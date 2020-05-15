Sağlık Bakanlığı, 13 sektör için koronavirüs rehberi yayınladı

Yeni koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayılarındaki yükselişin durması nedeniyle yavaş yavaş hayatın normalleşmesi yolunda adım atıyoruz. Sağlık Bakanlığı, yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak adlandırılıyor. Kontrollü sosyal hayat döneminde bazı alışkanlıklarımızın değişmesi gerekecek. Sağlık Bakanlığı 13 farklı sektör için rehber hazırladı.
Covid19bilgi.saglik.gov.tr adresinde yayınlanan 13 rehber ile birlikte “Toplumda Salgın Yönetimi” sayfasındaki rehber sayısı 22’ye çıktı. Diğer sektörler için rehber hazırlama çalışmaları sürüyor.
Ayrıca Bkz. "Boğaziçi Üniversitesi aşı için tarih verdi"
Rehberlere baktığımızda bakkal, minibüs, pazar yeri, maden, şantiye, esnaf dükkanları, giyim dükkanları vb. için rehber hazırlandığı görüyoruz. Tüm rehberlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:İlginizi Çekebilir KKTC’ye koronavirüs bulaştı
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/toplumda-salgin-yonetimi.html
Rehberlere kısaca baktığımızda şu maddeler göze çarpıyor
-Bakkallarda 4 metre kareye 1 kişi olacak şekilde müşteri alınacak. Temassız ödeme yöntemleri teşvik edilecek.
-Giyim mağazalarına giren müşteriler elini dezenfektan ile temizlemelidir. Deneme kabinleri 10 dakikadan fazla kullanılmamalıdır.
-Kantin ve büfelerde müşterilerin sırada 1 metre boşluk bırakması gerekiyor.
-Manav, kasap, kuruyemiş vb. gıda satış yerlerinde müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmelidir. Diğer aile bireylerinin mümkünse dışarıda kalmaları özendirilmelidir. Ürünlerden farklı gramajlarda daha önceden paketlenip satışa hazır tutulmalı. Paketsiz ürün satılmamalı.
-Minibüslerde koltuk kapasitesinin de altında müşteri alınacak. Herkese yetecek kadar el dezenfektanı bulundurulacak. Müşteriler yolculuk boyunca maskesini çıkarmayacak. Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olacak. Her sefer tamamlandığında sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmeli.
-Pazar esnaflarının ateşi ölçülecek, ateşi yüksek olan kişiler sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Pazarda sosyal mesafeye dikkat edilecek.
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Temassız ödeme her yerde zorunlu olmalı. Temassız ödeme kullanmayan işletme mühürlenmeli. Temassız ödeme için gerekirse bankalar ile anlaşılıp milli seferberlik başlatılmalı ve her işletmenin pos cihazları yenilenmeli.
"-Giyim mağazalarına giren müşteriler elini dezenfektan ile temizlemelidir. Deneme kabinleri 10 dakikadan fazla kullanılmamalıdır."
Hayırdır, 10 dakikadan az kullanınca virüs yayılmıyor mu? Virüs 10 dakikadan sonra mı etkili oluyor. Saçmalık. Virüs, virüstür. 5 dakikası 10 dakikası yoktur. Şu zamanda elbise almayın, ölmezsiniz.
Bünyesi son derece zayıf birisiyim, 3 yıl öncesine kadar her yıl en az 3-4 kere grip olurdum (yatalak olacak şekilde, hafif seyredenleri saymıyorum).
Son 3 yıldır elime nakit değmemiştir, her alışverişimi temassız ödeme ile yaparım. Ödemem kabul olmazsa aldıklarımı bırakıp sessizce uzaklaşırım.
Bu 3 yıl süresince 2, bilemediniz 3 kere grip olmuşumdur. Evet, bu kadar önemli bir konu. Bu konuya dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim.