Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin

Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testini kullanıma sundu. Vatandaşlar, sahip olduğu hastalığın koronavirüs olup olmadığı konusunda bilgi alabiliyor.İlginizi Çekebilir Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı
Test 4 adımdan oluşuyor. Durumunuz hakkındaki bilgileri doldurduktan sonra koronavirüs riski hakkında sonuca ulaşıyoruz.
Online koronavirü testi: https://koronaonlem.saglik.gov.tr/
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Online koronavirüs testi hayat kurtarıcı olabilir
Örneğin benim doldurduğumuz bilgiler sonucunda “Koronavirüs ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür.” yanıtı aldım. Sizler de koronavirüs ile karşılaşma ihtimalinizi test edebilirsiniz. Bu test elbette koronavirüs hakkında kesin sonuçlar vermiyor. “Koronavirüslü değilimdir” diyerek basite indirgediğiniz hastalığınız belki de koronavirüs belirtisi olaiblir ve olayı ciddiye almanız gerekebilir. Bu durumda online test hayat kurtarıcı olabilir. Ayrıca koronavirüsle alakasız rahatsızlıklarınızı koronavirüs sanarak gereksiz yere telaşlanmanızı engelliyor. İnternete erişemediğiniz durumlarda telefonunuzdan 184’ü tuşlayarak benzer bir test yapabilirsiniz.
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Faydalı olabilecek tek şeyi, vakaların hangi ilde olduğuna dair ipucu. Açıklanırsa millet kaçar, diyorlar ama yurt içinde ulaşıma vergi indirimi geliyor :D
Kırk bin yıllık devlet aklı...
Evden alirlarmi beni
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