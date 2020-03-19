Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin

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Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testini kullanıma sundu. Vatandaşlar, sahip olduğu hastalığın koronavirüs olup olmadığı konusunda bilgi alabiliyor.

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Test 4 adımdan oluşuyor. Durumunuz hakkındaki bilgileri doldurduktan sonra koronavirüs riski hakkında sonuca ulaşıyoruz.

Online koronavirü testi: https://koronaonlem.saglik.gov.tr/

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Online koronavirüs testi hayat kurtarıcı olabilir

Örneğin benim doldurduğumuz bilgiler sonucunda “Koronavirüs ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür.” yanıtı aldım. Sizler de koronavirüs ile karşılaşma ihtimalinizi test edebilirsiniz. Bu test elbette koronavirüs hakkında kesin sonuçlar vermiyor. “Koronavirüslü değilimdir” diyerek basite indirgediğiniz hastalığınız belki de koronavirüs belirtisi olaiblir ve olayı ciddiye almanız gerekebilir. Bu durumda online test hayat kurtarıcı olabilir. Ayrıca koronavirüsle alakasız rahatsızlıklarınızı koronavirüs sanarak gereksiz yere telaşlanmanızı engelliyor. İnternete erişemediğiniz durumlarda telefonunuzdan 184’ü tuşlayarak benzer bir test yapabilirsiniz.

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