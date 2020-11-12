5nm Exynos 1080 tanıtıldı: Samsung'un yeni yıldızı

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Samsung, geçtiğimiz ay duyurduğu yeni Exynos 1080 yonga setini “yeni nesil, amiral gemisi deneyimi” sloganıyla, gerçekleştirdiği bir etkinlikle tanıttı. Etkinlikte Vivo için stratejik bir ortak olarak bahsedildi. Bu yüzden Exynos 1080 yonga setini ilk olarak kullanacak telefonların yaklaşmakta olan Vivo X60 serisi olduğu düşünülebilir.

Exynos 1080, üç kümeli(1+3+4) mimariye dayanan sekiz çekirdekli CPU'ya sahip. CPU, yüksek performans için optimize edilmiş 2,8 GHz saat hızında bir adet Arm Cortex -A78 çekirdeği, dengeli işleme için 2.6 GHz saat hızında üç adet Cortex-A78 çekirdeği ve verimlilik için 2.0 GHz saat hızında dört adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşuyor. Samsung, etkinlikte yeni yonga setinin önceki nesil işlemciye göre tek çekirdek performansının % 50, çok çekirdek performansının ise neredeyse iki kat arttığını belirtti.

Exynos 1080 yonga setinin GPU kısmında ise Mali G78 kullanılıyor.

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Samsung Exynos 1080 öne çıkan özellikleri

CPU : 2.8GHz Tek Çekirdekli (Cortex-A78) + 2.6GHz Üç Çekirdekli (Cortex-A78) + 2.0GHz Dört Çekirdekli (Cortex-A55)

: 2.8GHz Tek Çekirdekli (Cortex-A78) + 2.6GHz Üç Çekirdekli (Cortex-A78) + 2.0GHz Dört Çekirdekli (Cortex-A55) GPU : Mali-G78 MP10

: Mali-G78 MP10 Modem : 5G NR Sub-6GHz 5.1Gbps (DL) / 1.28Gbps (UL)

: 5G NR Sub-6GHz 5.1Gbps (DL) / 1.28Gbps (UL) Bağlantı : Bluetooth 5.2, Wi-Fi (802.11ax), FM Radyo

: Bluetooth 5.2, Wi-Fi (802.11ax), FM Radyo Kamera : Tek kamera 200MP'ye kadar, Çift kamera 32MP + 32MP

: Tek kamera 200MP'ye kadar, Çift kamera 32MP + 32MP Video : HEVC (H.265) /H.264/VP8/VP9 ile 4K 60fps kodlama ve kod çözme (yalnızca HEVC ve VP9 ile 10 bit)

: HEVC (H.265) /H.264/VP8/VP9 ile 4K 60fps kodlama ve kod çözme (yalnızca HEVC ve VP9 ile 10 bit) Ekran : WQHD + @ 90Hz, FHD + @ 144Hz

: WQHD + @ 90Hz, FHD + @ 144Hz Bellek : LPDDR5 / LPDDR4x

: LPDDR5 / LPDDR4x Depolama : UFS v3.1

: UFS v3.1 İşlem: 5nm

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