bakanlığımızın aşı enstitüsü, bilim dünyamızın COVID-19’a karşı aşı geliştirmesi için harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır” ifadeleri yer aldı.

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Uzmanlardan koronavirüs aşısıyla ilgili pek çok farklı açıklama geliyor. Konuyla ilgili son açıklamalardan biri de aşı için acele edilmemesi ve aşının kullanımına başlanmadan önce geçmesi gereken test süresinin 1 yılın üzerinde olması gerektiği yönündeydi. Bu konunun detaylarını da buradaki haberimizden okuyabilirsiniz.

Çin'den getirilen ilaçlar 40 ile dağıtıldı

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada Çin'den tedavi sürecinde faydalı olduğu düşünülen bazı ilaçlar getirildiğini duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada söz konusu ilaçların ambulans uçaklar vasıtasıyla 40 ile dağıtıldığı ve yoğun bakımdaki hastaların tedavisinde kullanılacağı ifade edildi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1242447547479797762

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