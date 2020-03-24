Evde kalma sözü verene belediyeden Netflix hediye

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Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için evden dışarı çıkmamak ve bir süre fiziki sosyal yaşamdan kendimizi izole etmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, devlet yetkilileri ve uzmanlar; vatandaşlara zorunda olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini ifade ediyor. Hatta 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Bu uyarıları ciddiye almayıp hala daha gereksiz yere sokağa çıkan vatandaşlarımız var. Gökçeada Belediyesi, bu kişilerin evden çıkmasını önlemek adına güzel bir kampanya başlattı. Evde kalma sözü veren tüm Gökçeada sakinlerine Netflix aboneliği hediye. Gökçeada'da yaşayan herkes ilgili telefon numarasından talep gerçekleştirerek normalde 17,99 TL'den başlayan Netflix aboneliğini ücretsiz olarak edinecek.

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Kampanyanın duyurusunu yapan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, paylaşımına şu sözleri ekledi:

“Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz.

Haydi Gökçeada evde kal, sağlıklı kal!”

https://www.facebook.com/unal.cetin.395/posts/10217512741791972

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