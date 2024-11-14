sahibinden.com’da üst düzey atama: Sanem Çetmin, sahibinden.com Kurumsal İletişim Direktörü oldu

Sanem Çetmin kimdir?
Sanem Çetmin, sahibinden.com’a Kurumsal İletişim Direktörü olarak katılmadan önce Dyson Türkiye bünyesinde 6 yıl boyunca görev yaptı. 2019 yılı başında Dyson markasının Türkiye pazarına girişi itibarıyla kurucu ekip içerisinde yer alan ve markanın tüm iletişim ve itibar çalışmalarından sorumlu olan Çetmin, son olarak Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Kurumsal İletişim çalışmalarına liderlik etti. Dyson’dan önce 2008-2019 yılları arasında aralarında Bersay İletişim Danışmanlığı’nın da yer aldığı Türkiye’nin en köklü iletişim danışmanlığı firmalarında birçok uluslararası markaya danışmanlık veren Çetmin, 11 Kasım 2024 itibarıyla sahibinden.com’un kurumsal ilişkiler, itibar yönetimi, lider iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik iletişiminin de aralarında olduğu tüm kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütecek.
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Saint Joseph Fransız Lisesi mezunu olan Sanem Çetmin lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo-TV-Sinema bölümünde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde yüksek lisans yaptı.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir