sahibinden.com’da üst düzey atama: Sanem Çetmin, sahibinden.com Kurumsal İletişim Direktörü oldu

Tam Boyutta Gör Türkiye'nin alışveriş platformu sahibinden.com'un yeni Kurumsal İletişim Direktörü belli oldu. Sanem Çetmin, Sahibinden.com'un kurumsal iletişim ve itibar yönetimi stratejisini yönetecek.

Sanem Çetmin kimdir?

Sanem Çetmin, sahibinden.com’a Kurumsal İletişim Direktörü olarak katılmadan önce Dyson Türkiye bünyesinde 6 yıl boyunca görev yaptı. 2019 yılı başında Dyson markasının Türkiye pazarına girişi itibarıyla kurucu ekip içerisinde yer alan ve markanın tüm iletişim ve itibar çalışmalarından sorumlu olan Çetmin, son olarak Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Kurumsal İletişim çalışmalarına liderlik etti. Dyson’dan önce 2008-2019 yılları arasında aralarında Bersay İletişim Danışmanlığı’nın da yer aldığı Türkiye’nin en köklü iletişim danışmanlığı firmalarında birçok uluslararası markaya danışmanlık veren Çetmin, 11 Kasım 2024 itibarıyla sahibinden.com’un kurumsal ilişkiler, itibar yönetimi, lider iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik iletişiminin de aralarında olduğu tüm kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütecek.

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Saint Joseph Fransız Lisesi mezunu olan Sanem Çetmin lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo-TV-Sinema bölümünde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde yüksek lisans yaptı.

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sahibinden.com’da üst düzey atama: Sanem Çetmin göreve geldi