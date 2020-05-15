Sağlık Bakanlığı, 13 sektör için koronavirüs rehberi yayınladı

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Yeni koronavirüs vaka sayısı ve vefat sayılarındaki yükselişin durması nedeniyle yavaş yavaş hayatın normalleşmesi yolunda adım atıyoruz. Sağlık Bakanlığı, yeni dönemi kontrollü sosyal hayat olarak adlandırılıyor. Kontrollü sosyal hayat döneminde bazı alışkanlıklarımızın değişmesi gerekecek. Sağlık Bakanlığı 13 farklı sektör için rehber hazırladı.

Covid19bilgi.saglik.gov.tr adresinde yayınlanan 13 rehber ile birlikte “Toplumda Salgın Yönetimi” sayfasındaki rehber sayısı 22’ye çıktı. Diğer sektörler için rehber hazırlama çalışmaları sürüyor.

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Rehberlere baktığımızda bakkal, minibüs, pazar yeri, maden, şantiye, esnaf dükkanları, giyim dükkanları vb. için rehber hazırlandığı görüyoruz. Tüm rehberlere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

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Rehberlere kısaca baktığımızda şu maddeler göze çarpıyor

-Bakkallarda 4 metre kareye 1 kişi olacak şekilde müşteri alınacak. Temassız ödeme yöntemleri teşvik edilecek.

-Giyim mağazalarına giren müşteriler elini dezenfektan ile temizlemelidir. Deneme kabinleri 10 dakikadan fazla kullanılmamalıdır.

-Kantin ve büfelerde müşterilerin sırada 1 metre boşluk bırakması gerekiyor.

-Manav, kasap, kuruyemiş vb. gıda satış yerlerinde müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmelidir. Diğer aile bireylerinin mümkünse dışarıda kalmaları özendirilmelidir. Ürünlerden farklı gramajlarda daha önceden paketlenip satışa hazır tutulmalı. Paketsiz ürün satılmamalı.

-Minibüslerde koltuk kapasitesinin de altında müşteri alınacak. Herkese yetecek kadar el dezenfektanı bulundurulacak. Müşteriler yolculuk boyunca maskesini çıkarmayacak. Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olacak. Her sefer tamamlandığında sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmeli.

-Pazar esnaflarının ateşi ölçülecek, ateşi yüksek olan kişiler sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Pazarda sosyal mesafeye dikkat edilecek.

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