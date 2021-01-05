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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çinli üretici NIO, otonom sürüş özelliğine sahip ilk elektrikli sedan modelinin teaser'ını paylaştı

    Ürün gamındaki SUV modelleriyle tanıdığımız NIO, ilk elektrikli sedan modelinin örtüsünü 9 Ocak'ta kaldıracak. Söz konusu model otonom sürüş özelliği ve 150 kWh'lık büyük bir batarya ile gelecek.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Çinli üretici NIO, otonom sürüş özelliğine sahip ilk elektrikli sedan modelinin teaser'ını paylaştı
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    Çinli firmalar 2021'de de elektrikli otomobil atağına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Şangay merkezli NIO da yeni elektrikli sedan modelinin silüetini gösteren bir teaser paylaştı.

    NIO'nun yeni elektrikli sedan modeli 9 Ocak tarihinde Çin'in Chengdu kentinde düzenlenecek NIO Day etkinliğinde görücüye çıkarılacak. Gelen haberlere göre söz konusu model 2019'da tanıtılan NIO ET Preview isimli konsept çalışmasından esintiler taşıyacak. Zira paylaşılan teaser görseline baktığımızda liftback benzeri gövde yapısının konsept ile oldukça benzer olduğunu görebiliyoruz.

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    NIO'nun paylaştığı teaser görseli bizlere elektrikli sedanın tasarımıyla ilgili pek detay vermiyor olsa da ön camın üzerindeki çıkıntı fazlasıyla dikkat çekiyor. Bu da akıllara çeşitli otonom sürüş sensörlerinin bu noktaya konumlandırılmış olabileceğini getiriyor.

    Ayrıca Bkz. "MG yeniden Türkiye'de: Satılacak ilk model ZS EV isimli bir elektrikli SUV"

    Tıpkı otomobilin tasarımı gibi teknik özellikleri de henüz belli değil fakat çıkan son haberler 150 kWh'lık büyük bir batarya paketini işaret ediyor. Eğer söylenenle doğruysa, bir otomobile yerleştirilen en büyük batarya paketlerinden biriyle karşılaşacağız demektir. Söz konusu bataryanın elektrikli sedana 800 kilometreye kadar menzil sağlayacağı ifade ediliyor.

    Çinli marka söz konusu etkinlikte ayrıca ikinci nesil batarya paketi değiştirme istasyonunu ve başka teknolojilerini de sergileyecek. NIO'nun yeni elektrikli otomobiline ilham vereceği söylenen konsept çalışmasının tasarımını aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:



    https://insideevs.com/photo/4053814/nio-presents-et-preview-amp-latest-tech-at-shanghai-auto-show/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Brother ToLGa 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reyise söyleyimde bununda lisansını alsın yerli ve milli diye kakalar akp seçmenine yerler hehe
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Charaznable (Char Aznable) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu Çinli arabalar aynı xiaomi telefonların satış patlaması yaptığı gibi satılmaya başlar bir kaç seneye
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Çinliler bangır bangır geliyor bu bir gerçek
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    BlackGhost12 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Dış tasarım gayet iyi. Arka stop dizaynı çok iyi, Audi A7 ön farına benziyor ama birleşik olsaydı bir de keşke.



    %10 GV + %18 KDV + %15 Ötv saçmalığı olmasa alınır bu araç.
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    race_2007 (Muttalip Yener) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Renault meganenin süslü hali gibi
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    homebird (Bilen BİLİR) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Çin'de üretilmiş bir arabayla ilgili haberi; ülkesine b.k atma fırsatına çevirme beceresi... Bu yeteneğin, başka hiçbir "ülke haininde" olduğunu sanmıyorum.

    (Eleştirelim, güzel! Ama alakasız her haberin altında olunca "malum pis kokular" dayanılmaz hale geliyor)
    1 Yanıt Yanıtla
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün ( Mesaj Silindi ) homebird
    Ama sorsan sen, ben trolüz, fanatiğiz kardeş. Çok enteresan bir yer oldu Donanımhaber.
    Kısa vadede çok kullanıcı sebebiyle iyi birşeymiş zannetselerde adminleri, yöneticileri yeri geldikçe uyarıyorum devamlı.
    Başınıza bela olacak bunlar diye ama kendileri bilir.
    Yanıtla +1
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    Brother ToLGa 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Reyise söyleyimde bununda lisansını alsın yerli ve milli diye kakalar akp seçmenine yerler hehe
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    th9 4 gün ( Mesaj Silindi ) Brother ToLGa
    tek tweet yeter
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Hem Çinli hem de otonom. Allah yardım etsin bizlere, ne diyelim?
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    Charaznable (Char Aznable) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu Çinli arabalar aynı xiaomi telefonların satış patlaması yaptığı gibi satılmaya başlar bir kaç seneye
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Elektrikliarabasever 4 gün ( Mesaj Silindi ) Charaznable
    Nio gibi firmalar patlamaz çok pahalı çıkardığı araçlar ama Xpeng falan patlayabilir.
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    Morichannn (Akın Özer) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Charaznable
    Sayısız Çin markası Avrupa’ya girmeyi denedi ama tutunamadılar. Ama Xpeng denen bir marka Avrupa onayını aldı. Sanırsam Xpeng G3 modelini İskandinav ülkelerinde sahiplerine teslim etmeye başladılar.
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