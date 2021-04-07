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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    sahibinden.com Mart ayı verilerine göre en popüler ikinci el araçlar ve daha fazlası

    sahibinden.com, 2021'in Mart ayına ilişkin istatistikleri paylaştı. Veriler ışığında Türkiye'nin en popüler otomobil markaları, modelleri ve dahası haberimizde...
    07 Nisan 2021, 15:30 (1 hf.)
    11,7b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    30

    sahibinden.com Mart ayı verilerine göre en popüler ikinci el araçlar ve daha fazlası

    sahibinden.com'un paylaştığı mart ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları mart ayında da düşmeye devam etti. Öte yandan fiyatlar son 4 aydır düşüş eğiliminde olsa da sadece yüzde 4'e yakın düşüş gözlendi.

    Verilere göre mart ayında Marka & Model sıralamasında ilk sırada Renault – Clio yer alırken Volkswagen – Passat geçtiğimiz aya göre bir sıra geriledi ve ikinci en popüler marka & model oldu. En çok ilan verilen otomobillerde sıralama Opel – Astra, Renault – Megane ve Ford - Focus ile devam etti. Mart ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası değişmedi ve ilk sırayı yine Nissan aldı.

    sahibinden.com Mart ayı verilerine göre en popüler ikinci el araçlar ve daha fazlası
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    sahibinden.com’un mart ayı verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. Otomobil model yıllarında liderlik geçtiğimiz ay olduğu gibi 2016 ve 2015 model otomobil ilanlarının oldu.

    Tüm ilanlar arasında, araçların %36’si 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının %26’sı ise 50.000 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu. Ayrıca ilan bakanlar mart ayında da en çok Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi.

    sahibinden.com Mart ayı verilerine göre en popüler ikinci el araçlar ve daha fazlası



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    sniper23 (Enes Şahinler) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu Passat'ın neyini beğeniyor millet anlamıyorum. Çok dandik ve kalitesiz bir araba.
    10 Yanıt Yanıtla +69
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün ( Mesaj Silindi ) kizabe
    S500'e biniyordum Birleşik Krallık'ta, Türkiye'de bisiklete biniyorum (Fatbike). Ama oradaki Passat ile Türkiye'de ki Passat arasında bile fark. He, Passat orada fazla tercih edilmiyor en azından Ben Liverpool'da görmedim. Hep Japon arabaları var.

    Babam Passat'ın en dolusunu almıştı, sürekli arıza çıkardı. Turbo bozuldu, DSG bozuldu vs. sonunda sattı (araba 2 yıllık kullanım boyunca nereden baksan 1 yıl bakımda kaldı ciddi ciddi). Honda CR-V'ye geçti. 300.000 KM olmasına rağmen Passat gibi büyük bir problemi olmadı.
    S500'e biniyordum Birleşik Krallık'ta, Türkiye'de bisiklete biniyorum (Fatbike). Ama oradaki Passat ile Türkiye'de ki Passat arasında bile fark. He, Passat orad...
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    1 Yanıt Yanıtla +53
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    K kizabe 6 gün ( Mesaj Silindi ) sniper23
    pahalı diyebilirsin ,o paranın hakkı değil diyebilrsin,tasarımını beğemiyorum diyebilirsin.

    Ama D sınıfın rekorlar kıran aracına kalitesiz diyebilmeniz için enazından bi e250 'ye falan binmeniz lazım.
    pahalı diyebilirsin ,o paranın hakkı değil diyebilrsin,tasarımını beğemiyorum diyebilirsin. Ama D sınıfın rekorlar kıran aracına kalitesiz diyebilmeniz i...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    A android seyfi (Rifki Paslanmaz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kan emici vergi sistemi olmasın, ben görürüm o markaları.
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    O oguztatli (Oğuz Tatlı) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Vw aşiret paket zenginliğe başlangıç arabası
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    burgfb (Burak 1907) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Woswosun passat variant haricinde hiçbir modelini sevemedim.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Almayın Aldırmayın.

    bende bir istatistik koyim:

    11.11.2020... dolar 8 tl... n11... VW tiguan.... 400b tl...
    11.02.2021... dolar 7 tl... sarı site... tiguan.... 385b tl...

    1 yıl eskidi -%10... dolar-%15 düştü... -%25 eder.

    400 lük araba 300b tl normali, indirimde fiyat düştü demek için 290b 280b tl falan olmalı. dolar düşünce fiyatları yüksek tutmak stokçuluk. devlet zabıta iş başına!

    Almayın Aldırmayın.
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    msydm (MEHMET SELİM ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Konu ile alakası yok ama #stationlarısevin :)
    Türk halkına en uygun araç modeli
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    K kayamtky 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Cahilliği mi hoş görünüz, otomobiller den anlamayan birisi olarak soruyorum;

    Bu haber den şunu mu anlamalıyız;
    En çok ilan verilen modeller, en çok satılanlar anlamına mı geliyor ?

    Yoksa, ilanda ki arabaları satışa sunanların çoğu, bu arabalardan memnun olmayıp mı satışa sunmuş ?
    ve bu memnuniyetsizlik neticesin de satış sonrasında üzerine para katıp farklı bir model mi satın alacak ?

    Elbette acil nakite ihtiyacı olduğu için satışa sunanlar da var.
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    F fırcasızressam 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Nedir bu passat düşmanlığı
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    B birokyanus 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Biz Türklerin renault aşkı bitmez
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    S siyah.kus 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Opel corsa daha sık satılıyordur diye düşünüyordum sokaklar hep corsa ile dolu
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    S sven07 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tüm caddelerde passat var şaşırtmadı
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    11745 kez okundu.
    21 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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    sahibindem.com, mart verileri ve
    4 etiket daha ikinci el araç pazarı otomobiller Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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