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    Anlık Bildirim

    sahibinden.com’da üst düzey atama: Sanem Çetmin, sahibinden.com Kurumsal İletişim Direktörü oldu

    Sahibnden.com'un Kurumsal İletişim Direktörü koltuğuna Sanem Çetmin getirildi. Çetmin, daha önce Dyson'da görev almıştı.                                            
    sahibinden.com’da üst düzey atama: Sanem Çetmin göreve geldi Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin alışveriş platformu sahibinden.com'un yeni Kurumsal İletişim Direktörü belli oldu. Sanem Çetmin, Sahibinden.com'un kurumsal iletişim ve itibar yönetimi stratejisini yönetecek.

    Sanem Çetmin kimdir?

    Sanem Çetmin, sahibinden.com’a Kurumsal İletişim Direktörü olarak katılmadan önce Dyson Türkiye bünyesinde 6 yıl boyunca görev yaptı. 2019 yılı başında Dyson markasının Türkiye pazarına girişi itibarıyla kurucu ekip içerisinde yer alan ve markanın tüm iletişim ve itibar çalışmalarından sorumlu olan Çetmin, son olarak Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Kurumsal İletişim çalışmalarına liderlik etti. Dyson’dan önce 2008-2019 yılları arasında aralarında Bersay İletişim Danışmanlığı’nın da yer aldığı Türkiye’nin en köklü iletişim danışmanlığı firmalarında birçok uluslararası markaya danışmanlık veren Çetmin, 11 Kasım 2024 itibarıyla sahibinden.com’un kurumsal ilişkiler, itibar yönetimi, lider iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik iletişiminin de aralarında olduğu tüm kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütecek. 


     
    Saint Joseph Fransız Lisesi mezunu olan Sanem Çetmin lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo-TV-Sinema bölümünde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde yüksek lisans yaptı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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