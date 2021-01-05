Çinli üretici NIO, otonom sürüş özelliğine sahip ilk elektrikli sedan modelinin teaser'ını paylaştı

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Çinli firmalar 2021'de de elektrikli otomobil atağına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Şangay merkezli NIO da yeni elektrikli sedan modelinin silüetini gösteren bir teaser paylaştı.

NIO'nun yeni elektrikli sedan modeli 9 Ocak tarihinde Çin'in Chengdu kentinde düzenlenecek NIO Day etkinliğinde görücüye çıkarılacak. Gelen haberlere göre söz konusu model 2019'da tanıtılan NIO ET Preview isimli konsept çalışmasından esintiler taşıyacak. Zira paylaşılan teaser görseline baktığımızda liftback benzeri gövde yapısının konsept ile oldukça benzer olduğunu görebiliyoruz.

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NIO'nun paylaştığı teaser görseli bizlere elektrikli sedanın tasarımıyla ilgili pek detay vermiyor olsa da ön camın üzerindeki çıkıntı fazlasıyla dikkat çekiyor. Bu da akıllara çeşitli otonom sürüş sensörlerinin bu noktaya konumlandırılmış olabileceğini getiriyor.

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Tıpkı otomobilin tasarımı gibi teknik özellikleri de henüz belli değil fakat çıkan son haberler 150 kWh'lık büyük bir batarya paketini işaret ediyor. Eğer söylenenle doğruysa, bir otomobile yerleştirilen en büyük batarya paketlerinden biriyle karşılaşacağız demektir. Söz konusu bataryanın elektrikli sedana 800 kilometreye kadar menzil sağlayacağı ifade ediliyor.

Çinli marka söz konusu etkinlikte ayrıca ikinci nesil batarya paketi değiştirme istasyonunu ve başka teknolojilerini de sergileyecek. NIO'nun yeni elektrikli otomobiline ilham vereceği söylenen konsept çalışmasının tasarımını aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:

https://insideevs.com/photo/4053814/nio-presents-et-preview-amp-latest-tech-at-shanghai-auto-show/

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