Çinli üretici NIO, otonom sürüş özelliğine sahip ilk elektrikli sedan modelinin teaser'ını paylaştı

Çinli firmalar 2021'de de elektrikli otomobil atağına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Şangay merkezli NIO da yeni elektrikli sedan modelinin silüetini gösteren bir teaser paylaştı.
NIO'nun yeni elektrikli sedan modeli 9 Ocak tarihinde Çin'in Chengdu kentinde düzenlenecek NIO Day etkinliğinde görücüye çıkarılacak. Gelen haberlere göre söz konusu model 2019'da tanıtılan NIO ET Preview isimli konsept çalışmasından esintiler taşıyacak. Zira paylaşılan teaser görseline baktığımızda liftback benzeri gövde yapısının konsept ile oldukça benzer olduğunu görebiliyoruz.İlginizi Çekebilir Elektrikli Lucid Air'in en ucuz versiyonu da ortaya çıktı
NIO'nun paylaştığı teaser görseli bizlere elektrikli sedanın tasarımıyla ilgili pek detay vermiyor olsa da ön camın üzerindeki çıkıntı fazlasıyla dikkat çekiyor. Bu da akıllara çeşitli otonom sürüş sensörlerinin bu noktaya konumlandırılmış olabileceğini getiriyor.
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Tıpkı otomobilin tasarımı gibi teknik özellikleri de henüz belli değil fakat çıkan son haberler 150 kWh'lık büyük bir batarya paketini işaret ediyor. Eğer söylenenle doğruysa, bir otomobile yerleştirilen en büyük batarya paketlerinden biriyle karşılaşacağız demektir. Söz konusu bataryanın elektrikli sedana 800 kilometreye kadar menzil sağlayacağı ifade ediliyor.
Çinli marka söz konusu etkinlikte ayrıca ikinci nesil batarya paketi değiştirme istasyonunu ve başka teknolojilerini de sergileyecek. NIO'nun yeni elektrikli otomobiline ilham vereceği söylenen konsept çalışmasının tasarımını aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:
https://insideevs.com/photo/4053814/nio-presents-et-preview-amp-latest-tech-at-shanghai-auto-show/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
%10 GV + %18 KDV + %15 Ötv saçmalığı olmasa alınır bu araç.
(Eleştirelim, güzel! Ama alakasız her haberin altında olunca "malum pis kokular" dayanılmaz hale geliyor)
Kısa vadede çok kullanıcı sebebiyle iyi birşeymiş zannetselerde adminleri, yöneticileri yeri geldikçe uyarıyorum devamlı.
Başınıza bela olacak bunlar diye ama kendileri bilir.