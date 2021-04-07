sahibinden.com Mart ayı verilerine göre en popüler ikinci el araçlar ve daha fazlası

sahibinden.com'un paylaştığı mart ayı verilerine göre satılık otomobil ilan fiyatları mart ayında da düşmeye devam etti. Öte yandan fiyatlar son 4 aydır düşüş eğiliminde olsa da sadece yüzde 4'e yakın düşüş gözlendi.

Verilere göre mart ayında Marka & Model sıralamasında ilk sırada Renault – Clio yer alırken Volkswagen – Passat geçtiğimiz aya göre bir sıra geriledi ve ikinci en popüler marka & model oldu. En çok ilan verilen otomobillerde sıralama Opel – Astra, Renault – Megane ve Ford - Focus ile devam etti. Mart ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası değişmedi ve ilk sırayı yine Nissan aldı.

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sahibinden.com’un mart ayı verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. Otomobil model yıllarında liderlik geçtiğimiz ay olduğu gibi 2016 ve 2015 model otomobil ilanlarının oldu.

Tüm ilanlar arasında, araçların %36’si 0 – 100bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının %26’sı ise 50.000 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu. Ayrıca ilan bakanlar mart ayında da en çok Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi.

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