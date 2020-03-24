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    Evde kalma sözü verene belediyeden Netflix hediye

    Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü veren tüm vatandaşlarına ücretsiz Netflix aboneliği hediye ediyor. Böylece vatandaşlar evde eğlenceli vakit geçirebilecek.
    6 sa.
    7,8b
    47
    40
    Sinema ve Dizi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Evde kalma sözü verene belediyeden Netflix hediye
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    Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için evden dışarı çıkmamak ve bir süre fiziki sosyal yaşamdan kendimizi izole etmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, devlet yetkilileri ve uzmanlar; vatandaşlara zorunda olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini ifade ediyor. Hatta 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

    Bu uyarıları ciddiye almayıp hala daha gereksiz yere sokağa çıkan vatandaşlarımız var. Gökçeada Belediyesi, bu kişilerin evden çıkmasını önlemek adına güzel bir kampanya başlattı. Evde kalma sözü veren tüm Gökçeada sakinlerine Netflix aboneliği hediye. Gökçeada'da yaşayan herkes ilgili telefon numarasından talep gerçekleştirerek normalde 17,99 TL'den başlayan Netflix aboneliğini ücretsiz olarak edinecek.

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    Kampanyanın duyurusunu yapan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, paylaşımına şu sözleri ekledi:

     “Gökçeada Belediyesi olarak Koronavirüs mikrobunun yayılmasının önüne geçilmesi için gerekmedikçe evden çıkılmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden evde kalma sözü verene Netflix aboneliği hediye ederek sizlere evinizde sinema, dizi, belgesel izleme fırsatı sunuyoruz.

    Haydi Gökçeada evde kal, sağlıklı kal!”



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Eskiden Olsa.. (Erdinç Özsoy) 6 sa. en beğenilen
    Kütüğümü gökçeadaya alıyorum.
    Teşekkürler, sıcak fırsat
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    Erkka (Erdem Taş) 6 sa.
    DH ölücüleri bunu adetlerce alır, çek satışta satar.
    Yanıtla +64
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    claisdozan (Kaan ) 6 sa.
    Akp belediyeleri satranç takımı bile vermiyor.
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    F4-PHANTOM (Tolga Polat) 3 sa. claisdozan
    Önceden veriyorlardı.Ama sadece reis atıyordu otobüsten:)
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    Yorumlar (30) Yorum Yaz Forumda Gör
    spacenet (errr ) 15 dk.
    Telefonu arayan oldu mu, hangi bilgileri istiyorlar? Nasıl alabiliriz bir açığını bulan yok mu hala? Biri yol göstersin de alalım. Görüntü kalitesi en düşük olan paket ama olsun bedava bedavadır.
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    furkankuskir 1 sa. yeni yorumcu
    haydi gökçe adaya gidiyoruz toparlanın
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    senseman62 (Bombacı Mülayim) 1 sa.
    Bize niye yok la casa de papel başlayacaktı 1 aylık üyelik iyi giderdi
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    Askaparta 3 sa.
    Koyun sayısı fazladır insandan.
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    Portraitclub (Batuhan Korucan) 4 sa.
    İbb de böyle bişey yapsa güzel olurdu.
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    ozycftc 4 sa. yeni yorumcu
    Süper bir hareket.
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    cormen 4 sa.
    Yaklaşık 40 yıllık yaşamımda hiçbir sosyal yardım almadım.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 4 sa. gun
    O yerli firmalar bizi düşünüp bedava verseydi daha iyi olmazmıydı veya %50 indirim yapsaydı.
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    gun (Gün Oksay) 4 sa.
    Bari Türk malı verseydi. Digiturk beinconnect, Turkcell TV+ ve PuhuTV var idi ama ABD malı verelim en iyisi.
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    7811 kez okundu.
    30 kişi, toplam 30 yorum yazdı.

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    netflix, koronavirüs ve
    4 etiket daha gökçeada belediyesi kampanya sıcak fırsat Bilim ve Teknoloji
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