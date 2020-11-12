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    5nm Exynos 1080 tanıtıldı: Samsung'un yeni yıldızı

    Samsung, gerçekleştirdiği bir etkinlikle 5nm sürecinde üretilen Exynos 1080 yonga setini tanıttı. Exynos 1080 ilk olarak Vivo'nun yaklaşmakta olan telefonlarında kullanılacak.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    5nm Exynos 1080 tanıtıldı: Samsung'un yeni yıldızı
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    Samsung, geçtiğimiz ay duyurduğu yeni Exynos 1080 yonga setini “yeni nesil, amiral gemisi deneyimi” sloganıyla, gerçekleştirdiği bir etkinlikle tanıttı. Etkinlikte Vivo için stratejik bir ortak olarak bahsedildi. Bu yüzden Exynos 1080 yonga setini ilk olarak kullanacak telefonların yaklaşmakta olan Vivo X60 serisi olduğu düşünülebilir.

    5nm Exynos 1080 tanıtıldı: Samsung'un yeni yıldızı

    Exynos 1080, üç kümeli(1+3+4) mimariye dayanan sekiz çekirdekli CPU'ya sahip. CPU, yüksek performans için optimize edilmiş 2,8 GHz saat hızında bir adet Arm  Cortex -A78 çekirdeği, dengeli işleme için 2.6 GHz saat hızında üç adet Cortex-A78 çekirdeği ve verimlilik için 2.0 GHz saat hızında dört adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor. Samsung, etkinlikte yeni yonga setinin önceki nesil işlemciye göre tek çekirdek performansının % 50, çok çekirdek performansının ise neredeyse iki kat arttığını belirtti.

    Exynos 1080 yonga setinin GPU kısmında ise Mali G78 kullanılıyor.

    Ayrıca Bkz. "MediaTek, Snapdragon 865 ile rekabet edebilecek işlemci geliştiriyor"

    Samsung Exynos 1080 öne çıkan özellikleri

    • CPU: 2.8GHz Tek Çekirdekli (Cortex-A78) + 2.6GHz Üç Çekirdekli (Cortex-A78) + 2.0GHz Dört Çekirdekli (Cortex-A55)
    • GPU: Mali-G78 MP10
    • Modem: 5G NR Sub-6GHz 5.1Gbps (DL) / 1.28Gbps (UL)
    • Bağlantı: Bluetooth 5.2, Wi-Fi (802.11ax), FM Radyo
    • Kamera: Tek kamera 200MP'ye kadar, Çift kamera 32MP + 32MP
    • Video: HEVC (H.265) /H.264/VP8/VP9 ile 4K 60fps kodlama ve kod çözme (yalnızca HEVC ve VP9 ile 10 bit)
    • Ekran: WQHD + @ 90Hz, FHD + @ 144Hz
    • Bellek: LPDDR5 / LPDDR4x
    • Depolama: UFS v3.1
    • İşlem: 5nm


    Kaynakça https://www.gizchina.com/2020/11/12/samsung-exynos-1080-soc-is-official-uses-a-new-cpu-architecture/ https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/exynos/products/mobileprocessor/exynos-1080/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mrmikda (Necip Akgöz) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devir x2 x3 devri oldu resmen herkes bol keseden performans fışkırtıyor.

    Bi firmada çıkıp biz bu sene %15 performans arttırdık demedi mübarek herkes x3 x5 performans vs vs arttırmış
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    V4LKyR 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aynı uyduruk işlemci işte, yeni bir şey yok. Qualcomm'da da aynısı var.
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    Whitebeard. (burak durmuş) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    msaüstünde muadili ne oluyor
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    interwap (Volkan ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    AV1 20xx serisine kaldı desenize
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