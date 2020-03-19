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    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin

    Sağlık Bakanlığı, vatandaşların rahatsızlığının koronavirüs belirtisi olup olmadığı konusunda daha sağlıklı bir şekilde bilgilenmesi için online koronavirüs testi başlattı.
    1 gün
    178,8b
    22
    51
    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı öğrenin
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    Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testini kullanıma sundu. Vatandaşlar, sahip olduğu hastalığın koronavirüs olup olmadığı konusunda bilgi alabiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı

    Test 4 adımdan oluşuyor. Durumunuz hakkındaki bilgileri doldurduktan sonra koronavirüs riski hakkında sonuca ulaşıyoruz.

    Online koronavirü testi: https://koronaonlem.saglik.gov.tr/

    Ayrıca Bkz. "Süper Lig ve diğer spor müsabakaları ertelendi"

    Online koronavirüs testi hayat kurtarıcı olabilir

    Örneğin benim doldurduğumuz bilgiler sonucunda “Koronavirüs ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür.” yanıtı aldım. Sizler de koronavirüs ile karşılaşma ihtimalinizi test edebilirsiniz. Bu test elbette koronavirüs hakkında kesin sonuçlar vermiyor. “Koronavirüslü değilimdir” diyerek basite indirgediğiniz hastalığınız belki de koronavirüs belirtisi olaiblir ve olayı ciddiye almanız gerekebilir. Bu durumda online test hayat kurtarıcı olabilir. Ayrıca koronavirüsle alakasız rahatsızlıklarınızı koronavirüs sanarak gereksiz yere telaşlanmanızı engelliyor. İnternete erişemediğiniz durumlarda telefonunuzdan 184’ü tuşlayarak benzer bir test yapabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Lovemachine (automatic gun fire ) 1 gün en beğenilen
    testi yaptım kapsüle bindim gidiyorum tavsiye ederim
    2 Yanıt Yanıtla +44
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 gün
    184'ü arayınca en yakın sağlık kuruluşuna gidin diyor. Biz de zaten az kalsın dişçiye gidecektik. İyi ki öğrendik!
    1 Yanıt Yanıtla +39
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    6equj5 1 gün alito
    Bende bu kafayı anlamıyorum telefondan ilaç kutusu mu uzatmalarını bekliyorsunuz. Sendeki belirtilere göre şüphe var mı yok mu onu söylüyor işte. Hepsini kötü işaretlersen git der. Boğazım ağrıyo ateşim yok dersen evde kal der.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ayfirat 1 gün
    Onedio Sağlık bakanlığı
    Yanıtla +22
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    Yorumlar (39) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    DH Misafiri 21 sa.
    Sağlık bakanlığı sitesinde böyle bisey yok dolandırma amaçlı olmasin
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    unforgiven1127 (unforgiven unforgiven) 1 gün
    Online test olayim derken ustume kredi cekmesinler anne kizlik soyadi fianda isteyeymis tammis
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    slowfood (Slow Food) 1 gün
    Test ettim onayladı. En yakın motor rektefiye kuruluşuna gidiyorum.
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    lazer__ 1 gün
    Online virüs testinden sonra online antivirüs tedavisinin de en kısa sürede bulunacağına dair inancım tam hamdolsun

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    MuhterisTürk 1 gün
    Virüsun herhangi bir semptomunu göstermediğimi bilerek testi yaptım.

    Faydalı olabilecek tek şeyi, vakaların hangi ilde olduğuna dair ipucu. Açıklanırsa millet kaçar, diyorlar ama yurt içinde ulaşıma vergi indirimi geliyor :D

    Kırk bin yıllık devlet aklı...
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    collossus (Mete Ünal) 1 gün
    Boşuna kasmaya gerek yok. Hepimiz bu virüsü alıcaz içimize. Aşının bulunması bir yıldan uzun sürer, bu süre içerisinde de mutlak bir karantina olmaksızın enfekte olmamak bence imkansız. Mevcut tedbirlerle olgu insidansı zaten hep pozitif yönlü. Kapıların mühürlendiği, herkese erzak dağıtılan, kimsenin dışarı çıkmadığı 1,5 - 2 aylık bir karantina dahi uygulansa, tüm dünyada aynı protokol uygulanmadan bi halta yaramaz. Dünyada enfekte 1 kişi bile kalsa herşey yeniden başlar ki zaten o bir kişiyle başladı herşey. Dolayısı ile 2 çözüm var. Ya aşı bulacağız, ya da şu anki tedbirlerle kontrollü bir yayılıma müsade edip, dünyadaki herkesin doğal bağışıklık geliştirmesini sağlayıp, bu illetten kurtulacağız. Bazı ülkeler bunu uygulamaya hazırlanıyor zaten. Hatta belki de şu an Covid19 kapmanın tam sırası olabilir kişisel olarak. Eğer yoğun bakıma ihtiyaç duyacak %6 lık dilimdeysek, henüz yoğun bakım üniteleri ve hastaneler iflas etmemiş durumdayken düzgün tedavi imkanı bulabiliriz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    muhammed540 (muhammed ali Taşlı) 1 gün Kanatlandırmayan_Redbull
    Formu doldurduktan en fazla 10 saniye sonra kapı zilini duyarsın.
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    White Devil 1 gün
    olası kuluçka süresindeki vaka sayısını bilmedikleri için veri topluyorlar.
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    Kanatlandırmayan_Redbull 1 gün
    Simdi bu testi en kötü senaryo olarak isaretlesek sonuc ne olacak?

    Evden alirlarmi beni
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    178801 kez okundu.
    37 kişi, toplam 39 yorum yazdı.

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